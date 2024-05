Max Bartolini adalah wajah baru dari garasi Yamaha. Salah satu dari mereka yang meyakinkan Fabio Quartararo untuk percaya pada proyek House of Iwata di masa-masa tergelapnya, sehingga mau memperbarui kontrak untuk dua tahun lagi.

Bagaimanapun, merebutnya dari Ducati, yang dianggap sebagai tokoh penting, dan mempercayakan peran direktur teknis, tentu saja merupakan salah satu kejutan besar selama musim dingin.

Namun, tidak ada yang punya tongkat ajaib. Jadi Bartolini sadar bahwa akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki kesenjangan besar yang dialami M1 saat ini, dibandingkan dengan motor-motor referensi. Juga perlu dibangun jembatan untuk menjembatani kesenjangan antara budaya Jepang dan Eropa.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Yamaha. Jelas bahwa setelah 20 tahun bersama Ducati, Anda perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri, tapi semua orang menyambut saya dengan sangat baik dan saya bisa beradaptasi dengan baik,”ujarnya.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Menurut Bartolini, masalah Yamaha adalah bahwa mereka mungkin tidak memahami dampak dari solusi tertentu yang diusulkan oleh para pesaing mereka di Eropa, sehingga mereka tertinggal di belakang.

"Lebih dari sekadar tertinggal, bisa dikatakan bahwa di beberapa area Yamaha agak meremehkan dampak perkembangan yang dibawa oleh pabrikan Eropa. Namun, hal ini sekarang sudah dipahami dan mereka mencoba berinvestasi untuk menutupi kesenjangan tersebut,” ujarnya.

“Jelas bahwa pada beberapa hal, jika Anda memulai 1- 1,5 tahun kemudian untuk berinvestasi besar-besaran pada beberapa hal, itu membutuhkan waktu. Tapi memang seperti itu di semua area balap.”

Pada tes terakhir di Jerez, terlihat beberapa evolusi aerodinamis yang penting pada YZR-M1, dan pada kenyataannya mantan Ducatista tersebut menegaskan pentingnya aspek ini di era MotoGP.

"Cara aerodinamika bekerja, itu menambah kekuatan pada motor, jadi ini bukan tentang mengubah keseimbangan, ini tentang memindahkan batas motor. Bagi para rider, mengendarai motor dengan aerodinamika bisa jadi sama saja atau bahkan lebih buruk dari segi perasaan, karena lebih menantang untuk mencapai batasnya,” ungkapnya.

“Motor MotoGP saat ini sudah berada di batas maksimal sehingga perbedaan yang bisa ditambahkan oleh aerodinamika yang efisien hanya sepersepuluhnya saja. Mengukurnya dengan tepat tidaklah mudah, tetapi jika Anda tidak bisa mendapatkan beban aerodinamis yang serupa dengan kompetisi, sulit bagi Anda untuk menutupi celah itu di area lain. Jadi aerodinamika ya, saat ini memang diperlukan.”

Seperti yang juga ditekankan beberapa kali oleh direktur pelaksana Lin Jarvis dan manajer tim Maio Meregalli, betapa pentingnya kembali memiliki lebih dari dua motor di lintasan sesegera mungkin.

Bartolini memberi komentar senada, "Saat ini, dengan kejuaraan yang begitu menuntut, bahkan jika Anda memiliki kelonggaran, para pembalap pabrikan hanya bisa mendapatkannya sedikit. Pertama-tama, karena mereka adalah manusia dan mereka perlu memulihkan diri.

“Maka sulit untuk mengatur tes dengan jadwal yang begitu ketat. Jadi, sangat penting untuk memiliki tim satelit agar dapat mencoba melakukan lebih banyak hal dengan lebih banyak pembalap, juga untuk memberikan perbandingan kepada para pembalap untuk menyesuaikan pilihan mereka dan aspek-aspek yang harus ditingkatkan.”

Bagaimanapun, dengan dua filosofi motor yang berbeda, tidak mudah untuk mentransfer pengetahuan yang telah dibangun di Ducati ke M1.

