Loncat ke konten utama

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Reactions
MotoGP Sepang Official Testing

Banyak Kekurangan, Mir Nilai Honda Belum Pantas Bidik Ducati

Setelah mendominasi Hari ke-2 Tes MotoGP Sepang, Joan Mir berada lebih jauh dari posisi terdepan pada Kamis (5/2/2026). Ia pun mengakui bahwa Honda masih jauh dari Ducati.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Dirilis:
Tambahkan sebagai sumber pilihan
Joan Mir, Honda HRC

Keunggulan pada hari kedua tes MotoGP di Sepang, ternyata tak bisa dilanjutkan keesokan hari oleh Joan Mir. Pembalap Spanyol itu jarang muncul di bagian atas klasemen, yang dipimpin oleh Alex Marquez dan Ducati, yang menempatkan lima motor di posisi enam besar.

Mir mengakhiri hari dengan waktu terbaik kesembilan, 1:57,268, yang membuatnya tertinggal hampir 0,9 detik dari catatan waktu terbaik, meskipun jelas sebagai Honda terbaik, mengingat rekan setimnya, Luca Marini, menempati P16 di belakang Johann Zarco, sementara Diogo Moreira mengakhiri hari di urutan ke-19.

Pembalap 28 tahun itu menjelaskan bahwa Kamis sedikit rumit baginya saat mengendarai RC213V, karena ia tidak bisa melaju sebanyak yang diinginkan di akhir tes. "Hari ini sedikit rumit bagi kami. Ada beberapa hal yang kami coba tetapi tidak berhasil. Kami berhenti lebih lama dari yang saya inginkan. Itu memengaruhi kami. Selain kecepatan Ducati, kami baik-baik saja. Melihat langkah yang mereka ambil, kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan," urainya.

Jika ada satu hal yang jelas, melihat waktu putaran dan simulasi balapan, adalah bahwa pabrikan Borgo Panigale kembali menjadi favorit utama, untuk tahun ini. Juara MotoGP 2020 ini sangat jelas. Dia tahu bahwa HRC masih jauh dari pabrikan Italia. Mir berpikir bahwa akan menjadi kesalahan jika menargetkan untuk mengejar mereka sekarang.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto oleh: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Saya telah mencatatkan waktu yang lebih rendah, tetapi itu bagus. Kami sadar akan keterbatasan cengkeraman yang kami miliki, dan di situlah kami harus lebih meningkatkan diri. Kami masih jauh," lanjutnya. "Untuk mencatatkan waktu seperti Ducati, Anda harus memiliki cengkeraman yang kuat, karena itu satu-satunya cara untuk mengendalikan selip.

"Kami sama sekali tidak menargetkan Ducat. Itu akan menjadi kesalahan karena kami masih jauh. Ini sedikit seperti tamparan kenyataan karena kami melihat mereka terus meningkatkan performa," katanya, menunjukkan bahwa tim Bologna telah memberikan segalanya. "Jika balapan besok, saya yakin kami akan mampu bersaing untuk finis di lima besar."

Baca Juga:

Share Or Save This Story

Artikel sebelumnya Marquez: Saya Harap Fisik Baik Bantu Melompat Jauh di Tailan

Top Comments

More from
Oriol Puigdemont

Marquez: Saya Harap Fisik Baik Bantu Melompat Jauh di Tailan

MotoGP
MotoGP
Sepang Official Testing
Marquez: Saya Harap Fisik Baik Bantu Melompat Jauh di Tailan

Usai Crash Quartararo di Tes MotoGP, Yamaha Cari Akar Masalah M1

MotoGP
MotoGP
Sepang Official Testing
Usai Crash Quartararo di Tes MotoGP, Yamaha Cari Akar Masalah M1

Bukti Bagnaia Punya Karakter Kuat dan Kepercayaan Diri Tinggi

Prime
MotoGP
Prime
MotoGP
Bukti Bagnaia Punya Karakter Kuat dan Kepercayaan Diri Tinggi
More from
Joan Mir

Mir: Jika Menandatangani Terlalu Cepat, Anda Akan Menyesalinya

MotoGP
MotoGP
Mir: Jika Menandatangani Terlalu Cepat, Anda Akan Menyesalinya

Honda Jadi Penutup Perkenalan Livery MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Honda Jadi Penutup Perkenalan Livery MotoGP 2026

Eksklusif: Honda Gaet Quartararo untuk MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Eksklusif: Honda Gaet Quartararo untuk MotoGP 2027
More from
Repsol Honda Team

Jadwal Tes Resmi MotoGP 2026 yang Unik Dirilis

MotoGP
MotoGP
Jadwal Tes Resmi MotoGP 2026 yang Unik Dirilis

Honda Rampungkan Tes Privat dengan Motor MotoGP 2027 di Sepang

MotoGP
MotoGP
Honda Rampungkan Tes Privat dengan Motor MotoGP 2027 di Sepang

Pembalap MotoGP yang Bertubuh Tinggi Kurang Beruntung

MotoGP
MotoGP
Pembalap MotoGP yang Bertubuh Tinggi Kurang Beruntung

Berita terbaru

Russell Prediksi Aston Martin Bisa Tantang Empat Tim Papan Atas F1

Formula 1
F1 Formula 1
Williams launch
Russell Prediksi Aston Martin Bisa Tantang Empat Tim Papan Atas F1

Banyak Kekurangan, Mir Nilai Honda Belum Pantas Bidik Ducati

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Banyak Kekurangan, Mir Nilai Honda Belum Pantas Bidik Ducati

Kerap Dikalahkan Bearman, Haas Berharap Lebih pada Ocon Musim Ini

Formula 1
F1 Formula 1
Kerap Dikalahkan Bearman, Haas Berharap Lebih pada Ocon Musim Ini

Marquez: Saya Harap Fisik Baik Bantu Melompat Jauh di Tailan

MotoGP
MGP MotoGP
Sepang Official Testing
Marquez: Saya Harap Fisik Baik Bantu Melompat Jauh di Tailan