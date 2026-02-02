Loncat ke konten utama

MotoGP

Alex Marquez: Gresini Pilihan Solid, tetapi Mungkin Sudah Saatnya Ambil Risiko

Alex Marquez, yang sedang menyelesaikan kontraknya dengan tim pabrikan KTM untuk MotoGP 2027, menekankan bahwa lebih dari setengah grid akan menandatangani kontrak mereka sebelum balapan pertama musim ini.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Alex Marquez, Gresini Racing

Seperti yang dapat diprediksi, posisi runner-up musim lalu membuat adik Marc Marquez  meningkatkan nilainya. Pada usia 29 tahun, setelah enam musim di MotoGP, mungkin saatnya untuk memanfaatkan keuntungan itu.

Dalam hal ini, Motorsport.com menginterpretasikan bahwa Alex Marquez hampir pasti akan bergabung dengan KTM mulai 2027. Menunggu penandatanganan kontrak yang seharusnya terjadi dalam beberapa hari ke depan, pembalap Gresini saat ini akan berbagi bengkel tim resmi motor oranye dengan Maverick Vinales

"Tujuan semua pembalap adalah membalap di tim pabrikan. Tapi, saya sangat senang di Gresini. Ketika saatnya tiba, saya akan memutuskan yang terbaik untuk masa depan saya, tetapi untuk saat ini saya ingin fokus pada pramusim ini," kata Alex Marquez, dari sirkuit Sepang, tempat tiga hari pertama tes kolektif 2026 dimulai pada Selasa (3/2/2026) 

Pada musim terbaiknya di kategori motor berat, pembalap bernomor 73 ini meraih tiga kemenangan dan total 12 podium, angka yang membuatnya finis tepat di belakang saudaranya, Marc Marquez, yang tak terkalahkan hingga mengalami cedera di Indonesia.

Bagi Alex Gresini, ini adalah pilihan yang paling solid, katanya, tetapi masa depannya sudah terikat dengan KTM

Foto oleh: Gresini Racing

Selain menjadi runner-up, prestasi tersebut membantu pembalap asal Lleida ini meningkatkan statusnya di Ducati, hingga ia memastikan spesifikasi terbaru Desmosedici untuk MotoGP mendatang.

Setelah beberapa hari yang sibuk di pasar, Marquez mengeluarkan jawaban otomatis, seperti yang sebelumnya dilakukan Pedro Acosta dan Fabio Quartararo, agar tidak ada yang bisa menafsirkan dari kata-katanya bahwa ia telah memutuskan baju balap mana yang akan dikenakannya musim depan.

"Kami sedang berupaya untuk mendapatkan pilihan terbaik ketika saatnya tiba untuk memutuskan. Saya tidak akan menyembunyikan bahwa Gresini adalah pilihan yang paling solid, tetapi mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengambil risiko, karena Anda tidak tahu motor mana yang akan paling kompetitif dengan peraturan baru," ucapnya.

Pembalap Spanyol ini yakin bahwa sebagian besar potongan puzzle akan terpasang sebelum lampu hijau menyala di Buriram, pada akhir pekan pertama Maret. "Lebih dari 50 persen pembalap akan memastikan masa depan mereka sebelum balapan pertama. Banyak tim, banyak pabrikan perlu segera mengikat pembalap agar mereka tidak kabur," tegas Marquez. 

