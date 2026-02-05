Loncat ke konten utama

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Laporan tes
MotoGP Sepang Official Testing

Alex Marquez Puncaki Hari Terakhir Tes MotoGP Sepang, Yamaha Kembali ke Trek

Lima motor Ducati masuk dalam enam besar saat tes MotoGP Sepang berakhir.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Dirilis:
Tambahkan sebagai sumber pilihan
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez memuncaki tes pramusim MotoGP di Sepang pada Kamis (5/2/2026), saat Yamaha kembali beraksi setelah mengatasi masalah mesin yang baru-baru ini dialami.

Pembalap Gresini itu mencatatkan waktu terbaik 1:56,402 dengan Ducati GP26 spesifikasi pabriknya. Ua dengan mudah mengalahkan torehan terbaik dari Joan Mir, Rabu, sebesar 1:56,874..

Usahanya juga hanya selisih tipis dari rekor Sepang sepanjang masa 1:56,337, yang dicetak oleh Francesco Bagnaia dalam perjalanannya menuju pole position MotoGP Malaysia 2024.

Dengan sesi Rabu yang terganggu hujan, para pembalap tidak membuang waktu untuk keluar di sesi pagi. Mereka memanfaatkan kondisi lintasan yang menguntungkan untuk mencatatkan waktu serangan dengan ban lunak sejak awal.

Fabio Di Giannantonio menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu di bawah 1:56, dengan Marc Marquez yang lebih muda menyusul dengan waktu lebih cepat tak lama setelahnya.

Saat perhatian beralih ke simulasi sprint seiring suhu meningkat di Sepang, waktu lap Alex Marquez tetap tak terkalahkan hingga akhir hari. Pembalap berusia 29 tahun itu juga mencatatkan waktu rata-rata tercepat di antara semua pembalap dalam sesi jarak jauh.

Ducati tampaknya akan mendominasi empat posisi teratas pada hari terakhir, tetapi Marco Bezzecchi dari Aprilia mengacaukan rencana Ducati dengan waktu 1:56,526, melompat ke posisi kedua dengan sisa 15 menit di sesi tersebut.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto oleh: Dorna

Hal ini mendorong Di Giannantonio dari VR46 ke posisi ketiga, di depan Ducati pabrikan Marc Marquez dan Bagnaia.

Juara dunia bertahan Marquez mengalami kecelakaan dini di Tikungan 1, tetapi bangkit kembali untuk mencatatkan waktu 1:56,789, hanya 0,004 detik lebih lambat dari Di Giannantonio. Pembalap Spanyol tersebut menyelesaikan serangan waktunya jauh lebih lambat di sesi pagi, saat lintasan jauh lebih panas dan oleh karena itu kurang menguntungkan untuk performa puncak.

Bagnaia melanjutkan performa yang lebih baik pada Kamis untuk finis di posisi kelima, sementara pembalap VR46 Franco Morbidelli finis di posisi keenam dengan GP25 tahun lalu.

Raul Fernandez dari Trackhouse di urutan ketujuh, sementara Pedro Acosta memimpin serangan KTM di P8. Mir finis di posisi kesembilan dengan Honda tercepat, sementara Enea Bastianini dari Tech3 melengkapi 10 besar.

Baca Juga:

Yamaha kembali beraksi setelah menyelesaikan penyelidikan terhadap masalah mesin yang menyebabkan Fabio Quartararo berhenti di lintasan pada Selasa. Merek berbasis Iwata tersebut mengambil keputusan preventif untuk melewatkan sesi Rabu sambil memastikan mesin V4 barunya aman untuk digunakan. 

Dengan Quartararo absen karena cedera yang dialaminya dalam kecelakaan pada Selasa, rekan setimnya Alex Rins memimpin serangan pabrikan Jepang tersebut. Ia finis P12 dan lebih dari satu detik di belakang pemimpin sesi.

