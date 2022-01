Satu Lagi Pabrikan Cina di Moto3, QJMotor Gandeng Avintia Esponsorama

Pengumuman kolaborasi antara QJMotor dengan Esponsorama Racing dirilis melalui akun media sosial di Facebook pada Selasa (4/1/2022).

“QJMotor akan berlaga di ajang Moto3 dari MotoGP, serta menyatukan Team Esponsorama dari Andorra dan dua pembalap muda berprestasi dari VR46 Drivers Academy,” demikian bunyi pernyataan.

Sementara itu, jalinan kerja sama dengan QJMotor telah dulu diumumkan Esponsorama Racing sejak awal tahun baru ini.

“Pada hari pertama tahun 2022, kami sangat senang untuk memperkenalkan mitra baru kami: QJMotor dari merek sepeda motor Cina,” tulis skuad dalam akun media sosial di Instagram.

“QJMotor selalu berkomitmen untuk memproduksi sepeda motor berkualitas tinggi dengan karakteristik Cina. Kami berharap pada musim 2022, kami dapat bekerja sama dengan QJMotor untuk mencapai hasil yang baik di arena MotoGP!”

QJMotor menjadi pabrikan Cina kedua yang mengarungi kejuaraan dunia Grand Prix kelas Moto3. Awal November 2021 lalu, PruestelGP mengumumkan kesepakatan dengan CFMoto.

Dan seperti halnya CFMoto, QJMotor tidak akan membangun sepeda motor. Pabrikan yang berdiri pada 1985 silam itu akan melakukan rebranding merek KTM.

Melansir laman resmi pabrikan, markas Zhejiang QJMotor Co., Ltd berlokasi di Kota Wenling, Provinsi Zhejiang. Perusahaan di bawah Geely Group ini mengkhususkan diri dalam Research and Development serta pembangunan sepeda motor, mesin dan komponen kunci.

Pada 2005, perusahaan mengakuisisi perusahaan sepeda motor Italia, Benelli, yang menjadi preseden untuk merger lintas batas dan akuisisi perusahaan sepeda motor domestik. Kini, perusahaan memiliki empat merek sepeda motor utama, yakni QJmotor, Benelli, Keeway, dan KSR.

Produk-produk QJMotor mencakup berbagai macam sepeda motor. Mulai dari skuter biasa 110cc hingga mobil balap berkapasitas 1130cc. Perusahaan telah memimpin tren sepeda motor perpindahan besar domestik dan produknya diekspor ke-130 negara dan wilayah.