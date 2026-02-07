Beberapa Jenama Otomotif Perkenalkan Produk di IIMS 2026

Salah satunya adalah HSR Wheels yang menunjukkan logo baru dengan desain yang ‘Indonesia Banget’, Jumat (6/2/2026). Acara ini dihadiri tiga Duta Merek: Akbar Rais, Haruns Maharbina, dan Fitra Eri.

Menurut Fitra Eri, logo terbaru itu mengusung semangat dan kreativitas para pecinta modifikasi. Selain itu, terlihat komitmen untuk terus berkembang dan dinamis terhadap selera dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Motul meluncurkan pelumas motor terbaru berstandar API SQ yang dirancang untuk mendukung efisiensi bahan bakar tanpa korbankan performa mesin. Performa ini memiliki syarat lebih ketat dibanding sebelumnya untuk menjawab kebutuhan kendaraan modern yang menuntut efisiensi bahan bakar. Produk unggulan yang diperbarui termasuk Multigrade Plus, Multipower Plus, H-Tech 100 Plus, NGEN Hybrid, serta Motul 300V.

GAC AION mempertontonkan GAC E8 PHEV. MPV 7-seater tersebut hadir dengan jarak tempuh sekitar 116 km (WLTP) dan mengusung sistem hibrida generasi terbaru. Ini kunci perluasan elektrifikasi GAC di Indonesia serta menjadi daya tarik bagi pengunjung.

Ada juga Italjet, yang menghadirkan R200, skuter matic premium dibanderol harga Rp 88 juta. Lewat pendekatan desain, teknologi, hingga gaya hidup, jenama Italia itu akan lebih berorientasi pada konsumen dan komunitas.

"Italjet adalah perusahaan yang tidak mengikuti kompetitor lain, tapi menciptakan jalan mereka. Dan apa yang kita perkenalkan di Indonesia adalah sebuah skuter gila yang terlihat seperti motor," ujar CEO Italjet, Massimo Tartarini di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Tak mau kalah, Toyota memperkuat DNA balap lewat Gazoo Racing New GR Corolla. Pabrikan Jepang itu meningkatkan torsi mesin turbo 1.600 cc, hingga menguatkan handling agar karakter motorsport tetap terasa, namun tetap relevan digunakan dalam mobilitas harian.

Untuk dapat mengunjungi IIMS 2026, Dyandra Promosindo menyediakan berbagai kategori tiket. Pertama adalah Reguler Ticket yang dapat dibeli mulai harga Rp50 ribu (weekdays) dan Rp90 ribu (weekend).

Indonesia International Motor Show 2026 Foto oleh: Dyandra Promosindo

Bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian hiburan dari IIMS Infinite Show dan IIMS Infinite Live hanya perlu melakukan top up sebesar Rp100 ribu setelah pembelian tiket IIMS 2026 di tanggal 7-14 Februari 2026.

Sementara bagi pemilik tiket IIMS yang ingin membeli tiket VIP Infinite cukup melakukan top up sebesar Rp250 ribu (weekdays) dan Rp300 ribu (weekend). Top up bisa dilakukan di Information Desk selasar GPN, Totem Self Top Up Ticket (khusus IIMS to Infinite) dan IIMS Infinite Lounge (khusus infinite regular to VIP).

Pada tahun ini juga, IIMS kembali menyediakan kategori tiket VIP Hospitality Ticket yang terdiri dari Silver Pass seharga Rp799.999, Gold Pass seharga Rp 1.499.999 dan Platinum Pass dengan harga Rp1.999.999. Pemegang tiket hospitality berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman pengalaman eksklusif.

Seluruh tiket IIMS dan Infinite Live dapat dibeli melalui www.dyandratiket.com, PLN Mobile dan Tribun Booking. Selain keduanya, khusus pembelian tiket IIMS Infinite Livedapat dibeli melalui aplikasi BBO.