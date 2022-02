Aleix Espargaro Kagumi Keindahan dan Keunikan Lombok

Seperti diberitakan sebelumnya, sebagian besar pembalap MotoGP yang akan menjalani tes pramusim kedua di Pertamina Mandalika International Street Circuit, sudah tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Senin (7/2/2022) sore waktu setempat.

Terlihat para pembalap seperti Marc Marquez (Repsol Honda), Alex Marquez (LCR Honda Castrol), juara dunia Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), rookie Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing), hingga Alex Rins (Suzuki Ecstar) dan bosnya di tim, Shinichi Sahara sudah tiba dan siap mengikuti tes pramusim selama tiga hari mulai Jumat (11/2/2022) nanti.

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) menjadi salah satu pembalap dalam rombongan pembalap dan kru tim yang tiba pada Senin sore lalu. Jika pembalap lain menghabiskan waktu dengan beristirahat atau jalan-jalan santai, tidak demikian yang dilakukan pembalap Spanyol itu.

Pada Selasa (8/2/2022) pagi menjelang siang, Aleix Espargaro langsung meninggalkan Hotel Novotel Lombok tempatnya menginap untuk melihat-lihat suasana sekitar dengan sepeda balapnya.

“Selamat pagi Indonesia! What a beautiful island is Lombok, wild and nature!” demikian caption pada rangkaian foto yang diunggah Aleix Espargaro.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing, menemukan pedagang buah kelapa dan bensin eceran saat bersepeda di Kuta Beach Lombok. Foto oleh: Instagram/@aleixespargaro

Dalam foto-foto yang diunggahnya terlihat pembalap 32 tahun itu melibas sebuah jalan yang terbilang sepi di sekitar kawasan Kuta Beach Lombok. Sejumlah pemandangan yang menurutnya unik dan menarik pun ditemui Aleix Espargaro.

Sebut saja lapak penjual bahan bakar eceran di pinggir jalan yang bersebelahan dengan pedagang buah kelapa muda.

Dalam fotonya pun Aleix Espargaro sampai menuliskan ‘fuel’ dengan anak panah ke botol-botol berisi bensin dan ‘fruit’ ke arah buah kelapa yang dijejer sang pedagang.

Keunikan lain yang ditemukan pembalap yang sudah turun dalam 197 balapan di MotoGP antara 2009-2010 dan 2012 sampai sekarang tersebut di Lombok, tidak sampai di situ.

Saat memasuki sebuah kawasan perkampungan, Aleix Espargaro melihat beberapa anak kecil pulang dari sekolah. Namun yang membuatnya terheran-heran adalah melihat sebuah sepeda motor matik dimuati hingga empat orang.

Ya, seperti kebiasaan di Indonesia pada umumnya, para ibu mengantar dan menjemput anaknya dari sekolah. Saat Aleix Espargaro melintasi sebuah sekolah dasar, ia melihat seorang ibu membonceng tiga orang anak perempuan, satu di depan dan dua di belakang.

Perasaan Aleix Espargaro mungkin bercampur antara lucu, aneh, atau bahkan khawatir terjadi kecelakaan pada si ibu dan ketiga anak yang diboncengnya.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing, mengabadikan beberapa anak kecil pulang sekolah dan seorang ibu yang membonceng anak hingga tiga orang. Foto oleh: Instagram/@aleixespargaro

Namun, sepertinya kakak kandung Pol Espargaro (Repsol Honda) itu melihat momen tersebut sebagai sesuatu yang unik karena ia membubuhi emoticon tersenyum pada foto.

Setelah itu, Aleix Espargaro masuk ke lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit. “Lap pertama di sirkuit yang indah ini,” kata Aleix Espargaro dalam foto unggahannya.

Menariknya, ia pun sempat mengukur temperatur udara sirkuit yang pada pukul 11:49 Wita mencapai 45 derajat Celsius. Jelas suhu yang sangat panas bagi orang Eropa seperti Aleix Espargaro.

Aleix Espargaro menatap tes tiga hari di Mandalika nanti dengan optimistis. Bagaimana tidak? Ia dan rekan setimnya di Aprilia Racing, Maverick Vinales, menggila sepanjang rangkaian tes di Sepang, Malaysia, pekan lalu.

Vinales menguasai Shakedown Test sedangkan Esparagaro menutup tes pramusim pertama di peringkat kedua dengan waktu lap kombinasi 1 menit 58,157 detik.

Aprilia RS-GP 2022 geberan Espargaro hanya terpaut 0,026 detik dari Ducati Desmosedici GP21 andalan Enea Bastianini (Gresini Racing) yang menjadi pembalap tercepat. Adapun Vinales berada di peringkat kelima dalam dua hari tes pramusim pertama tersebut.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing, mencoba satu lap Sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia, dengan sepeda. Foto oleh: Instagram/@aleixespargaro