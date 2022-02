Autosport Awards, Penghargaan untuk Figur Motorsport Terbaik

London - 7 Februari 2022: Juara dunia Formula 1 2022, Verstappen, dan Norris menyapu bersih malam penghargaan tertinggi di Autosport Awards ke-36 yang digelar pada Minggu (6/2/2022) malam lalu.

Lebih dari 700 tamu menghadiri acara prestisius tersebut, sekaligus menyambut kedatangan kembali para bintang balap setelah Covid-19 memaksa edisi 2020 diselenggarakan secara virtual.

Verstappen terpilih sebagai International Racing Driver of the Year oleh pembaca Autosport, sementara Norris dianugerahi penghargaan British Competition Driver.

A view of the event in full swing from the balcony. Photo by: Motorsport Images

Norris bersama pembalap anyar Mercedes, George Russell, sebelumnya pernah memenangi Aston Martin Autosport BRDC Young Driver Award. Setiap tahunnya, calon penerima penghargaan harus melewati sesi tes di Silverstone.

Tahun ini, Zak O'Sullivan yang menerimanya. Anggota baru Williams Driver Academy itu membawa pulang hadiah uang sebesar 200 ribu Poundsterling untuk anggaran balap 2022, serta tes mobil Aston Martin Aramco Cognizant F1.

Autosport Awards berlangsung di lokasi tradisional, yakni di Grosvenor House Hotel, untuk menghibur beberapa tokoh paling terkenal di motorsport.

Red Bull RB-16B F1 car on display outside the venue as guests begin to arrive. Photo by: Motorsport Images

Daftar penerima penghargaan:

British Competition Driver of the Year – Lando Norris

International Racing Driver of the Year – Max Verstappen

Rookie of the Year – Oscar Piastri

Racing Car of the Year – Red Bull Racing RB16B

Rally Driver of the Year – Sebastien Ogier

Rally Car of the Year – Toyota Yaris WRC

National Racing Driver of the Year – Ash Sutton

Aston Martin Autosport BDRC Award – Zak O’Sullivan

Esports Driver of the Year – Frederik Rasmussen

Esports Team of the Year – Coanda Simsport

Pioneering and Innovation Award kali ini diberikan kepada Alejandro Agag atas jasanya dalam meluncurkan dan mengembangkan motorsport elektrik. Agag mendirikan Extreme E dan Formula E, yang kini memasuki musim kedelapan dan telah meraih status FIA World Championship.

Kedua kejuaraan mempromosikan kendaraan listrik dan mendorong pengembangan teknologi baterai serta motor listrik. Extreme E menyoroti realitas perubahan iklim, berlomba di tempat-tempat terpencil yang berisiko dari pemanasan global.

Yang baru dalam Autosport Awards tahun ini, adalah Autosport Gold Medal, dipersembahkan untuk pengakuan seumur hidup bagi motorsport dan warisan abadi. Penghargaan perdana diberikan kepada mantan Presiden FIA, Jean Todt, atas pengabdiannya pada tiga babak penting dalam sejarah motorsport.

Pertama, kesuksesan di reli dan di Le Mans 24 Hours dengan Peugeot. Kedua, ominasi kejuaraan dunia Formula 1 pada era 2000-an bersama Ferrari dan Michael Schumacher. Ketiga, menjabat 12 tahun sebagai Presiden FIA, mendorong agenda transformatif dalam tata kelola motorsport dan keselamatan di jalan raya.

Stefano Domenicali presents Jean Todt with his award on stage. Photo by: Motorsport Images

Autosport Awards 2021 disiarkan di Sky Sports F1 pada Rabu (9/2/2022), pukul 19.30 malam waktu setempat.

Autosport Awards 2022 akan berlangsung pada 4 Desember mendatang.

“Terima kasih sebesarnya kepada semua penggemar yang telah memilih saya sebagai International Racing Driver of the Year. Itu adalah tahun yang sangat intens, tetapi dukungan yang saya dapatkan sepanjang tahun itu luar biasa,” kata Verstappen.

“Saya juga ingin berterima kasih kepada Red Bull Racing dan Honda karena telah memberi saya mobil pemenang. Tujuan utamanya adalah memenangi Kejuaraan Dunia, sekarang kami telah mencapai bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa.”

CEO Motorsport Network, induk perusahaan Autosport, Oliver Ciesla berkata: “Selamat kepada Max, Lando, Jean, Alejandro, dan semua pemenang lainnya. Malam yang luar biasa yang kami alami di Autosport Awards. Sangat menyenangkan melihat begitu banyak yang terbaik di industri ini berkumpul untuk merayakan tahun yang kuat dalam olahraga ini.

“Merupakan upaya luar biasa untuk menghidupkan acara ini, dengan ketidakpastian terus-menerus mengingat pandemi. Terima kasih kepada semua orang yang membuat acara ini menjadi kenyataan. Di Motorsport Network, visi kami adalah menjadi suara independen terkemuka di dunia motorsport dan malam bergengsi ini sekali lagi menunjukkan kekuatan pertemuan unik kami di seluruh industri.”

Oliver Ciesla, Chief Executive Officer Motorsport Network. Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images