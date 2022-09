Resmi: Honda Team Asia Kembali Usung Chantra-Ogura

Sinyal bahwa skuad tetap mempertahankan duet Chantra-Ogura sebenarnya sudah terlihat jelas seiring berjalannya musim. Chantra serta Ogura sama-sama membuat peningkatan signifikan dalam hal performa balapan.

Memulai debut di kategori intermediate pada 2019, Chantra kini reguler bertarung dalam barisan depan. Satu kemenangan perdana juga telah berhasil dikoleksinya, saat mendominasi jalannya lomba Moto2 Indonesia lalu.

Kendati diwarnai catatan empat DNF (Did Not Finish) dan satu DNS (Did Not Start), Chantra selalu finis dalam zona poin sejak putaran Catalunya — menempatkannya pada peringkat kesembilan klasemen sementara.

Kinerjanya diprediksi bakal menggila, ketika rombongan Moto2 menyambangi Sirkuit Internasional Chang, Buriram, yang mana merupakan balapan kandang bagi sang pembalap muda Thailand tersebut.

“Saya bangga melanjutkan musim kelima bersama Idemitsu Honda Team Asia,” kata Chantra.

“Pada tahun 2022 ini, saya merasa telah meningkat pesat dalam berkendara dan mengelola balapan, menjalani momen tak terlupakan seperti kemenangan saya di Indonesia.

“Saya yakin saya akan siap bertarung untuk (gelar) kejuaraan pada 2023.”

Somkiat Chantra dan Ai Ogura, bersama Hiroshi Aoyama, Team Manager Honda Team Asia untuk Moto2 2023 Foto oleh: Honda Team Asia

Chantra akan kembali berpasangan dengan Ogura. Sempat muncul rumor bahwa pemuda asal Jepang ini bakal gantikan kompatriotnya, Takaaki Nakagami, di MotoGP musim depan.

Kendati demikian, Ogura menolaknya, lantaran masih ingin mengumpulkan banyak pengalaman di Moto2. Selain itu, dia ingin jauh lebih siap saat tiba waktunya nanti promosi ke kelas premier.

Dalam tahun keduanya pada kategori Moto2, Ogura sekarang tengah bertarung sengit melawan Augusto Fernandez untuk perebutan titel dunia. Kedua pembalap hanya dipisahkan selisih dua poin.

Walau tak mengutarakan ambisinya menjadi juara dunia secara terbuka, dipahami bahwa Ogura sudah mulai memikirkan peluangnya sebagai kampiun Moto2 2022.

“Saya senang diberi kesempatan lagi musim depan, dengan struktur yang sama,” ujarnya.

“Saya ingin berterima kasih kepada tim, sponsor saya dan semua orang untuk mendukung saya. Tahun ini kami berjuang untuk kejuaraan. Kami sepenuhnya fokus untuk mencapai tujuan ini.

“Tantangan saya adalah untuk terus meningkatkan setiap balapan, setiap sesi, sebanyak mungkin, untuk siap selangkah lebih maju.”

