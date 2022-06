Le Mans: Pembalap United Autosports Geram Disenggol Rene Rast

#22 United Autosports Oreca 07-Gibson dikemudikan Owen dan duo rekan setimnya, Filipe Albuquerque serta Phil Hanson, terdampar di gravel setelah alami insiden yang melibatkan Rast dan Ferdinand Habsburg.

Owen, start kedua, berada di sisi luar Rast yang mengawali balapan dari pole position, dengan Habsburg berada lebih jauh ke luar. Namun, Rast memotong ke kiri, menyenggol mobil #22 United Autosports yang dikemudikan Owen, serta kemudian mengenai Habsburg.

Kontak menyebabkan Owen meluncur kencang ke gravel, meskipun berhasil kembali ke pit dengan kerusakan yang relatif. Sementara itu, Habsburg harus tertatih-tatih untuk masuk pit karena alami puncture.

Dianggap bersalah atas insiden tersebut, Rast pun dijatuhi penalti stop and go satu menit, membuat #31 WRT terlempar keluar dari 20 besar pada jam-jam pertama balapan.

“Saya hampir bersama Rast. Saya memulai sedikit lebih jauh ke belakang, tetapi saya start baik dan saya ada di sana tepat di sebelahnya,” tutur Owen.

“Saya melihat mobil biru (Habsburg) di kaca spion, saya bergerak ke kiri. Saya sadar dia sedang melaju, tapi saya mengatur jaraknya.

“Dan kemudian tiba-tiba Rast datang dan berbelok ke kiri dengan agresif, sesuatu yang tidak akan pernah Anda lakukan di lurusan.

“Maksud saya, itulah cara Anda menyebabkan kecelakaan. Saya tidak bisa bereaksi cukup cepat sebelum menabrak mobil biru dan saya berada di gravel.

“Butuh waktu lima, enam menit untuk mengeluarkan mobil. Balapan belum selesai, tapi itu adalah kemunduran yang cukup besar, begitulah.”

#22 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 of Philip Hanson, Filipe Albuquerque, William Owen crashes into the gravel at the start of the race

Photo by: Christopher Lee / Motorsport Images