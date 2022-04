Honda Team Asia Berupaya Pertahankan Momentum di Austin

Hasil Moto2 Argentina, Minggu (3/4/2022) lalu, mungkin tidak akan pernah dilupakan Idemitsu Honda Team Asia. Somkiat Chantra dan Ai Ogura mampu menuai hasil nyaris sempurna dengan finis P2 dan P3 di Sirkuit Termas de Rio Hondo.

Bag Honda Team Asia, inilah hasil podium ganda pertama dalam sejarah tim yang dipimpin Hiroshi Aoyama, juara dunia kelas 250cc (kini Moto2) 2009 tersebut.

“Hari yang luar biasa untuk Idemitsu Honda Team Asia. Kedua pembalap kami mampu finis di podium setelah start dari posisi ketujuh dan kedelapan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembalap, staf, sponsor, dan setiap orang yang terlibat dalam proyek ini,” ujar Aoyama dalam rilis tim.

“Tidak mudah menempatkan dua pembalap di podium. Kami memang sangat senang. Namun, kami harus mempertahankan momentum ini untuk balapan berikutnya di Austin. Saya berharap kami mampu bersaing untuk merebut podium lagi di sana.”

Performa impresif memang ditunjukan Somkiat Chantra pada Moto2 musim ini. Dua pekan lalu, ia menjadi pembalap Thailand pertama yang mampu memenangi Grand Prix setelah naik podium utama di Sirkuit Mandalika, Indonesia.

Di Termas de Rio Hondo, pembalap 23 tahun itu sempat memimpin balapan cukup lama sebelum akhirnya harus puas finis P2 seusai tertinggal sekira 1,5 detik dari Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing).

Dengan hasil di Termas, Chantra kini selalu mampu naik podium jika mampu menyelesaikan balapan. Hanya pada putaran pertama di Qatar ia tidak mampu naik podium setelah terjatuh pada sesi latihan sehingga tidak bisa ikut start.

Torehan di Argentina membuat Chantra kini berada di peringat ketiga klasemen Moto2 2022 setelah tiga dari 21 balapan yang sudah digelar. Ia berselisih 25 poin dari Vietti di puncak dan hanya terpaut empat angka dari Aron Canet (Flexbox HP40) di P2.

“Saya berterima kasih kepada tim atas peringkat kedua di Argentina ini. Performa motor sempurna sehingga saya mampu bersaing di depan. Vietti memang sangat cepat dan sangat baik mengatur tingkat keausan ban,” tutur pembalap yang baru mengoleksi dua podium (semua dari Moto2 2022) sepanjang berkarier di kejuaaraan dunia tersebut.

Ai Ogura juga tampil bagus di Moto2 Argentina. Sempat ikut bersaing dengan Vietti dan Chantra di tiga besar, pembalap asal Jepang itu akhirnya harus bersaing ketat dengan Canet untuk memperebutkan podium terakhir.

Kedua pembalap hanya dipisahkan beberapa meter menjelang lap-lap akhir. Ogura yang sangat baik dalam mengendalikan motor, khususnya dalam pengereman, akhirnya berhasil mempertahankan posisi ketiga.

Pada lap terakhir, Canet sempat melewati Ogura. Namun dengan dingin Ogura berhasil melawan balik dengan kembali merebut P3 di satu dua tikungan terakhir.

Bagi Ai Ogura, inilah podium pertamanya pada musim 2022 sekaligus yang kedua di kelas Moto2 setelah GP Austria pada Agustus lalu. Kini, Ogura berada di peringkat keempat dengan gap hanya sembilan poin dari rekan setimnya, Somkiat Chantra.

Kendati begitu, pembalap berusia 22 tahun itu terlihat belum puas dengan hasil lomba di Argentina. Ogura mengaku, setelah lima lap, ia mulai kesulitan mengejar para pembalap terdepan sehingga harus berduel sengit dengan Canet hanya untuk finis P3.

“Saya kesuitan sepanjang latihan bebas (di Argentina), kehilangan kecepatan, khususnya Jumat dan Sabtu. Saya mampu menemukannya lagi pada Minggu, namun ternyata belum cukup,” tutur Ai Ogura.

“Akhir pekan ini di Amerika, saya harus mencoba menemukan kecepatan ini sejak (lathan bebas) Jumat,” kata Ogura terkait lomba putaran keempat Moto2 2022 yang akan digelar di Circuit of The Americas (COTA) di Austin, Texas, AS, pada akhir pekan ini (8-10/4/2022).