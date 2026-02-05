Alex Marquez memuncaki tes pramusim MotoGP di Sepang pada Kamis (5/2/2026), saat Yamaha kembali beraksi setelah mengatasi masalah mesin yang baru-baru ini dialami.

Pembalap Gresini itu mencatatkan waktu terbaik 1:56,402 dengan Ducati GP26 spesifikasi pabriknya. Ua dengan mudah mengalahkan torehan terbaik dari Joan Mir, Rabu, sebesar 1:56,874..

Usahanya juga hanya selisih tipis dari rekor Sepang sepanjang masa 1:56,337, yang dicetak oleh Francesco Bagnaia dalam perjalanannya menuju pole position MotoGP Malaysia 2024.

Dengan sesi Rabu yang terganggu hujan, para pembalap tidak membuang waktu untuk keluar di sesi pagi. Mereka memanfaatkan kondisi lintasan yang menguntungkan untuk mencatatkan waktu serangan dengan ban lunak sejak awal.

Fabio Di Giannantonio menjadi pembalap pertama yang mencatatkan waktu di bawah 1:56, dengan Marc Marquez yang lebih muda menyusul dengan waktu lebih cepat tak lama setelahnya.

Saat perhatian beralih ke simulasi sprint seiring suhu meningkat di Sepang, waktu lap Alex Marquez tetap tak terkalahkan hingga akhir hari. Pembalap berusia 29 tahun itu juga mencatatkan waktu rata-rata tercepat di antara semua pembalap dalam sesi jarak jauh.

Ducati tampaknya akan mendominasi empat posisi teratas pada hari terakhir, tetapi Marco Bezzecchi dari Aprilia mengacaukan rencana Ducati dengan waktu 1:56,526, melompat ke posisi kedua dengan sisa 15 menit di sesi tersebut.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto oleh: Dorna

Hal ini mendorong Di Giannantonio dari VR46 ke posisi ketiga, di depan Ducati pabrikan Marc Marquez dan Bagnaia.

Juara dunia bertahan Marquez mengalami kecelakaan dini di Tikungan 1, tetapi bangkit kembali untuk mencatatkan waktu 1:56,789, hanya 0,004 detik lebih lambat dari Di Giannantonio. Pembalap Spanyol tersebut menyelesaikan serangan waktunya jauh lebih lambat di sesi pagi, saat lintasan jauh lebih panas dan oleh karena itu kurang menguntungkan untuk performa puncak.

Bagnaia melanjutkan performa yang lebih baik pada Kamis untuk finis di posisi kelima, sementara pembalap VR46 Franco Morbidelli finis di posisi keenam dengan GP25 tahun lalu.

Raul Fernandez dari Trackhouse di urutan ketujuh, sementara Pedro Acosta memimpin serangan KTM di P8. Mir finis di posisi kesembilan dengan Honda tercepat, sementara Enea Bastianini dari Tech3 melengkapi 10 besar.

Yamaha kembali beraksi setelah menyelesaikan penyelidikan terhadap masalah mesin yang menyebabkan Fabio Quartararo berhenti di lintasan pada Selasa. Merek berbasis Iwata tersebut mengambil keputusan preventif untuk melewatkan sesi Rabu sambil memastikan mesin V4 barunya aman untuk digunakan.

Dengan Quartararo absen karena cedera yang dialaminya dalam kecelakaan pada Selasa, rekan setimnya Alex Rins memimpin serangan pabrikan Jepang tersebut. Ia finis P12 dan lebih dari satu detik di belakang pemimpin sesi.

Rookie Pramac, Toprak Razgatlioglu, finis di urutan ke-18 dengan M1 baru, satu posisi di depan pendatang baru lainnya di grid, Diogo Moreira dari LCR

Hasil Hari ke-3 Tes MotoGP Sepang

pos. Pembalap tim waktu/selisih 1 A. Márquez Gresini Racing 1:56.402 2 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.124 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0,383 4 M. Márquez Tim Ducati +0,387 5 P. Bagnaia Tim Ducati +0,527 6 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0,728 7 R. Fernández Tim MotoGP Trackhouse +0,843 8 P. Acosta KTM Factory Racing +0.851 9 J. Mir Honda HRC +0,866 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0,888 11 A. Ogura Tim MotoGP Trackhouse +0,924 12 A. Rins Tim MotoGP Yamaha +1.178 13 B. Binder KTM Factory Racing +1.188 14 M. Viñales KTM Tech3 +1.197 15 J. Zarco Honda LCR +1.199 16 L. Marini Honda HRC +1.403 17 J. Miller Pramac Yamaha +1.754 18 T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +1.924 19 D. Moreira LCR Team +2.074 20 L. Savadori Aprilia Racing +2.500 21 A. Fernández Yamaha Factory Racing +2.876 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing -

Foto dari tes Sepang - Hari ke-3