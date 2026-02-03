Acosta: Tak Tahu Kapan Masa Depan Saya Akan Diumumkan

Meskipun Kejuaraan Dunia MotoGP akan dimulai minggu ini, dari Selasa hingga Kamis, dengan tes kolektif pertama di Sepang sebagai bagian dari pramusim 2026, banyak pembalap yang masih menunggu kepastian masa depan mereka atau menjadi sorotan karena berita yang diterbitkan terkait hal tersebut. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Pedro Acosta.

'Hiu dari Mazarron' menjadi sorotan beberapa hari lalu dalam peluncuran KTM untuk 2026, sebuah RC16 yang diperbarui dan diharapkan lebih baik, dengan lebih banyak fitur baru, daripada pendahulunya. Namun, semuanya mengindikasikan bahwa itu adalah penampilan terakhir pembalap asal Murcia tersebut: Acosta, salah satu pembalap paling diminati di kelas utama, akan membalap untuk tim resmi Ducati mulai musim 2027, untuk membentuk 'tim impian' yang luar biasa bersama Marc Marquez dan menggantikan posisi Francesco Bagnaia.

Dengan pramusim yang begitu intens di Sepang, wajar jika sorotan tertuju pada juara dunia dua kali itu. Pertanyaan-pertanyaan diarahkan pada masa depannya, yang merupakan pertemuan pertamanya dengan media di ruang pers saat tiba di Malaysia, di mana Motorsport.com juga hadir.

Acosta menjelaskan bahwa ia tidak tahu sama sekali kapan masa depannya akan diumumkan. Ia ingin fokus, terutama pada tes, yang dihadapi tanpa ekspektasi, meskipun pembaruan pada motor Austria lebih besar setelah stabilisasi situasi ekonominya.

"Saya tidak memiliki ekspektasi apa pun dengan tes ini; saya ingin naik motor dan menghabiskan waktu sesedikit mungkin di pit. Saya rasa lompatan musim dingin ini lebih besar daripada tahun lalu. Saya tidak tahu kapan masa depan saya akan diumumkan. Saya ingin fokus pada tes ini," ujarnya.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto oleh: KTM Images

Pada 2025, Acosta menjadi protagonis dalam duel yang indah dengan Maverick Vinales untuk memperebutkan posisi teratas KTM, yang terhenti ketika pembalap asal Roses itu mengalami cedera, yang membuatnya tidak bisa berlomba di paruh kedua musim.

"Dengan Maverick, kami memiliki persaingan yang bagus di awal tahun lalu. Semoga dia juga berada di depan, karena dia sangat cepat dan memiliki banyak pengalaman. Dia memiliki kelebihan yang tidak saya miliki, dan sebaliknya."

Untuk menutup, Acosta mengakui bahwa "juga baik jika orang membicarakan seseorang", merujuk pada pertanyaan tentang masa depannya, yang akan diumumkan. Sementara itu, pada hari Senin ini, Aprilia menjadi yang pertama bergerak di pasar, mengonfirmasi perpanjangan kontrak Marco Bezzecchi untuk kontrak dua tahun.