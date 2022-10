Marco Bezzecchi Sebut Valentino Rossi Sahabat dan Pelatih Terbaik

Marco Bezzecchi tengah berusaha keras merebut Rookie of the Year di MotoGP musim ini. Performa pembalap asal Italia berusia 23 tahun tersebut memang paling menonjol di antara empat pembalap debutan MotoGP lainnya musim ini.

Bezzecchi merupakan pembalap jebolan VR46 Riders Academy milik legenda MotoGP Valentino Rossi. Karena itu, tidak heran bila pada musim pertamanya di kelas MotoGP, Bezzecchi memperkuat tim milik juara dunia kelas premier tujuh kali tersebut.

Menariknya, meskipun berstatus rookie, performa Bezzecchi terlihat lebih menonjol di Tim Mooney VR46 Racing – Ducati) dibanding rekan setimnya Luca Marini. Menurut Bezzecchi, turun di tim milik Rossi menjadi sesuatu yang spesial bagi pembalap muda seusianya.

Hal itu menyebabkan motivasi dan kepercayaan diri Bezzeecchi makin tinggi. Bahkan, Bezzecchi berhasil memberikan finis podium untuk kali pertama di kelas MotoGP usai masuk di P2 pada GP Belanda di Sirkuit Assen.

Terakhir, di Sirkuit Internasional Chang, Bezzecchi juga berhasil memberikan pole position perdana bagi VR46 Racing Team di kategori tertinggi, MotoGP. Sayang, Bezzecchi tidak mampu berbuat banyak pada lomba MotoGP Thailand dan finis di P16.

“Jika Anda menjadi penggemar setia Vale (sapaan Rossi), rasanya fantastis bila berlomba di trek bersamanya,” ucap Bezzecchi seperti dikutip motogp.com .

“Rasanya mimpi besar bagi saya, dan datang ke MotoGP bersamanya memberikan tenaga ekstra. Saya akan selalu menjadi penggemar berat Rossi dan sangat beruntung bisa bertemu dengannya beberapa tahun kemudian dan diterima bergabung di VR46 Academy.

“Kami selalu melakukan kontak dan ia memberikan banyak masukan. Ia benar-benar sahabat yang baik dan pelatih luar biasa,” tutur Bezzecchi, yang sikap lugas serta ucapannya yang tepat sepertinya mirip dengan sang mentor.

Sebelum terbang ke Phillip Island untuk turun di MotoGP Australia, akhir pekan ini (14-16/10/2022), para anggota VR46 Riders Academy dan Valentino Rossi menyempatkan diri berlatih bersama di MotoRanch di Tavullia, Italia, akhir pekan lalu.

Karena sama-sama jebolan VR46 Riders Academy, Bezzecchi juga bisa mendapatkan keuntungan dari sesama pemakai Ducati Desmosedici GP, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

“Jelas menyenangkan bisa berbagi data dengan semua pembalap satu pabrikan. Saat ini, Pecco (sapaan Bagnaia) salah satu yang mampu membuat perbedaan. Tetapi. Jack Miller (Ducati Lenovo), Enea Bastianini (Gresini Racing) dan semua pengguna Ducati, juga mampu cepat,” tutur Bezzecchi.

“Saya sudah menganalisis data Pecco sejak musim dimulai karena ia saat itu yang paling mampu mengeluarkan potensi motor Ducati secara maksimal.”

Di Australia nanti, Bagnaia berkesempatan untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari tangan juara dunia bertahan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) karena keduanya kini hanya dipisahkan dua poin.

Marco Bezzecchi sendiri berpeluang besar merebut trofi Rookie of The Year tahun ini karena tinggal tersisa tiga balapan dengan maksimal 75 poin yang bisa direbut. Padahal, saat ini ia unggul 57 poin atas rival terdekatnya dalam perburuan Rookie of The Year, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing).

Marco Bezzecchi pun memiliki target jangka panjang di kelas MotoGP. Target pertamanya adalah merebut kemenangan, lalu mampu konsisten bersaing untuk P1 di setiap akhir pekan Grand Prix.

“Setelah itu, saya sangat ingin pindah ke tim pabrikan. Ducati bisa menjadi pilihan terbaik dan peluang saya cukup besar. Ini impian lama saya. Dan, seperti pembalap MotoGP lainnya, saya juga sangat ingin menjadi juara dunia MotoGP satu hari nanti,” ucapnya.