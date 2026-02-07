Bagaimana Ducati Menjatuhkan Pabrikan Pesaingnya dengan Telak

Di luar Yamaha, yang terjerat masalah ketidakandalan mesin V4 baru yang secara signifikan memengaruhi dua hari uji coba, wajah-wajah puas terlihat di sebagian besar garasi yang tersebar di sirkuit Malaysia pada minggu pertama aktivitas kolektif 2026.

Hal itu berubah pada Kamis, setelah Ducati serius dan membuat pesaingnya lebih fokus pada 2027 daripada menghadapi musim yang akan dimulai dalam kurang dari sebulan di Tailan.

Padahal Marc Marquez, juara bertahan dan penguasa musim lalu –11 kemenangan dan 10 double (kemenangan dalam balapan dan sprint), 15 podium dan 8 pole dalam 18 grand prix–, datang dengan kecepatan sedang dan berkendara dengan hati-hati karena cedera bahu kanannya yang masih dalam masa pemulihan. Dengan pembalap Spanyol yang menghemat tenaga, adiknya, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia, yang masih mencari tim untuk 2027, yang membuat takut para pesaing lainnya, dengan dua simulasi sprint yang menakutkan.

"Jika kami mengambil Pecco sebagai referensi, yang lain bisa pulang dan mulai fokus pada 2027," kata Massimo Rivola, CEO Aprilia, dengan nada sarkastis.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto oleh: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Kami akan menunggu Tailan sebelum menyimpulkan bahwa masalah tahun 2025 telah berlalu. Namun, saya rasa perubahan yang dilakukan pada motor tahun ini telah membantu semua pembalap merek ini," kata Bagnaia, yang menempati posisi kelima dalam klasifikasi akhir, setengah detik di belakang Alex Marquez, pembalap referensi.

"Saya senang, saya rasa kami sedikit lebih cepat dari tahun lalu," tutur Alex Marquez, yang putaran terbaiknya (1:56,4) hanya terpaut kurang dari sepersepuluh detik dari rekor absolut trek tersebut. Kakaknya, dengan catatan waktu terbaik keempat, 0,3 detik lebih lambat, terus mengasah fisiknya agar bisa tampil maksimal dalam sebulan. "Semuanya berjalan sesuai rencana."

Aprilia dan risiko bergantung pada Bezzecchi

Jika kita mempertimbangkan kekalahan telak yang dialami para pesaing Ducati pada Kamis, tidak mudah untuk menyusun klasifikasi berdasarkan posisi para pesaing lainnya.

Tentang Aprilia, harus dikatakan bahwa mereka lebih dari sebelumnya mengandalkan Marco Bezzecchi, pembalap terbaik ketiga tahun ini dan orang yang bertanggung jawab membawa rumah Noale ke posisi kedua di antara para pabrikan. Perpanjangan kontrak pembalap asal Rimini ini, yang pertama kali diumumkan secara resmi, makin memperkuat taruhan yang tidak tanpa risiko karena semua telur pabrik berada dalam satu keranjang.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, berada di Sepang tetapi, karena cedera, dia tidak naik motor Foto oleh: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Jorge Martín, yang berharap dapat kembali tampil dalam 15 hari ke depan di Tailan dengan tulang selangka dan pergelangan tangannya yang sudah pulih, berada di jalur start Aprilia. Hal ini membuat sulit untuk membayangkan komitmen yang akan ada di kedua belah pihak, terlepas dari apa yang mereka katakan.

Jika melihat kecepatan yang ditunjukkan Bezzecchi dalam simulasi sprint, sulit untuk mengatakan apakah Aprilia berada di depan KTM, terutama jika membandingkan putaran demi putaran #72 dengan Pedro Acosta, yang secara signifikan lebih kompetitif.

"Motor ini telah sedikit meningkat di semua aspek, tetapi masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang jelas tentang apa yang harus menjadi tujuan," ungkap Bezzecchi. Pembalap Italia itu mencoba melakukan lap cepat di pagi hari. Karena tidak berhasil, ia mencoba lagi di sore hari, yang membuatnya finis di posisi kedua, satu detik di belakang Alex Marquez.

