Dorna Sports-Motorsport Network Luncurkan Survei Fan Global MotoGP

London, 16 Juni 2022: Dorna Sports S.L dan Motorsport Network, hari ini meluncurkan Survei Fan Global MotoGP 2022, yang bertujuan untuk mengumpulkan opini penggemar balap di seluruh dunia terhadap olahraga yang mereka sukai. Survei ini akan menjadi survei fan MotoGP™ terbesar yang pernah dilakukan, tersedia dalam 15 bahasa di seluruh laman Motorsport.com dan platform Motorsport Network, dengan analisis data dari Nielsen Sport.

Survei MotoGP™ ini bertujuan untuk menjaring masukan penggemar tentang berbagai topik, meliputi kebiasaan menonton, pengalaman langsung, dan konsumsi konten. Juga pendapat tentang perubahan masa depan untuk meningkatkan olahraga, dan wawasan tentang isu-isu utama di luar trek. Ada pula pertanyaan tentang keterlibatan fan dan pertumbuhan gim serta eSports, termasuk identifikasi pembalap, tim, dan trek balap favorit penggemar.

Ini adalah Survei Fan Global pertama yang dilakukan untuk MotoGP™, serta dipimpin oleh Motorsport Network, yang baru-baru ini menyelesaikan Survei Fan Global dalam kemitraan dengan F1™ pada Oktober 2021, dan dengan NTT IndyCar Series pada Februari 2022.

“Para penggemar di seluruh dunia menjadikan olahraga kami apa adanya. Mereka adalah jantung dari MotoGP™. Kami selalu mencari cara untuk membuat MotoGP™ lebih baik dari sebelumnya. Jadi siapa yang lebih baik untuk bertanya selain para penggemar?,” ucap CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

“Dengan memanfaatkan kekuatan Motorsport Network, kami akan dapat menjangkau audiens kami di seluruh dunia, memberikan kami wawasan berharga langsung dari basis penggemar kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang mereka inginkan dari olahraga, apa yang mereka suka atau tidak suka, dan apa yang mereka menghargai tentang MotoGP™. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk terlibat dengan begitu banyak orang dan memberi mereka suara di masa depan olahraga yang kita semua cintai.”

Pada kesempatan sama, James Allen selaku Presiden Motorsport Network dan pemimpin proyek Survei Fan Global, berkata: “Kami menantikan kabar dari penggemar MotoGP™ di seluruh dunia. Setelah baru-baru ini menyelesaikan survei skala besar untuk Formula 1 dan IndyCar, kami memahami pentingnya Survei Fan Global bagi pemegang hak dan penyelenggara ajang balapan, yang dapat menggunakan hasilnya seperti kompas untuk memajukan olahraga mereka ke masa depan.

“MotoGP™ adalah salah satu tontonan olahraga paling mendebarkan di dunia. Sebuah survei pada skala ini belum pernah dilakukan sebelumnya dengan MotoGP™ dan kami tidak sabar untuk melihat hasilnya.”

Survei Fan Global MotoGP™ 2022 terbuka untuk siapa saja yang berusia di atas 16 tahun dan akan berlangsung selama empat minggu, dimulai pada 16 Juni dengan hasilnya diumumkan pada September mendatang.

Tentang MotoGP™ dan Dorna Sports

MotoGP™ adalah Kejuaraan Dunia motorsport pertama di dunia, diresmikan pada 1949. Pembalap terbaik di dunia bersaing dengan motor prototipe yang dibuat khusus dalam 20 balapan setahun di lima benua. Olahraga ini menyambut jutaan penggemar melalui gerbang setiap tahun di trek dan menjangkau hampir setengah miliar rumah di lebih dari 200 negara yang menikmati basis penggemar yang benar-benar global.

Didirikan 1988, Dorna Sports menjadi penyelenggara FIM Kejuaraan Dunia Grand Prix (MotoGP™) pada 1991 dan telah menjadi pemegang hak komersial dan televisi eksklusif sejak saat itu. Berbasis di Madrid, Spanyol, dengan lokasi di Barcelona dan anak perusahaan di Roma, perusahaan ini adalah pemimpin dalam manajemen olahraga, pemasaran, dan media, dan telah melihat pertumbuhan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun; memperluas fokusnya dari yang awalnya hanya MotoGP™ ke kejuaraan balap motor terkemuka lainnya di seluruh dunia.

Tentang Motorsport Network

Motorsport Network adalah perusahaan teknologi digital. Platform kami dikunjungi setiap bulan oleh sekitar 62 juta pengguna yang berdedikasi untuk membeli, belajar, dihibur, atau sekadar memenuhi hasrat mereka terhadap mobil dan balap. Kami duduk di jantung industri Balap dan Otomotif dan memberikan pengalaman unik kepada pelanggan kami. Kami membawa mereka dalam perjalanan pelanggan yang mencakup berita dan wawasan, acara, belanja supercar, tiket, gim, dan eSports. Jadi kami memanfaatkan efek jaringan untuk menambah nilai pada pengalaman mereka. Kami menggunakan teknologi internal dan alat data modern kami untuk terus menguji, mempelajari, dan meningkatkan. Proses, pembuatan konten, dan produk kami terus berkembang untuk melayani audiens, klien, dan mitra kami dengan lebih baik.

Tentang Nielsen

Nielsen membentuk media dan konten dunia sebagai pemimpin global dalam pengukuran, data, dan analitik audiens. Melalui pemahaman tentang orang-orang dan perilaku mereka di semua saluran dan platform, kami memberdayakan klien dengan kecerdasan yang independen dan dapat ditindaklanjuti sehingga mereka dapat terhubung dan terlibat dengan audiens mereka, sekarang dan di masa depan.

Sebuah perusahaan S&P 500, Nielsen (NYSE: NLSN) beroperasi di seluruh dunia di lebih dari 55 negara. Pelajari lebih lanjut di www.nielsen.com atau www.nielsen.com/investors dan terhubung dengan kami melalui media sosial.

