Beirer Yakin Alex Marquez Pantas Gabung Tim Pabrikan MotoGP

Ketika KTM masih berharap dapat mempertahankan pembalap andalannya, Pedro Acosta, hingga 2027, direktur olahraga tim Austria tersebut mengakui bahwa Alex Marquez menjadi sosok penting di pasar pembalap.

"Sebagai runner-up dunia saat ini, dia pantas mendapatkannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk langkah-langkahnya ke depan, " kata mantan pembalap motocross tersebut, kata-kata yang dapat diinterpretasikan secara ambigu.

Motorsport.com secara eksklusif mengumumkan kesepakatan antara Fabio Quartararo dan Honda, serta Jorge Martín dengan Yamaha, keduanya untuk 2027. Pada hari yang sama, surat kabar As mengumumkan kesepakatan antara Acosta dan Ducati, yang akan menjadikannya rekan setim Marc Márquez tahun depan.

Sebelumnya, ketiganya harus menyelesaikan musim penuh dengan tim yang tidak akan mereka ikuti tahun depan, sesuatu yang akan terjadi pada banyak pembalap lain, seperti Pecco Bagnaia atau, mungkin juga, Alex Márquez sendiri, yang sedang mencari jalan keluar dari Gresini menuju tim pabrikan resmi. Situasi ini bisa menjadi tidak nyaman bagi beberapa pabrikan.

"Saya terkejut bahwa hal-hal ini telah berkembang begitu cepat," jelas Beirer dalam percakapan dengan 'Motorsport-Magazin.com'.

Pit Beirer, yang menggunakan kursi roda, merayakan kemenangan Pedro Acosta bersama tim Red Bull KTM Factory Racing Foto oleh: Javier Soriano - AFP - Getty Images

"Kami mengira beberapa pembalap akan menunggu untuk melihat perkembangan proyek 850 cc. Tapi ada banyak rumor, dan tidak ada asap tanpa api. Saya terkejut hal ini terungkap pekan ini, karena semua pabrikan sedang sibuk mempersiapkan tes di Sepang. Jadi, saya tidak berpikir pabrikanlah yang begitu aktif saat ini.

Meskipun Acosta telah memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya dengan KTM dan telah berkomitmen dengan Ducati untuk 2027, Beirer masih memiliki harapan tipis bahwa motor 'ajaib' dalam tes pekan depan di Sepang akan membuat pembalap asal Murcia itu ragu.

"Ya, kami tahu betul. Kami tahu Ducati sangat tertarik pada Pedro. Dan bukan rahasia lagi bahwa dia tertarik pada Ducati," lanjut orang Jerman itu.

"Tapi yang pasti, kami akan berjuang untuknya. Kami memiliki kesepakatan yang sangat jelas: tidak akan ada perubahan sebelum tes di Sepang. Kemudian kami akan melakukan pembicaraan secara tenang. Saya rasa keputusan akan diambil dengan cukup cepat, baik atau buruk. Pedro memiliki tawaran dari kami. Jika Anda berada dalam posisi seperti dia dan semua pabrikan menginginkan Anda, wajar jika Anda ingin mempertimbangkan semua tawaran dengan cermat."

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing Foto oleh: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Beirer ucapkan "semoga sukses" kepada Alex Márquez

Dengan Maverick Vinales yang sudah dipastikan bergabung dengan tim resmi KTM pada 2027, sekarang tinggal menunggu siapa pembalap yang akan mendampingi pembalap Catalan itu, dan salah satu nama yang muncul adalah Alex Marquez.

"Tentu saja, kami tidak naif dan kami tetap berhubungan dengan pembalap lain," ia mengaku. "Namun, untuk saat ini, kami berusaha mempertahankan keempat pembalap yang kami miliki saat ini," termasuk Brad Binder dan Enea Bastianini, pembalap Italia yang sedang bernegosiasi dengan Aprilia.

Mengenai adik Marquez, yang sedang mencari jalan keluar dari Gresini menuju tim pabrikan resmi, pesan Beirer ambigu. "Sebagai runner-up saat ini, dia tentu saja sangat layak mendapatkannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk langkah selanjutnya," yang bisa diartikan sebagai 'semoga beruntung' atau 'kami yang terbaik'. Kita lihat saja.