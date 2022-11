Bagnaia Hanya Ragu Dapat Titel MotoGP Selama Satu Jam Musim Ini

Pria Italia itu mengukir sejarah pada balapan penutup MotoGP Valencia. Ia jadi pembalap Ducati pertama yang meraih gelar setelah 15 tahun, meski hanya finis peringkat kesembilan dalam lomba di Sirkuit Ricardo Tormo. Sedangkan lawannya berada di urutan keempat.

Bagnaia juga jadi pembalap pertama dalam sejarah yang membalikkan defisit sangat besar menjadi titel. Ia memulihkan lima DNF.

Defisit terjadi setelah ia mengalami empat DNF dari lima usai insiden di GP Jerman. Selepas sukses di Sachsenring, ia pun membocorkan pernah ragu dengan kans juara.

“Saya hanya kehilangan keyakinan dalam kompetisi selama setengah atau satu jam setelah balapan di Sachsenring,” ujarnya.

“Tapi dari sana, saya tahu bahwa masih ada kesempatan untuk meraih juara dunia. Pekerjaan yang kami lakukan tahun ini luar biasa, kami tampil luar biasa pada paruh kedua tahun ini.

“Kami mencoba menganalisis semua di markas terkait apa yang perlu dikembangkan, kenapa saya crash, kenapa saya membuat banyak kesalahan, dan sejak saat itu, kami melakukan sesuatu yang luar biasa.”

Crash di Jerman membuat Pecco sadar mengalami inkonsistensi. Fakta itu awalnya sulit diterima.

“(Momen) yang paling sulit adalah Sachsenring, karena saya sangat kompetitif. Seperti di Le Mans, saya berada di sana dengan kemungkinan memenangi balapan dan saya crash,” tuturnya.

“Dalam kondisi tersebut, saya sadar kelemahan saya adalah saya pembalap dengan banyak naik dan turun, dengan kecepatan bagus tapi tidak konsisten.

“Dan menerima itu tidak mudah. Jadi, sejak saat itu, saya sadar bahwa saya punya masalah dan mencoba memperbaiki diri.”

Bagnaia menyebut bahwa balapan di Valencia yang paling buruk musim ini untuknya. Ia mengalami kontak awal dengan Fabio Quartararo yang membuat sayap motor Ducati rusak dan mengubah sorenya jadi mimpi buruk.

“Saya sangat, sangat gembira karena itu juga menjadi hari yang paling buruk sepanjang musim. Jadi saya punya perasaan istimewa ketika melintasi garis finis. Saya hanya melihat pit board yang tertulis bahwa saya juara dunia. Dari situ, semua tampak lebih ringan, menyenangkan,” dia menambahkan.

“Emosi saya luar biasa saat ini. Tidak mudah karena setelah bersaing lawan Fabio, saya kehilangan sayap kecil dan semua menjadi mimpi buruk. Posisi saya turun lap demi lap, mencoba berada di jalur pertahanan tapi sangat berat, sangat sulit.

“Butuh waktu lama untuk menuntaskan balapan, tapi saya sangat bangga dengan tim, diri saya atas apa yang kami lakukan karena itu sungguh luar biasa.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

