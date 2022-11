Motorsport Games Umumkan Pembaruan Konten untuk rFactor 2

Motorsport Games Inc hari ini mengumumkan pembaruan konten untuk rFactor 2 yang merupakan salah satu platform sim racing paling otentik yang tersedia untuk pembalap di seluruh dunia.

Pembaruan konten pada kuartal ini berisi mobil-mobil baru untuk dinikmati para gamer di balik kemudi.

Pembaruan ini hadir berkat kolaborasi British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games, dan Studio 397.

Hasilnya, mobil yang diambil dari dunia nyata kelima akan menjadi bagian dari daftar, yaitu BMW 330i M Sport NGTC BTCC (detail di sini). Mobil penggerak roda belakang - yang dikembangkan oleh West Surrey Racing - menandai masuknya pabrikan secara resmi ke dalam BTCC.

Selanjutnya, Vanwall Vandervell LMH (trailer di sini) akan ditambahkan. Model ini dibangun dengan spesifikasi Le Mans Hypercar dan dibuat dengan data yang berasal dari mobil asli dan tim teknik yang sama.

Trek baru juga akan ditambahkan ke platform, yang semuanya menandai pertama kalinya salah satu dari mereka telah dipindai dengan laser (LIDAR) menjadi produk yang tersedia secara komersial.

Sirkuit Inggris Thruxton (Hampshire) dan Croft (Yorkshire Utara) telah dipindai dengan laser ke dalam rFactor 2 bersama Sirkuit ExCeL London, yang menampilkan tata letak indoor/outdoor yang inovatif.

Menambah sirkuit Inggris, Sirkuit Internasional Bahrain akan memulai debutnya di rFactor 2 dan akan menampilkan siklus siang/malam penuh dan empat tata letak trek yang berbeda.

Berikut Iinformasi lebih lanjut tentang setiap trek:

Thruxton - Sirkuit tercepat di Inggris, rumah bagi Church Corner yang menakutkan. Didirikan pada 1968, sirkuit ini digunakan oleh kejuaraan motorsport nasional terkemuka di dunia nyata. Tahun ini, BTCC mengunjungi sirkuit ini dua kali, dan akan kembali pada tahun 2023, pada tanggal 3 dan 4 Juni. BTCC pertama kali mengadakan putaran di tempat tersebut 43 tahun yang lalu. Cuplikannya bisa ditemukan di sini: https://youtu.be/-AV4IpCGx44

Sirkuit Croft - Satu-satunya sirkuit permanen tingkat nasional di Timur Laut Inggris. Sirkuit ini dikenal dengan perpaduan antara tikungan berkecepatan tinggi dan sektor akhir yang ketat, yang berpuncak pada salah satu tikungan paling lambat. Cuplikannya dapat ditemukan di sini: https://youtu.be/hPMVA0lmooA

Sirkuit ExCeL London - Pertama kali dibuat dan digunakan oleh Formula E pada 2021, tempat pertama di dunia di London ini memadukan hairpin yang ketat dan batas sempit di dalam bagian dalam ruangan. Sirkuit ini memulai debutnya secara virtual selama kompetisi esports Formula E: Accelerate pada Juli 2022, yang dimenangkan oleh Frede Rasmussen. Cuplikannya dapat ditemukan di sini: https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE

Sirkuit Internasional Bahrain - Tempat yang digunakan untuk seri seperti Formula 1 dan FIA World Endurance Series memulai debut rFactor 2-nya dalam pembukaan putaran 2022-23 Le Mans Virtual Series pada September 2022, dimenangkan oleh Floyd Vanwall-Burst (LMP) dan Oracle Red Bull Racing (GTE). Ada empat layout yang disertakan: Grand Prix, Endurance, Outer, dan Paddock. Cuplikannya dapat ditemukan di sini: https://youtu.be/hvOFlUO5YpY

"Karena rFactor 2 terus berkembang dan mendefinisikan seperti apa platform simulasi leverl tertinggi seharusnya, kami sangat senang para penggemar kami bisa berada di belakang kemudi dan balapan dengan mobil baru dan di trek baru dengan pembaruan ini," kata Zach Griffin, Direktur Teknologi di Motorsport Games.

"Melalui kemitraan kami dengan BTCC dan dengan menjadi mitra esports resmi Formula E, serta rFactor 2 menjadi platform simulasi resmi Formula E, kami dapat menghidupkan elemen-elemen balap dunia nyata ke dalam simulasi dan memberikan pengalaman otentik untuk semua. Trek baru yang dipindai dengan laser, yang pertama kalinya diimplementasikan ke dalam produk dengan skala ini, juga menandai babak baru untuk simulasi balap, dan kami bangga menjadi yang terdepan dalam inovasi ini."

Beberapa pembaruan kualitas hidup untuk rFactor 2 juga akan diluncurkan hari ini, termasuk:

Kinerja AI yang direvisi secara menyeluruh (lebih halus dan lebih naturalistik)

Pembaruan sistem batas lintasan

Peningkatan eksposur realitas virtual (VR)

Perubahan antarmuka pengguna (peningkatan kecepatan navigasi)

Peningkatan kecepatan pemasangan paket

Opsi denyut lampu depan

Konten dan pembaruan mengikuti penambahan toko asli dalam game, yang menghilangkan kebutuhan untuk keluar dari platform, menampilkan penawaran bundel dan konten yang dibeli sebelumnya yang diterapkan pada Oktober 2022.

Penggemar telah merasakan konten BTCC terbaru yang akan ditambahkan pada empat aktivasi balapan tahun ini (Snetterton, Thruxton, Silverstone National, dan Brands Hatch GP).

Penambahan mobil dan lintasan terbaru ke rFactor 2 menjadikan total enam layout dan lima jenis mobil, masing-masing, dari BTCC yang diwakili dalam simulasi, termasuk dua layout Brands Hatch.

Rincian harga untuk konten yang baru dirilis adalah sebagai berikut:

Paket Q4: perkiraan harga = €27,99 (Rp436 ribu) (Diskon 31,5%) Termasuk: BMW 330i M Sport BTCC, Vanwall Vandervell LMH, Sirkuit Internasional Bahrain, Sirkuit Croft, Sirkuit Thruxton, Sirkuit ExCeL London

Paket Track Inggris: perkiraan harga = € 19,99 (Rp311 ribu) (diskon 37,5%) Sirkuit Croft, Brands Hatch, Donington Park, Sirkuit Thruxton

Item Individu Vanwall Vandervell LMH - € 4.99 (Rp77 ribu) BMW 330i M Sport BTCC - € 4.99 (Rp77 ribu) Vauxhall Astra BTCC - € 4.99 (Rp77 ribu) Sirkuit Croft - € 6.99 (Rp108 ribu) Sirkuit Thruxton - € 6.99 (Rp108 ribu) Sirkuit ExCeL London - €7.99 (Rp124 ribu) Sirkuit Internasional Bahrain - €8.99 (Rp140 ribu)