Rookie Pramac, Toprak Razgatlioglu, finis di urutan ke-18 dengan M1 baru, satu posisi di depan pendatang baru lainnya di grid, Diogo Moreira dari LCR

Hasil Hari ke-3 Tes MotoGP Sepang 

pos. Pembalap tim waktu/selisih
1

Spain A. Márquez

 Gresini Racing 1:56.402
2

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0.124
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0,383
4

Spain M. Márquez

 Tim Ducati +0,387
5

Italy P. Bagnaia

 Tim Ducati +0,527
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0,728
7

Spain R. Fernández

 Tim MotoGP Trackhouse +0,843
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0.851
9

Spain J. Mir

 Honda HRC +0,866
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0,888
11

Japan A. Ogura

 Tim MotoGP Trackhouse +0,924
12 Spain A. Rins Tim MotoGP Yamaha +1.178
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1.188
14

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1.197
15 France J. Zarco Honda LCR +1.199
16

Italy L. Marini

 Honda HRC +1.403
17 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1.754
18 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.924
19 Brazil D. Moreira LCR Team +2.074
20 Italy L. Savadori Aprilia Racing +2.500
21

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +2.876
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing -

Foto dari tes Sepang - Hari ke-3

Pedro Acosta, Tim Balap Pabrik Red Bull KTM

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Jack Miller, Pramac Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Pramac Racing bike detail

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Johann Zarco, Tim LCR Honda

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marc Marquez, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Raul Fernandez, Tim Balap Trackhouse

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Augusto Fernandez, Tim Balap Pramac

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marc Marquez, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Francesco Bagnaia, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Team LCR Honda swingarm detail

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Francesco Bagnaia, Tim Ducati, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marc Marquez, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Luca Marini, Honda HRC setelah kecelakaannya

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Detail Sepeda Motor Red Bull KTM Factory Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Diogo Moreira, Tim LCR Honda

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Alex Marquez, Gresini Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Alex Rins, Tim Balap Pabrik Yamaha

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Augusto Fernandez, Tim Balap Pramac

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marc Marquez, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marc Marquez, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Jack Miller, Pramac Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Alex Rins, Tim Balap Pabrik Yamaha

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Diogo Moreira, Tim LCR Honda

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Mulai latihan

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Pedro Acosta, Tim Balap Pabrik Red Bull KTM

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Detail Sepeda Motor Red Bull KTM Tech 3

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marc Marquez, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Brad Binder, Tim Balap Pabrik Red Bull KTM

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Alex Marquez, Gresini Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marc Marquez, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Franco Morbidelli, Tim Balap VR46

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
Francesco Bagnaia, Tim Ducati

Uji coba Sepang - Hari ke-3, dalam foto-foto
MotoGP
44

Share Or Save This Story

Artikel sebelumnya Alex Marquez Unggul di Sesi Pagi Tes MotoGP Sepang, Empat Ducati Terdepan

Top Comments

More from
Rachit Thukral

Joan Mir Tercepat dalam Tes MotoGP Sepang Hari Kedua

MotoGP
MotoGP
Sepang Official Testing
Joan Mir Tercepat dalam Tes MotoGP Sepang Hari Kedua

Martin: Saya bahkan Tak Bisa Angkat Botol Air Minum

MotoGP
MotoGP
Sepang Official Testing
Martin: Saya bahkan Tak Bisa Angkat Botol Air Minum

Fabio Quartararo Pulang karena Patah Jari Tengah Tangan Kanan

MotoGP
MotoGP
Sepang Official Testing
Fabio Quartararo Pulang karena Patah Jari Tengah Tangan Kanan

Berita terbaru

Alex Marquez Puncaki Hari Terakhir Tes MotoGP Sepang, Yamaha Kembali ke Trek

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Alex Marquez Puncaki Hari Terakhir Tes MotoGP Sepang, Yamaha Kembali ke Trek

Williams Bicara tentang Problem Stabilitas dan Pemulihan Energi

Formula 1
F1 Formula 1
Williams launch
Williams Bicara tentang Problem Stabilitas dan Pemulihan Energi

Alex Marquez Unggul di Sesi Pagi Tes MotoGP Sepang, Empat Ducati Terdepan

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Alex Marquez Unggul di Sesi Pagi Tes MotoGP Sepang, Empat Ducati Terdepan

Alami Masalah di Tes MotoGP, Yamaha Mungkin Terpaksa Beralih ke Rencana B

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Alami Masalah di Tes MotoGP, Yamaha Mungkin Terpaksa Beralih ke Rencana B