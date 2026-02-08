Alberto Puig Klaim Honda Alami Kemajuan di Semua Aspek

Honda meninggalkan sirkuit Sepang dengan perasaan positif setelah dimulainya pramusim MotoGP 2026. Shakedown menunjukkan perbaikan yang menarik pada RC213V, dan sepertinya tes kolektif pertama musim dingin ini telah mengonfirmasinya. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait posisi pabrikan Jepang ini di awal musim.

Referensi utama HRC dalam tes Malaysia adalah Joan Mir. Juara MotoGP 2020 ini menyelesaikan hari kedua dengan waktu terbaik, di hari yang ditandai dengan hujan. Pada Kamis (5/2/2026), di mana 'time attack' dan simulasi balapan telah diuji, ia menyelesaikan dengan waktu terbaik kesembilan, kurang dari satu detik di belakang Alex Marquez yang memimpin dominasi Ducati, yang bahkan tampaknya telah meningkatkan dominasinya di kelas utama.

Dalam pernyataannya setelah menyelesaikan tes, Mir mengakui kemajuan yang dicapai pabrikan yang berbasis di Tokyo itu, tetapi juga bahwa mereka belum siap untuk bersaing dengan Desmosedici, dan bahwa menargetkan pabrikan Italia itu akan menjadi kesalahan.

Alberto Puig, manajer tim pabrikan Honda, juga memberikan pendapatnya tentang situasi motor setelah Sepang. Mantan pembalap ini dikenal karena realistis, namun kali ini, ia kembali bersikap optimistis, dan menekankan bahwa RC213V meningkat dalam hampir semua aspek.

Hal ini dijelaskan oleh pembalap asal Catalan tersebut dalam pernyataannya kepada DAZN, "Kami sedang meningkatkan performa motor, dan kami telah meningkatkannya dengan jelas. Itulah yang sedang kami lakukan. Kami senang karena kami telah melihat kemajuan yang jelas, dalam semua atau hampir semua aspek. Itu sangat positif. Tentunya, kami akan menarik kesimpulan dari tes ini, tetapi kami makin, katakanlah, menghilangkan masalah yang kami hadapi dan mendekati motor lebih kompetitif".

Joan Mir, Honda HRC Foto oleh: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Ini bukanlah pekerjaan yang revolusioner. Ini hanyalah pekerjaan penyesuaian dan perbaikan, detail-detail kecil, yang pada akhirnya membuat motor ini, ya, Anda mengurangi sedikit bobot di sini, sedikit di sana, sedikit meningkatkan mesin... Banyak perubahan kecil, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang jelas menguntungkan," lanjutnya.

Namun, ketika ditanya tentang di mana akan berjuang, Puig lebih pragmatis dan tidak menargetkan kemenangan dengan Ducati sebagai tujuan utama. "Itu tergantung pada banyak faktor. Tapi tentu saja, kita harus mencoba untuk menargetkan posisi enam atau tujuh teratas, itu akan bagus, secara konsisten. Berjuang untuk podium, dan untuk berada di grup depan. Kemudian, tentu saja, balapan, kejuaraan, dan pembalap itu sendiri akan menentukan posisi Anda. Tapi itulah targetnya."

Tepatnya, mantan anak didik Puig, Dani Pedrosa, yang sekarang jadi penguji KTM, juga memperhatikan peningkatan Honda. Dalam analisisnya tentang tes itu, juga ke DAZN, dia terus menyoroti area-area di mana motor Jepang itu berkembang musim dingin ini.

"Honda sudah maju pesat, dari yang terlihat, setidaknya dalam putaran cepat, dan juga dalam kecepatan puncak. Mereka pasti sudah melakukan sesuatu pada mesinnya. Catatan waktu mereka terbukti makin baik," komentar mantan rider Honda.