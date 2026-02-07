Bezzecchi Pastikan Aprilia RS-GP26 Membaik di Setiap Area

Uji coba kolektif pertama MotoGP hampir berakhir, tetapi Marco Bezzecchi tetap sangat tertutup. Pembalap Aprilia menjadi yang pertama, di belakang empat Ducati. Tapi, saat bertemu dengan wartawan selama istirahat makan siang, dia tidak banyak bicara tentang kejuaraan yang akan segera dimulai.

Misalnya, ketika ditanya secara langsung tentang peluangnya bersaing di Kejuaraan Dunia, ia menjawab, "Saya tidak tahu, kita lihat saja nanti, masih terlalu dini. Masih ada tes yang harus dilakukan dan kami bahkan belum mengikuti balapan pertama...".

Namun, ketika ditunjukkan bahwa penguji Lorenzo Savadori menyatakan keyakinannya bahwa RS-GP26 sudah selangkah lebih maju dari motor 2025, ia merespons, "Saya setuju dengan Sava, motor ini sedikit lebih baik. Saya akan mengatakan bahwa motor ini sedikit lebih baik di semua aspek, seperti yang dikatakan Sava."

Meskipun ada banyak hal baru yang terlihat dalam beberapa hari terakhir, peralihan ke motor baru ini tampaknya lebih merupakan evolusi daripada revolusi. "Karakternya kurang lebih sama. Perubahan terbesar terjadi antara motor 2024 dan 2025. Tahun ini, ada banyak perubahan, tetapi peningkatannya sedikit lebih kecil. Motor ini jelas telah berubah, tetapi sulit untuk mengukurnya secara numerik," ucapnya.

Kamis (5/2/2026) pagi, tiba saatnya untuk melakukan time attack pertama, yang sayangnya, tidak sepenuhnya memuaskan pembalap asal Rimini ini. "Sejujurnya, saya berharap bisa sedikit lebih baik. Saya ingin sedikit lebih baik, tetapi sulit karena kami selalu mencoba sesuatu pada motor dan saya harus beradaptasi, jadi saya tidak melakukan time attack terbaik dalam hidup saya. Namun dalam tes, hal itu hanya penting sampai batas tertentu," jelasnya.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Kemarin, ekor baru dengan enam baris sirip menarik banyak perhatian, tetapi Marco memilih untuk tidak memberikan terlalu banyak informasi tentang hal ini. "Sejujurnya, saat ini di MotoGP, tidak hanya bagi kami tetapi bagi semua orang, yang dibicarakan selalu tentang perbedaan yang sangat kecil. Jadi, sulit bagi saya untuk memberikan jawaban yang jujur atas semua pertanyaan Anda, karena pada akhirnya hal ini sangat sulit untuk dijelaskan," urainya.

Bagaimanapun, untuk mendapatkan paket definitif RS-GP26, perlu menunggu tes MotoGP di Buriram, dua pekan lagi. "Belum, karena kemarin hujan menghambat rencana kerja kami. Tapi, kami juga punya hal lain untuk dicoba di Thailand. Jadi secara keseluruhan belum ada yang diputuskan."

Menurutnya, saat ini juga sulit untuk membuat skala hierarki nilai di lapangan, juga karena kita tidak pernah tahu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pesaing.

"Saya tidak bertemu banyak pembalap lain di lintasan. Saya melihat Bagnaia sedikit pagi ini, juga Vinales dan Acosta kemarin, dari dekat, tapi saya rasa itu saja. Saya melihat beberapa perbedaan, tentu saja, dan saya menjelaskan semuanya kepada para insinyur saya. Tapi dari dalam, itu sangat sulit, terutama dalam tes, karena setiap orang berlari dengan rencananya sendiri, dengan ban mereka sendiri, dan sebagainya. Jadi, sangat sulit untuk membuat perbandingan," tandasnya.

Yang menambah ketidakpastian adalah cengkeraman, yang selalu mendekati kesempurnaan selama tes dan karenanya menawarkan kondisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan akhir pekan balapan.

"Ya, ini rumit, terutama kemarin dan hari ini, karena sepertinya semuanya selalu berjalan dengan baik. Kita harus sangat fokus dan mencoba merasakan semua hal tentang motor, tetapi juga harus tepat dalam memberikan komentar, karena treknya sangat bagus dan ritmenya lebih baik daripada balapan. Jauh lebih cepat," ucapnya.

"Jadi, ini tidak mudah, tetapi juga sangat menyenangkan untuk mengendarai motor di trek seperti ini, karena sayangnya ketika kami datang ke sini untuk balapan akhir pekan, kondisi trek selalu sulit dalam hal grip. Mengendarai MotoGP di trek dengan kondisi seperti ini justru sangat menyenangkan."

Meskipun tes sekarang tampaknya sudah sedikit membosankan bagi "Simply the Bez". "Saya akan balapan besok, karena tes setelah beberapa saat benar-benar membosankan. Tes sangat penting, tetapi juga membosankan. Balapan lebih menyenangkan, tetapi sejujurnya kami membutuhkan hari-hari tes ini. Pada akhirnya, kami bertahan hari ini, yang akan menjadi sore yang penting. Di Tailan akan lebih penting lagi, karena balapan pertama ada di sana, lalu semuanya benar-benar dimulai," ia berkomentar.

Galeri Foto MotoGP | Hari ketiga tes kolektif di Sepang