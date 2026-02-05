Kecelakaan Fabio Quartararo dalam tes pramusim MotoGP, Selasa (3/2/2026), di Sepang, yang membuatnya mengalami patah jari tengah tangan kanan, menegaskan masalah serius pada YZR-M1 keluaran pabrikan Iwata.

Sepertinya, motor dengan mesin V4 baru tersebut tiba-tiba berhenti beroperasi selama Rabu sore. Para insinyur serta teknisi tim tidak dapat menemukan penyebabnya, sehingga penyelidikan dipindahkan ke pabrik di Jepang dan markas besar di Gerno di Lesmo (Italia).

Yamaha memutuskan untuk menangguhkan aktivitas di lintasan sebagai tindakan pencegahan, sehingga tidak ada pembalap yang tersedia di Sepang, yaitu Alex Rins, Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, dan test rider Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandez, yang dapat keluar untuk berlatih. Hal itu menyebabkan penundaan yang sangat signifikan dalam pengembangan motor baru yang dibuat dari awal untuk musim ini.

"Pada dasarnya, setelah motor Fabio berhenti di lintasan kemarin, kami memeriksa bahwa ada masalah dan tidak menemukan solusi yang jelas. Kami memiliki ide, tetapi dengan mempertimbangkan keselamatan pembalap, baik pembalap kami maupun pembalap lain, akhirnya kami memutuskan untuk tidak kembali ke lintasan untuk benar-benar memahami apa masalahnya dan apa yang harus kami lakukan untuk mengatasinya," jelas direktur teknis Yamaha, Max Bartolini, pada Rabu di Sepang.

"Kami berharap dapat menemukan masalahnya dan kembali ke lintasan besok. Tes belum selesai dan semoga situasi ini dapat diselesaikan."

Yamaha tetap berada di pit selama tes di Sepang hari ini Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Meskipun ini adalah mesin dan motor yang benar-benar baru, situasinya mengkhawatirkan.

"Saya berharap kami dapat menemukan solusinya. Seperti yang saya katakan, kami masih harus memeriksanya. Kami sedang menghubungi Jepang, Italia baru saja bangun, jadi kami juga akan menghubungi mereka, kami harus mencari tahu," tuturnya pada Rabu pagi di Sepang, saat fajar menyingsing di Eropa.

"Kami tahu apa masalahnya, tapi kami tidak tahu apa yang menyebabkannya, meskipun kami punya gambaran, tapi kami butuh konfirmasi dari pabrik."

Setelah menunggu begitu lama untuk menguji motor V4 baru, para pembalap merasa kecewa.

"Para pembalap bereaksi cukup baik, juga karena bagi kami keselamatan adalah prioritas. Kami bisa memperbaiki motor, tetapi kami tidak bisa memperbaiki pembalap jika ia terjatuh," seperti yang dijelaskan Fabio, meskipun ia "sama sekali" tidak mengaitkan kecelakaan yang dialami pembalap Prancis tersebut dengan masalah ini.

"Kerugian terbesar adalah memiliki motor yang benar-benar baru. Kami tidak memiliki pengalaman atau riwayat, dan para pembalap perlu membiasakan diri karena, tentu saja, pembalap kami, kecuali Toprak, sudah terbiasa dengan motor lain (motor 4 silinder segaris), jadi mereka perlu waktu untuk beradaptasi. Selain itu, bagi kami, sebagai teknisi, referensi motor lain benar-benar berbeda, jadi kami juga perlu belajar," akunya.

"Jadi, kami mulai dari nol. Jika tidak bisa berlatih di Sepang, itu adalah kerugian besar, tetapi saya pikir itu bagian dari permainan."

Apakah Yamaha memiliki rencana B?

Bagi pabrikan Jepang, tidak dapat melanjutkan pengembangan motor barunya adalah bencana besar, karena masalah semacam ini bisa memiliki solusi yang sangat sederhana, atau sebaliknya memiliki masalah struktural yang akan menunda solusi.

Itulah mengapa Yamaha harus mulai menyiapkan rencana B, karena hanya tinggal 23 hari lagi sebelum FP1 MotoGP Tailan, seri pertama musim ini, dimulai.

Massimo Bartolini bersama Quartararo dan Rins dengan Yamaha 4 silinder segaris Foto oleh: Yamaha MotoGP

Bartolini sendiri memastikan bahwa rencana tersebut ada, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Sebuah rencana yang akan mengembalikan motor tahun lalu, dengan mesin 4 silinder segaris, sampai akar masalah dan solusinya ditemukan.

Yamaha saat ini adalah satu-satunya tim yang berada di peringkat D dalam konsesi MotoGP. Hal ini memberikan keuntungan, antara lain, dapat membuka mesin dan lebih banyak kebebasan dalam pengujian serta jumlah ban untuk latihan.

Dengan demikian, Yamaha dapat memulai musim, jika sampai pada tahap itu, dengan motor tahun lalu dan menerapkan V4 ketika sudah siap, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tim MotoGP lainnya, yang harus memulai dan mengakhiri dengan mesin yang sama yang disetujui di Buriram pada 26 Februari, mesin yang sebagian besarnya juga sudah dibekukan.

Masalah bagi Yamaha akan sangat besar, baik dari segi citra maupun pengembangan, karena pada 2027 peraturan teknis kelas utama akan berubah total, dengan aturan baru dan ban Pirelli baru, menggantikan Michelin. Hal ini akan membuat pabrikan Iwata bekerja dengan tiga motor yang berbeda selama paruh pertama tahun ini, dan memberikan alasan yang lebih dari meyakinkan untuk memahami mengapa Fabio Quartararo telah menandatangani kontrak dengan Honda.