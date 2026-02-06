Banyak Kekurangan, Mir Nilai Honda Belum Pantas Bidik Ducati

Keunggulan pada hari kedua tes MotoGP di Sepang, ternyata tak bisa dilanjutkan keesokan hari oleh Joan Mir. Pembalap Spanyol itu jarang muncul di bagian atas klasemen, yang dipimpin oleh Alex Marquez dan Ducati, yang menempatkan lima motor di posisi enam besar.

Mir mengakhiri hari dengan waktu terbaik kesembilan, 1:57,268, yang membuatnya tertinggal hampir 0,9 detik dari catatan waktu terbaik, meskipun jelas sebagai Honda terbaik, mengingat rekan setimnya, Luca Marini, menempati P16 di belakang Johann Zarco, sementara Diogo Moreira mengakhiri hari di urutan ke-19.

Pembalap 28 tahun itu menjelaskan bahwa Kamis sedikit rumit baginya saat mengendarai RC213V, karena ia tidak bisa melaju sebanyak yang diinginkan di akhir tes. "Hari ini sedikit rumit bagi kami. Ada beberapa hal yang kami coba tetapi tidak berhasil. Kami berhenti lebih lama dari yang saya inginkan. Itu memengaruhi kami. Selain kecepatan Ducati, kami baik-baik saja. Melihat langkah yang mereka ambil, kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan," urainya.

Jika ada satu hal yang jelas, melihat waktu putaran dan simulasi balapan, adalah bahwa pabrikan Borgo Panigale kembali menjadi favorit utama, untuk tahun ini. Juara MotoGP 2020 ini sangat jelas. Dia tahu bahwa HRC masih jauh dari pabrikan Italia. Mir berpikir bahwa akan menjadi kesalahan jika menargetkan untuk mengejar mereka sekarang.

Joan Mir, Honda HRC Foto oleh: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Saya telah mencatatkan waktu yang lebih rendah, tetapi itu bagus. Kami sadar akan keterbatasan cengkeraman yang kami miliki, dan di situlah kami harus lebih meningkatkan diri. Kami masih jauh," lanjutnya. "Untuk mencatatkan waktu seperti Ducati, Anda harus memiliki cengkeraman yang kuat, karena itu satu-satunya cara untuk mengendalikan selip.

"Kami sama sekali tidak menargetkan Ducat. Itu akan menjadi kesalahan karena kami masih jauh. Ini sedikit seperti tamparan kenyataan karena kami melihat mereka terus meningkatkan performa," katanya, menunjukkan bahwa tim Bologna telah memberikan segalanya. "Jika balapan besok, saya yakin kami akan mampu bersaing untuk finis di lima besar."