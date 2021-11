Yamaha VR46 Master Camp Team Resmi Debut Moto2 2022

Yamaha Motor Co., Ltd. dan VR46 berkolaborasi dengan memulai proyek menarik sekaligus menantang, yakni Yamaha VR46 Master Camp, yang bakal melakoni debut di kejuaraan dunia Moto2 musim 2022.

Yamaha VR46 Master Camp Team dimiliki sepenuhnya oleh Yamaha Motor Co., Ltd., dan mereka juga akan mendanai operasional tim. Sedangkan VR46 akan bertanggung jawab atas pengelolaan, dengan dukungan dari Thai Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Europe N.V., serta Yamaha Motor Racing Srl.

Menjabat sebagai Direktur Olahraga adalah Gelete Nieto. Kemudian, line-up Yamaha VR46 Master Camp Team memasangkan duo pembalap muda, yaitu Keminth Kubo dan Manuel Gonzalez.

Direktur VR46 Riders Academy, Alessio “Uccio” Salucci mengungkapkan bahwa Yamaha VR46 Master Camp lahir di kantor Valentino di Tavullia, Italia. Berawal dari percakapan antara Valentino Rossi dengan dan Managing Director Yamaha, Lin Jarvis.

Manuel Gonzalez Foto oleh: Media VR46

Keduanya memiliki tujuan bersama untuk membantu talenta muda Yamaha internasional, seperti yang dilakukan VR46 Riders Academy terhadap pembalap lokal Italia.

“Sejak dimulainya proyek pada 2016, setiap tahun program pelatihan Yamaha VR46 Master Camp dan tim CEV meningkatkan permainan mereka untuk mencapai level yang lebih tinggi,” ucap Uccio.

“Tim Kejuaraan Dunia Moto2 yang baru ini merupakan tantangan baru bagi kami dan juga dua talenta muda kami: Kubo dan Gonzalez.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Yamaha Motor Company, Thai Yamaha Motor, dan Yamaha Motor Europe yang telah memungkinkan hal ini.

“Kolaborasi ini sekali lagi menunjukkan betapa termotivasinya Yamaha untuk membantu generasi bintang balap berikutnya. Saya tidak sabar untuk memulai babak menarik dari program Yamaha VR46 Master Camp.”

Keminth Kubo ambil bagian dalam edisi kelima Yamaha VR46 Master Camp pada 2018. Dia memainkan debut di FIM CEV Moto2 European Championship musim 2019.

Pada 2021, Kubo mendapatkan jatah wildcard pertamanya di Moto2, ketika turun balapan di Grand Prix Catalunya. Rider asal Thailand itu menuntaskan perlombaan di posisi ke-26.

Calon rekan setimnya, Manuel Gonzalez, merupakan juara dunia termuda dalam sejarah World Supersport 300 musim 2019. Setahun berikutnya, Spaniard promosi ke World Supersport dan berhasil peringkat ketujuh klasemen akhir.

Tahun ini, Gonzalez kembali mengikuti WSSP. Dia tengah bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan torehan 275 poin. Prestasi terbaiknya adalah dua kemenangan di Prancis dan Catalunya.

Penampilan perdana Yamaha VR46 Master Camp di kejuaraan dunia Moto2 bakal dimulai dalam tes pramusim resmi di Valencia pada 3-4 Februari 2022. Tujuan pertama bagi Kubo dan Gonzalez adalah untuk beradaptasi secara bertahap bersama tim baru mereka.

Gelete Nieto, Alessio Salucci, Keitarou Horikoshi, Yamaha VR46 Master Camp Team Foto oleh: Media VR46