VR46 Bantu Manuel Gonzalez Buka Jalan ke Moto2 2022

Program pelatihan Yamaha VR46 Master Camp yang terbilang cukup sukses dua tahun terakhir di Tavullia dan pengalaman selama lima tahun dalam FIM CEV Tim VR46 Master Camp, proyek ini akan dibawa ke level baru pada 2022.

Sebagai bagian dari kolaborasi antara Yamaha Motor Co., Ltd., Thai Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Europe NV, dan VR46, tahun depan Tim Yamaha VR46 Master Camp akan tampil pertama kali di panggung kejuaraan dunia sebagai tim baru di Moto2.

Tim Yamaha VR46 Master Camp sepenuhnya dimiliki oleh Yamaha Motor Co., Ltd., dan mereka juga akan mendanai tim tersebut.

Sedangkan VR46 akan bertanggung jawab atas pengelolaan perlengkapan Kejuaraan Dunia Moto2, yang juga dapat mengandalkan dukungan dari Thai Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Europe N.V., dan Yamaha Motor Racing Srl.

Yamaha VR46 Master Camp akan dipimpin oleh Direktur Olahraga, Gelete Nieto, dengan diperkuat Keminth Kubo dan Manuel Gonzalez sebagai susunan pembalap muda dan penuh tekad.

Tim akan melakoni debutnya di Moto2 pada tes resmi di Valencia pada 3-4 Februari mendatang. Tujuan utamanya adalah membuat kedua pembalap beradaptasi dengan baik pada tahap baru ini.

Manuel Gonzalez merupakan rider yang turun di World Supersport 600cc bersama ParkinGo Kawasaki. Langkah ini membuatnya sangat senang dan akan membuktikan dirinya pantas dipromosikan ke kejuaraan dunia.

“Saya sangat senang dengan proyek baru ini dan diberikan peluang besar. Ini akan menjadi langkah besar dalam karier saya, di mana saya akan banyak belajar dan bersenang-senang,” kata Gonzalez dalam laman resmi Yamaha-racing.com.

“Saya akan memberikan seluruh kemampuan saya untuk tumbuh di kejuaraan ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Yamaha dan VR46 yang telah memberikan kepercayaan kepada saya.

“Tentu saja, terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga Rovelli atas semua dukungan yang mereka berikan.”

General Manager Motorsport Strategy Division Yamaha Motor Co., Ltd., Keitarou Horikoshi, mengatakan tidak ada alasan untuk tak menjalankan proyek baru ini, setelah melihat kesukesan master camp dalam beberapa tahun terakhir.

“Dari tenggat waktu ini, terlihat jelas bahwa upaya Yamaha yang bertujuan membantu talenta muda berkembang pesat,” ujar Horikoshi.

“Program pelatihan Yamaha VR46 Master Camp di Tavullia, dan Tim CEV Master Camp VR46, kini bersatu untuk Program Kejuaraan Dunia Moto2. Ini adalah kesempatan besar bagi para pembalap dan proyek yang menarik bagi Yamaha.”

Tim ParkinGo milik Giuliano Rovelli kabarnya akan dibubarkan setelah akhir musim ini, yang membuat Manuel Gonzalez mengambil langkah tepat dengan menerima proyek baru dari Yamaha dan VR46.

Manuel Gonzalez Foto oleh: Media VR46