"Saya mencoba memahami cara kerja Yamaha dan mengeksploitasi kelebihannya. Karena dari waktu ke waktu memang tidak terlihat seperti itu, tapi kami memiliki beberapa poin. Jelas bahwa dengan arsitektur mesin yang berbeda (Ducati menggunakan V4, Yamaha menggunakan 4-silinder segaris), motor akan selalu berbeda. Begitu banyak konsep yang digunakan di Ducati, terutama yang berkaitan dengan kendaraan, sulit untuk diterapkan di sini. Namun banyak juga yang umum, seperti keseimbangan aerodinamis dan cara kerja elektronik. Itu adalah pengalaman yang bisa Anda coba bawa,” katanya.

Beberapa hari yang lalu, peraturan baru musim 2027 diresmikan, yang menyerukan mesin 850 cc, pengurangan aerodinamika dan larangan penggunaan ride height device. Sebuah pemikiran ekstra, harus mengejar kompetisi, bahkan jika, menurut Bartolini, dimungkinkan untuk bekerja secara parallel.

"Jelas kami harus mempertimbangkan hal ini, juga memikirkan peraturan 2027, yang bagaimanapun juga cukup selaras dengan peraturan saat ini, meskipun dengan beberapa perbedaan,” ucapnya.

“Jelas bahwa Anda mencoba menginvestasikan jumlah yang tepat pada hal-hal yang akan hilang seperti penurun. Sebaliknya, pahami konsep aerodinamika dan cobalah untuk mengoptimalkannya, serta pada mesin dan sasis. Ini semua adalah hal-hal yang dapat Anda bawa hingga tahun 2027, jadi sebagian besar investasi dilakukan pada teknologi yang masih akan digunakan.”

Yamaha YZR-M1, Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto oleh: Lorenza Dadderio

Come già sottolineato più volte anche dal managing director Lin Jarvis e dal team manager Maio Meregalli, Bartolini ha evidenziato l'importanza di tornare ad avere più di due moto in pista il prima possibile: "Ora come ora, con un campionato così impegnativo, anche se hai le concessioni, i piloti ufficiali riesci a farli girare molto poco. Per prima cosa perché sono esseri umani ed hanno bisogno di recuperare. Poi è difficile riuscire ad organizzare dei test con dei tempi così ristretti. Quindi sarebbe fondamentale avere un team satellite per poter cercare di portare avanti più cose con più piloti, anche per dare un confronti ai piloti stessi per regolarsi nelle scelte e sugli aspetti da migliorare".

In ogni caso, con due filosofie di moto tanto differenti, non è semplice travasare il bagaglio di conoscenze costruito in Ducati sulla M1: "Io sto cercando di capire come funziona la Yamaha e di sfruttarne i punti di forza. Perché dai tempi non sembra, ma qualche punto ce l'abbiamo. E' chiaro che con un'architettura del motore diversa (la Ducati è V4, la Yamaha ha un 4 cilindri in linea), la moto resterà sempre diversa. Tanti concetti che si usavano in Ducati, soprattutto legati al veicolo, è difficile applicarli qui. Però tanti altri sono comuni, come il bilanciamento aerodinamico ed il modo di lavorare sull'elettronica. Quelle sono esperienze che si può cercare di trasportare".

Qualche giorno fa sono stati ufficializzati i regolamenti 2027, che prevedono motori da 850cc, una riduzione dell'aerodinamica ed il divieto degli abbassatori. Un pensiero in più, dovendo rincorrere la concorrenza, anche se secondo Bartolini è possibile lavorare parallelamento: "Ovviamente bisogna tenerne conto, pensando anche al regolamento 2027, che comunque è abbastanza allineato a quello attuale, seppur con alcune differenze. E' chiaro che si cerca di investire il giusto su quelle cose che scompariranno come gli abbassatori. Invece capire i concetti dell'aerodinamica e cercare di ottimizzarla, così come quelli sul motore ed il telaio. Queste sono tutte cose che puoi trasportare al 2027, quindi in realtà il grosso dell'investimento viene fatto su tecnologie che veranno ancora utilizzate".