Laporan tes
MotoGP Sepang Official Testing

Alex Marquez Unggul di Sesi Pagi Tes MotoGP Sepang, Empat Ducati Terdepan

Pada hari ketiga tes MotoGP di Sepang didominasi oleh para pembalap yang menggunakan versi terbaru Ducati, dengan Alex Marquez memimpin. Yamaha, di sisi lain, dapat melanjutkan uji coba mereka.

Vincent Lalanne-Sicaud
Diedit:
Alex Marquez, Gresini Racing

Uji coba MotoGP di Sepang berakhir pada Kamis (5/2/2026). Ducati menunjukkan tanda-tanda dominasi yang tak tergoyahkan, namun peristiwa pagi ini adalah kembalinya Yamaha ke lintasan. Setelah terpaksa tinggal di garasi pada Rabu, akibat masalah pada motor V4, Fabio Quartararo, pada akhir hari Selasa, para pembalap diizinkan untuk melanjutkan uji coba oleh insinyur Yamaha.

"Setelah analisis yang dilakukan semalam antara Jepang dan Italia untuk mengidentifikasi penyebab masalah teknis pada motor kami pada sore hari pertama, dan berdasarkan temuan yang diperoleh, Yamaha memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya di lintasan," kata pabrikan tersebut pada awal hari, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang sifat masalah tersebut untuk saat ini.

Tanpa jawaban yang jelas mengenai penyebab masalah yang memaksa Quartararo berhenti pada  Rabu, Yamaha memilih untuk tidak melanjutkan balapan demi alasan keamanan. Perlu dicatat bahwa kecelakaan yang dialami pembalap Prancis itu pada Selasa pagi, yang mengakibatkan jari tangannya patah, tidak ada hubungannya dengan masalah teknis ini.

Quartararo meninggalkan Sepang pada Selasa setelah cedera tersebut, tetapi Yamaha dapat mengandalkan tiga pembalap lainnya dan test rider , Augusto Fernández, yang datang untuk menggantikan bintang merek tersebut. Pembalap penguji kedua, Andrea Dovizioso, tidak berlomba pada Kamis pagi.

 

Joan Mir, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, dan Alex Marquez secara bergantian memimpin pada jam pertama. Waktu tercepat pembalap Gresini, 1:56,402, sudah menjadi yang tercepat dalam seminggu ini, dan hanya terpaut sepersepuluh detik dari rekor resmi, pole position Bagnaia pada 2024, 1:56,337.

Temperatur meningkat pada jam kedua, melebihi 30 derajat Celcius, sementara temperatur lintasan melebihi 50 derajat Celcius. Peningkatan menjadi lebih jarang, tetapi Marc Marquez bergabung , sehingga pada pukul 13.00 waktu setempat, keempat Desmosedici GP26 menduduki empat posisi teratas.

Alex Marquez memimpin di depan Di Giannantonio, Marc Marquez, dan Bagnaia. Perlu dicatat bahwa Marquez yang lebih tua terjatuh di tikungan pertama, tetapi tidak parah karena ia kemudian dapat kembali ke lintasan dan memperbaiki waktunya.

Alex Marquez, Gresini Racing

Álex Márquez memimpin di tengah hari di Sepang.

Foto oleh: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Pengejar pertama pembalap Ducati adalah Marco Bezzecchi, di posisi kelima. Pembalap Aprilia ini berada di depan Franco Morbidelli, yang juga mengalami kecelakaan di Tikungan 14. Raul Fernandez, Pedro Acosta, Joan Mir, dan Enea Bastianini melengkapi 10 besar yang hanya kurang satu merek: Yamaha. M1 pertama berada di P12, berkat Álex Rins.

Perlu dicatat bahwa pagi hari tidak berjalan sempurna bagi Honda karena Luca Marini harus berhenti di Tikungan 9 di awal hari. Dia hanya menempati urutan ke-19, sementara Johann Zarco, yang masih kesulitan beradaptasi dengan versi terbaru motor Jepang tersebut, ada di P14.

Para pembalap akan berada di lintasan hingga pukul 18.00 waktu setempat. Ini mungkin kesempatan untuk melihat simulasi sprint atau balapan pertama.

Hasil Sesi Pagi Tes MotoGP Sepang Hari ke-3

Pos. Pembalap Tim Waktu / Selisih Putaran
1

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing 1'56"402 10
2

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0"383 14
3

Spain M. Márquez

 Tim Ducati +0"387 27
4

Italy P. Bagnaia

 Tim Ducati +0"527 11
5

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"624 9
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0"728 16
7

Spain R. Fernández

 Tim Trackhouse MotoGP +0"843 10
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0"851 10
9

Spain J. Mir

 Honda HRC +0"866 13
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0"888 10
11

Japan A. Ogura

 Tim MotoGP Trackhouse +1"138 11
12 Spain Á. Rins Tim MotoGP Yamaha +1"178 11
13

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1"197 14
14 France J. Zarco Honda LCR +1"199 10
15

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1"456 14
16 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1"754 16
17 Brazil D. Moreira Tim LCR  +2"388 7
18 Italy L. Savadori Aprilia Racing +2"500 2
19

Italy L. Marini

 Honda HRC +2"771 9
20

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +2"876 19
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2"912 7
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing -  

 

Artikel sebelumnya Alami Masalah di Tes MotoGP, Yamaha Mungkin Terpaksa Beralih ke Rencana B

