Alex Marquez Tak Ubah Mentalitas untuk MotoGP 2026

Alex Marquez menjadi salah satu nama besar di MotoGP musim lalu, dan hanya level luar biasa dari saudaranya, Marc Marquez, yang menghalanginya untuk meraih gelar juara dunia.

Pembalap asal Lleida ini bersinar sejak awal tahun lalu dan mendapatkan hadiah luar biasa. Ia finis di posisi kedua dalam klasemen pembalap dan berhasil memenangkan tiga balapan pertamanya di kelas utama, yaitu di MotoGP Spanyol (Jerez), Catalunya, dan Valencia. Dengan demikian, ia jauh mengungguli pembalap kedua tim resmi Ducati, Francesco Bagnaia, dalam klasemen umum, dan pabrikan Borgo Panigale juga telah memberinya peningkatan status yang layak.

Tahun 2026 akan menjadi tahun bersejarah bagi Gresini, karena Alex Marquez akan memiliki Desmosedici GP26, yang juga dimiliki oleh tim pabrik, dan Fabio Di Giannantonio di VR46. Pada Sabtu ini, dalam presentasi tim yang dipimpin oleh Nadia Padovani di Kuala Lumpur (Malaysia), ia menjelaskan bagaimana persiapan selama musim dingin untuk kampanye yang harus menjadi konfirmasi definitifnya dengan motor-motor berat.

"Musim dingin ini sangat, sangat baik hingga saat ini. Kami telah berlatih untuk mempersiapkan tubuh kami secara fisik dan mental untuk 22 grand prix yang akan kami jalani tahun ini, yang akan sangat penting. Ini akan menjadi tahun yang sangat berat, dengan 22 (akhir pekan) balapan, dan sejujurnya, secara psikologis, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan sangat berat. Tapi ya, saya merasa siap untuk kembali berkompetisi di musim baru ini, dengan tujuan yang sangat bagus," katanya mengawali.

Alex Márquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Gresini Racing Foto oleh: Gresini Racing

Namun, tidak semuanya semulus yang terlihat. Paruh kedua tahun ini bagi adik bungsu Marquez Alenta, termasuk cedera yang dialaminya, ternyata lebih sulit daripada paruh pertama. Alex tahu bahwa ia harus menyempurnakan kebugarannya, seperti yang dijelaskan pada Sabtu.

"Saya bisa lebih fokus pada kesalahan yang kami buat, hal-hal yang harus kami perbaiki, dan hal-hal yang baik. Kami tahu apa yang kami lakukan dengan baik, tetapi terutama hal-hal yang tidak bisa kami lakukan sebaik yang lain. Jadi, bersama tim, kami melakukan beberapa analisis, juga dengan Ducati, dan saya rasa kami siap untuk sedikit lebih baik tahun ini dan mencoba bersinar seperti yang kami lakukan tahun lalu," urainya.

Terakhir, ketika ditanya tentang bagaimana ia mengelola tekanan, Marquez juga menjelaskan bahwa ia tahu tidak perlu banyak mengubah metodenya, karena metode tersebut memberinya hasil yang sangat baik dalam bentuk daya saing.

"Setelah musim seperti 2025, di mana saya finis kedua di Kejuaraan Dunia dan bisa bersaing dengan yang terbaik, wajar jika kami disebut-sebut sebelum musim dimulai. Tapi, kami tidak boleh mengubah mentalitas. Yang saya maksud adalah konsentrasi, tetapi yang terpenting adalah mentalitas harus tetap sama.

"Saya pikir jika kita mengubah sesuatu, itu akan menjadi cara yang salah untuk menghadapi musim ini. Jadi, ya, kita memiliki semua bahan untuk memasak semuanya sedikit demi sedikit, dan itulah yang kami butuhkan, untuk mengeluarkan potensi penuh dari motor resmi Ducati," pungkasnya.