Practice 2 Moto2 Catalunya: Sergio Garcia Tercepat
Pemuncak klasemen Sergio Garcia bertengger di posisi pertama dalam Practice 2 Moto2 Catalunya stelah menampilkan kecepatan konsisten di Barcelona.
Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images
Pada Practice 2, para pembalap sangat serius mengejar tiket ke Q2. Terlihat kemajuan dari Ai Ogura, yang hari sebelumnya hanya ada di 12 besar. Pembalap MT Helmets – MSi itu merebut puncak tabel, Sabtu (25/5/2024) pagi.
Namun, ia digeser Daniel Munoz yang membukukan 1:42,614 dan terdapat selisih 0,019 detik. Pemilik rekor baru Barcelona, Jorge Navarro, terlempar ke urutan keempat, di belakang Manuel Gonzalez.
Filip Salac, Sergio Garcia, Tony Arbolino, Deniz Oncu, Jake Dixon, Joe Roberts, Celestino Vietti, Marcos Ramirez, Izan Guevara dan Fermin Aldeguer berada di zona aman dengan gap maksimal 0,430 detik.
Tinggal 11 menit, para pembalap mulai melancarkan serangan. Aldeguer keluar dari zona risiko dan naik ke P7. Garcia pun mendobrak batas 1:41, dengan torehan 1:41,917 saat memasuki 10 menit terakhir.
Zonta van der Goorbergh yang kemarin sulit naik dari papan bawah, bahkan mengalami insiden, berhasil menjangkau posisi kedua meski hanya beberapa detik. Ia disingkirkan Joe Roberts, Jake Dixon, dan Albert Arenas.
Pada lima menit terakhir, beberapa pembalap mampu menaikan kecepatan dan memperbaiki posisi. Somkiat Chantra melompat dari P12 ke P4.
Tony Arbolino berhasil melakukan penyelamatan saat berusaha naik dari urutan ke-10. Namun, ia tertahan di sana dengan gap 0,695 dari Garcia. Pembalap Marc VDS tersebut lalu terhempas ke P14, di depan Aron Canet.
Tinggal 30 detik, para peserta melakukan flying lap terakhir demi gerbong Q2. Tapi tak ada perubahan. Posisi 14 besar dipimpin Garcia, diisi Roberts, Dixon, Chantra, Manuel Gonzalez, Alonso Lopez, Daniel Munoz, Aldeguer, Arenas, Ogura, Salac, van den Goorbergh, Guevara, dan Arbolino.
Mario Suryo Aji berada di peringkat ke-29 dari 32 peserta.
Hasil Practice 2 Moto2 Catalunya
|
1-
2
|Pos
|Rider
|#
|Motor
|Lap
|Waktu
|Interval
|km/j
|Speed Trap
|1
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|14
|
1'41.917
|166.971
|2
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|14
|
+0.040
1'41.957
|0.040
|166.905
|3
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|12
|
+0.076
1'41.993
|0.036
|166.846
|4
|S. Chantra Honda Team Asia
|35
|Kalex
|14
|
+0.377
1'42.294
|0.301
|166.355
|5
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|15
|
+0.393
1'42.310
|0.016
|166.329
|6
|A. Lopez MB Conveyors SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.396
1'42.313
|0.003
|166.324
|7
|
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
|17
|Kalex
|13
|
+0.464
1'42.381
|0.068
|166.214
|8
|F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|13
|
+0.466
1'42.383
|0.002
|166.211
|9
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|14
|
+0.475
1'42.392
|0.009
|166.196
|10
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|13
|
+0.476
1'42.393
|0.001
|166.194
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