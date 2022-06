Hasil Le Mans 24 Hours: Toyota Gemilang, WRT Merana

Sepanjang balapan yang berdurasi 24 jam tersebut, Toyota memang tak menemukan ancaman dari dua rival utamanya, Glickenhaus dan Alpine.

Satu-satunya momen yang bisa dibilang membahayakan Toyota adalah pada saat Jose Maria Lopez, mengendarai #7 Toyota GR010 Hybrid, terhenti di tengah lintasan, saat balapan berjalan 16 jam. Ia pun kehilangan satu lap.

Pun begitu, rekan setim Lopez, Mike Conway dan Kamui Kobayashi, bisa mengembalikan mobil #7 Toyota kembali ke puncak klasifikasi. Dua mobil pabrikan Jepang ini pun kemudian bergantian memimpin balapan di beberapa lap.

Melengkapi podium Hypercar, ada mobil #709 Glickenhaus yang dikendarai oleh Ryan Briscoe, Richard Westbrook, dan Franck Mailleux.

Sementara Glickenhaus lainnya yang diisi Olivier Pla, Romain Dumas dan Pipo Derani melengkapi empat besar.

Di kelas LMP2, JOTA Sport juga tampil dominan. Mobil #38 JOTA yang dikemudikan Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa dan Will Stevens, keluar sebagai pemenang.

#28 JOTA (Oliver Rasmussen, Edward Jones dan Jonathan Aberdein) finis di P3. #9 Prema Orlen memisahkan duo JOTA di atas podium LMP2.

Di saat yang bersamaan, pembalap Indonesia, Sean Gelael, yang memperkuat #31 Team WRT bersama Robin Frijns dan Rene Rast, harus gigit jari.

Menjadi salah satu kandidat pemenang Le Mans 24 Hours setelah meraih pole, balapan ketiganya justru diganggu oleh beberapa insiden.

#31 WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Sean Gelael, Robin Frijns, René Rast Foto oleh: Rainier Ehrhardt

Robin Frijns mengalami kecelakaan di pagi hari, yang membuat Safety Car harus turun di periode tersebut.

Rene Rast sempat terkena penalti stop and go selama satu menit setelah menyenggol #22 United Autosports, dan Sean Gelael menelan drive through penalty.

Ini kali pertama trio #31 WRT gagal naik podium di Kejuaraan Dunia Balap Ketahanan (WEC) musim 2022.

Di seri sebelumnya, 1000 Miles of Sebring, trio Rast, Frijns dan Gelael finis di P2. Sementara itu, kemenangan berhasil mereka raih di Spa 6 Hours.

Pada kelas LMGTE Pro, Porsche sukses mendominasi. Trio Gianmaria Bruni, Richard Lietz dan Frederic Makowiecki, membawa mobil #91 Porsche 911 RSR naik podium utama.

Kemudian di LMGTE Am, Aston Martin memenangi Le Mans 24 Hours, setelah Ben Keating, Henrique Chaves Jr, dan Marco Sorensen melewati garis finis di P34 klasifikasi keseluruhan dengan mobil #33 Aston Martin Vantage AMR.

Hasil Le Mans 24 Hours: