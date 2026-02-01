Loncat ke konten utama

MotoGP

Aldeguer Tatap Balapan Pertama yang Diikuti Usai Pulih dari Cedera

Fermin Aldeguer memang tidak menyingkirkan kemungkinan untuk memulai MotoGP 2026 di Tailan. Namun, dalam presentasi Gresini, Sabtu (31/1/2026), ia sedikit pesimistis dan menunjuk ke arah yang lebih jauh.

Rubén Carballo Rosa
Dirilis:
Aldeguer, presentación Gresini

Aldeguer, en la presentación de Gresini

Foto oleh: Gresini Racing

Fermín Aldeguer lebih realistis pada Sabtu ini, saat presentasi motor Ducati Gresini untuk MotoGP 2026, terkait kembalinya dia ke setang motor. Pembalap Spanyol itu mengalami cedera pada 8 Januari lalu, saat berlatih di sirkuit milik Jorge Martínez 'Aspar' di Valencia, bersama pembalap lain dari kelas utama. Kecelakaan itu mengakibatkan patah tulang serius pada diafisis femur kiri yang memerlukan operasi.

Cedera ini datang pada saat yang sangat tidak tepat bagi pembalap asal La Nora , menjelang dimulainya persiapan musim baru, yang seharusnya menjadi musim penting baginya mengingat banyaknya pergerakan di bursa transfer untuk musim 2027. Oleh karena itu, beberapa hari lalu dikonfirmasi bahwa, seperti Jorge Martín, Aldeguer tidak akan hadir dalam tes kolektif pramusim pertama di Sepang pekan depan (3-5 Februari). Namun, untuk kemungkinan kembalinya ke kompetisi, ia tetap optimis dan tidak menutup kemungkinan untuk hadir di Tailan, untuk tes musim dingin baru (21 dan 22 Februari) atau untuk grand prix pertama 2026 (akhir pekan tanggal 1 Maret).

Namun, kenyataannya jauh dari itu. Sabtu lalu, Gresini merayakan peluncuran motornya untuk musim ini di Malaysia, sebuah acara yang hanya dihadiri oleh Alex Marquez, yang akan mengendarai Ducati GP26. Aldeguer, yang akan membalap dengan GP25, tidak hadir dan ikut serta dalam presentasi melalui panggilan video dari rumahnya di Andorra.

Dalam pernyataannya, pemenang GP Indonesia 2025 itu meredam prediksinya tentang kembalinya dia. Meskipun tidak berani memberikan tanggal pasti, dia melupakan MotoGP Tailan dan lebih mengarah ke Grand Prix Brasil, balapan kedua musim ini (20-22 Maret) atau Amerika Serikat, di Austin tepat sepekan setelahnya (27-29 Maret).

Decoración de Gresini Racing para MotoGP 2026

Dekorasi Gresini Racing untuk MotoGP 2026

Foto oleh: Gresini Racing

Ketika ditanya tentang kemajuan pemulihannya, Aldeguer menjawab, "Sayangnya saya tidak bisa hadir (di presentasi), tetapi yang terpenting adalah pemulihan tulang paha saya. Semuanya berjalan dengan baik, setiap hari saya merasa lebih baik, makin dekat untuk kembali, untuk mengendarai motor lagi, tetapi sekarang saatnya untuk tinggal di rumah, melanjutkan pemulihan, dan melihat motor saya melalui layar."

Dan tentang kapan dia bisa kembali mengendarai motor dan memulai musim, dia berkomentar, "Saya harap secepatnya, tapi untuk saat ini saya tidak bisa menyebutkan tanggal pasti, balapan yang pasti. Saya punya beberapa target terkait waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Saya ingin berada di Brasil, atau mungkin di Austin, tapi saya harus menunggu semua pemeriksaan medis, melihat bagaimana kondisi kaki saya, dan setelah itu kita akan kembali."

