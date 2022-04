Four Seasons-Canossa Events Luncurkan Paket Berkendara Eksklusif

Four Seasons Hotels and Resorts, salah satu perusahaan perhotelan mewah terkemuka di dunia, mengumumkan kemitraan dengan Canossa Events, sebuah perusahaan Motorsport Network, dalam paket Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany.

Pengalaman berkendara selama seminggu, dirancang menampilkan yang terbaik dari pedesaan Italia dengan mobil mewah. Dari tanggal 24 hingga 30 September 2022, pengendara bakal menjelajahi lanskap yang menawan, akses khusus ke situs yang wajib dikunjungi, dan ragam kuliner, dengan Four Seasons Hotel Firenze sebagai basisnya.

Four Seasons takes legendary service to the roadways of Europe with Beyond by Four Seasons, an exclusive driving journey through Tuscany. Photo by: Four Season Media Library

Bekerja sama dengan pemimpin dalam pengalaman berkendara gaya hidup, Canossa Events, serta kota Florence, para pelancong diundang untuk bertemu di ibu kota Tuscan dan menikmati pelarian Italia dari kenyamanan kendaraan mereka sendiri atau mobil sport klasik atau mewah dalam layanan tamu khusus.

Setiap langkah perjalanan tamu – mulai dari akomodasi dan aktivitas sehari-hari hingga perjalanan yang dikuratori secara eksklusif dan rekomendasi lokal – dikelola dengan cermat dengan perhatian terhadap detail dan layanan yang membuat Four Seasons terkenal.

Perjalanan ini dibuka dengan makan malam di Taman Faggio di Four Seasons Hotel Firenze. Kemudian, para tamu akan menjelajahi kebun-kebun anggur Chiantishire dengan tur pribadi dan mencicipi anggur di Antinori Cellars yang bersejarah, berkendara melalui lanskap Siena yang penuh warna, nikmati makan siang di bawah arkade bertingkat Balai Kota Montalcino.

Tak ketinggalan perjalanan melalui kota-kota tepi laut yang indah dan cemara hijau Bolgheri ke kebun-kebun anggur Ornellaia yang terkenal.

“Menciptakan acara yang tak terlupakan dan perayaan tak terlupakan yang berpusat pada kecintaan pada mobil adalah hal terbaik yang kami lakukan,” kata Chairman dan CEO Canossa Events, Luigi Orlandini.

“Bermitra dengan Four Seasons, kami telah merancang penawaran yang sangat unik, memungkinkan para tamu untuk menikmati setiap momen spesial yang dihabiskan di jalan dan menginspirasi mereka untuk membenamkan diri dalam kemegahan semua yang dapat ditawarkan Tuscany.”

Destination Florence. Photo by: Shutterstock

Para tamu nantinya akan diberikan akses pribadi ke tempat-tempat yang biasanya tertutup untuk umum, menikmati pengalaman bersantap di Florentine serta malam yang tak terlupakan di Opera.

Paket program juga dilengkapi kesempatan menjelajahi halaman Four Seasons Hotel Firenze, dilanjutkan bersantai di tengah taman pribadi terbesar di kota, di tepi kolam renang, atau dengan perawatan spa yang menenangkan.

“Bekerja dengan Four Seasons dan Canossa Events, merupakan suatu kehormatan untuk menyoroti ibu kota kami yang indah dan jalan-jalan Tuscany yang indah,” ucap Wali Kota Florence, Dario Nardella.

“Kolaborasi unik kami memberi wisatawan pemandangan langka dari situs yang harus dilihat, rute tersembunyi, dan rahasia terbaik di kawasan ini – yang membuat liburan Italia sangat berkesan.”

Selama berada di hotel atau dalam perjalanan, tim layanan tamu yang berdedikasi akan memastikan pelayanan luar biasa di setiap titik kontak, memungkinkan wisatawan untuk fokus pada pesona dan romansa sejati perjalanan darat.

“Beyond by Four Seasons adalah bukti dari fokus kami yang berkelanjutan untuk mendapatkan wawasan yang lebih menginspirasi dan meningkatkan pengalaman tamu,” ujar Chief Commercial Officer Four Seasons Hotels and Resorts, Marc Speichert.

“Dengan merancang program yang dipengaruhi oleh hasrat dan preferensi wisatawan Four Seasons, tamu kami menjadi penulis bagaimana mereka terhubung dengan merek kami.

“Mengedepankan pendekatan yang berpusat pada tamu dalam semua yang kami lakukan tetap menjadi prioritas kami, saat kami melihat ke masa depan dan segudang peluang di depan.”

Dengan penawaran gaya hidup mewah yang mencakup Jet Pribadi; koleksi vila mewah dan persewaan rumah liburan; portofolio global Private Residences, Four Seasons terus berinovasi setiap tahunnya.

Lifestyle, vintage car. Photo by: Christian Horan

Karena terbatasnya tempat, wisatawan yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany diundang untuk mengklik di sini pada detail pemesanan tambahan atau email ke beyond@fourseasons.com. Reservasi juga dapat dilakukan melalui telepon di +39 0522 421096 (Italia) atau +1 831 521 5190 (AS).

Untuk informasi lebih lanjut tentang Canossa Events, silakan kunjungi https://canossa.com/category/news/