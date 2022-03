British Superbike: Setelah Rekor Grid 2022, Apa Target Berikutnya?

Dalam edisi terbaru #ThinkingForward bersama para pemimpin olahraga, kami berbicara dengan bos BSB, Stuart Higgs jelang musim 2022. Mencari tahu apa yang dicari penggemar dari motorsport pasca-pandemi dan mengapa balap Superbike mempertahankan daya tarik mendalamnya.

“Televisi memberi Anda dimensi, tetapi tidak ada pengganti untuk berdiri dengan pagar kawat menekan ke dada Anda saat Anda melihat seseorang meluncur melalui tikungan dengan kecepatan 250 km/jam, roda depan menari, roda belakang berjuang untuk cengkeraman, pembalap berjuang. Tontonan itulah yang mendorong orang,” ucapnya.

Tahun ini, BSB memiliki rekor entri 33 motor atau 11 baris di grid start. Narasi untuk kejuaraan adalah rivalitas antara juara bertahan Tarran Mackenzie melawan dua kali kampiun Josh Brookes. Tak ketinggalan Leon Haslam.

Selain itu, juara World Superbike (WSBK) 2013, Tom Sykes, juga bakal comeback. Pria kelahiran West Yorkshire, Inggris ini akan membela Paul Bird Motorsport (PBM) dan akal menggeber Ducati Panigale V4 R.

BSB adalah semua tentang pembalap muda yang bercita-cita untuk mencapai kesuksesan, yang bertarung dengan namanama besar. Balapan selalu tidak dapat diprediksi hingga seri pemungkas. Inilah yang menarik dan dipromosikan oleh MSV.

Apa yang telah berubah, terutama sejak pandemi, adalah bahwa para penggemar sangat menginginkan BSB seperti festival mini, menghadiri akhir pekan ketimbang kunjungan satu hari. Tapi ini bukan soal kapasitas perkemahan yang penuh sesak di Silverstone saat Formula 1 Grand Prix Inggris.

Photo by: Bennetts British Superbike Championship / Double Red

Pit walk at Silverstone.

“Di mana sebelumnya hanya satu orang yang datang untuk sehari, sekarang berubah menjadi acara tujuan festival tipe keluarga,” kata Higgs.

“Kami sekarang memiliki lebih dari 5.000 orang di lokasi. Dan festival semacam itu terasa sebagai cara hidup yang menyenangkan. Dan dengan perjalanan ke luar Inggris yang masih akan sedikit merepotkan, saya kira orang-orang senang menghabiskan waktu rekreasi mereka di Inggris. Iitu sangat ramah, baik nilai untuk uang dan mereka bisa melihat tontonan olahraga yang bagus.

“Menurut saya, (kuncinya) aksesibilitas. Ini keseimbangan yang bagus. Di beberapa motorsport lainnya, ada kesenjangan besar antara penggemar dan pesaing. Akses dipertahankan pada tingkat yang sangat premium.

“Tapi kami telah mencoba untuk mencapai keseimbangan antara tingkat balap yang baik dan tingkat akses yang tepat, membuatnya terasa sebagai proposisi nilai yang baik. Ini adalah motorsport level tinggi dengan audiens yang besar. Dan ada perasaan gengsi, ini adalah pertunjukan yang bersinar.”

Jika tidak rusak jangan diperbaiki, tetapi olahraga harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Tidak ada pembalap wanita di BSB 2022, tetapi dulu ada sosok seperti Faye Ho yang secara aktif mempromosikan pembalap wanita muda melalui kategori junior.

Dalam hal lain, Higgs dan timnya telah mengalihkan kepada dua perhatian utama bagi masa depan dan kelanjutan Kejuaraan British Superbike (BSB).

Stuart Higgs, Series and Race Director of the Bennetts British Superbike Championship.

Photo by: Bennetts British Superbike Championship / Double Red