Honda menahan optimismenya

Honda tidak luput dari kenyataan pahit yang ditunjukkan Ducati pada hari terakhir latihan. Sampai saat itu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa perusahaan berlogo sayap emas ini terus melanjutkan kemajuan yang pada tahun lalu membuatnya naik kelas dalam strata konsesi, dari grup D ke C.

Joan Mir, Honda HRC Foto oleh: Steve Wobser / Getty Images

Namun, performa pada Kamis berfungsi untuk menyesuaikan kembali ekspektasi HRC. Waktu terbaik kedelapan Joan Mir, yang tertinggal 0,8 detik dari posisi terdepan, mungkin tidak mencerminkan seluruh potensi RC213V saat ini. Dalam hal kecepatan, data menunjukkan bahwa raksasa Tokyo ini sedikit tertinggal dari Aprilia dan KTM, tetapi telah mendekati mereka dibandingkan dengan 2025.

Prototipe ini telah mengambil langkah kecil ke depan, tetapi mungkin lebih kecil dari yang dibayangkan hingga Rabu lalu. Memperbaiki kurangnya cengkeraman, yang sering dibicarakan belakangan ini di bengkel Jepang, adalah obsesi Honda menjelang dimulainya Kejuaraan Dunia.

"Menargetkan Ducati akan menjadi kesalahan, karena kami masih jauh, dan karena mereka terus meningkat. Kami sadar akan keterbatasan cengkeraman yang kami miliki, dan di situlah kami harus lebih meningkatkan diri," kata Mir, yang dalam satu putaran unggul 0,6 detik dari Luca Marini, tetangganya di garasi. Sebuah perbedaan yang juga dapat diekstrapolasi ke selisih yang memisahkan mereka saat melintasi simulasi sprint. Kegagalan pada mesin motor #10 yang memaksanya berjalan kembali ke bengkel juga tidak bisa diabaikan.

Luca Marini, Honda HRC, kembali ke pit setelah motornya mogok di lintasan Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Kebingungan Toprak sebagai metafora Yamaha

Kesaksian yang diberikan Toprak Razgatlioglu pada Kamis, setelah menyelesaikan tiga hari uji coba, yang dalam kasusnya hampir dua kali lipat jika melihat jarak tempuhnya dalam shakedown sebelumnya, dengan sempurna merangkum perasaan Yamaha.

Mengacu pada kata-kata juara dunia WorldSBK saat ini, orang akan berpikir bahwa keraguan yang dimiliki oleh mereka yang mempertanyakan kepindahannya. Dengan alasan adanya jurang pemisah antara kejuaraan motor yang berasal dari seri ini dan MotoGP, mulai terlihat lebih dari sekadar beralasan.

"Mereka mengatakan bahwa saya harus mengendarai motor seperti Moto2. Tapi, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak mudah melihat diri saya berada di posisi terbawah," ucapnya, untuk menjelaskan posisinya di peringkat ke-18, hampir dua detik di bawah waktu referensi.

Jack Miller, Pramac Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto oleh: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Frustrasi pembalap Pramac ini juga dirasakan oleh Yamaha, yang sangat dipengaruhi oleh kurangnya keandalan mesin V4 yang telah dikembangkan selama berbulan-bulan, dan yang memaksa mereka untuk menghentikan semua aktivitas di lintasan pada hari Rabu demi alasan keamanan.

"Yamaha meminta kami untuk berkendara dengan hati-hati," kata Alex Rins, satu-satunya anggota tim resmi yang menyelesaikan latihan, setelah Fabio Quartararo absen selama dua hari terakhir karena mengalami kecelakaan yang membuat jarinya patah.

Pembalap asal Catalunya itu tertinggal 1,1 detik, dan fakta bahwa hanya Jack Miller yang berani melakukan simulasi sprint, pada pagi hari dan cukup tertutup, makin memperkuat keraguan seputar kondisi sebenarnya di pabrikan Iwata.