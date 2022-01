Zona Penggemar adalah Kunci Keterlibatan Motorsport

Felipe Massa, Venturi Formula E, Venturi VFE05 1 / 12 Foto oleh: Joe Portlock / Motorsport Images

Fan zone 2 / 12 Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images

Fans of Max Verstappen, Red Bull Racing in the Fan zone 3 / 12 Foto oleh: Simon Galloway / Motorsport Images

An aerial view of the circuit and city at night 4 / 12 Foto oleh: Sam Bloxham / Motorsport Images

Carlo Boutagy, F1 Fanzone, Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group FOM 5 / 12 Foto oleh: Sutton Images

Carlo Boutagy outside the F1 Fanzone 6 / 12 Foto oleh: Patrik Lundin / Motorsport Images

Mohammed Bin Sulayem, Carlo Boutagy, F1 Fanzone, Stoffel Vandoorne, McLaren, George Boutagy, Connexion Marketing 7 / 12 Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlo Boutagy 8 / 12 Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images

Alexander Sims, BMW I Andretti Motorsports, celebrates at the podium 9 / 12 Foto oleh: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes 10 / 12 Foto oleh: Steve Etherington / Motorsport Images

Jean-Eric Vergne, DS TECHEETAH, DS E-Tense FE19 overtakes Stoffel Vandoorne, HWA Racelab, VFE-05 11 / 12 Foto oleh: Sam Bloxham / Motorsport Images