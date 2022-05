Dalam Setahun, Pengikut MotoGP di Medsos Bertambah 10 Juta

Ini menunjukkan betapa populernya balap motor premier tersebut. Kejuaraan dunia tersebut mampu menjaga daya tarik sehingga mampu menjaring para penggemar baru. Kekhawatiran penurunan fans akibat pensiunnya Valentino Rossi tidak terbukti.

Perubahan hierarki dalam MotoGP di mana para pembalap muda bermunculan ke podium, membuat publik tersihir dan terus mengikuti. Lewat promosi gencar, dalam satu tahun, mereka meraup 10 juta penggemar baru.

Tahun lalu, MotoGP merayakan tercapainya 30 juta followers dari Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat hingga aplikasi yang sedang naik daun, TikTok.

Lonjakan terbesar terjadi pada kanal Youtube mencapai hampir 43 persen, diikuti Instagram 34 persen dan Twitter hanya 10 persen. Sedangkan, pamor Facebook yang mulai menurun di kalangan kawula muda tentu saja berimbas kepada pencapaian jumlah pengikut.

Tercatat 17,5 juta pengguna Facebook kepincut dengan konten eksklusif MotoGP, yang disajikan lewat Facebook Watch. Video berdurasi antara 3-7 menit cukup menghibur dan menambah pengetahuan, misalnya, seputar teknologi dan inovasi. Dengan adanya fitur reels, mereka bisa menikmati video singkat hal-hal unik di trek.

Popularitas Youtube kian melambung beberapa tahun terakhir. Hal itu berimbas juga pada kanal milik MotoGP. Tercatat sejauh ini, mereka memiliki lima juta subscribers. Fitur Youtube Short, video berdurasi 15 detik, memperbaiki kedekatan antara ajang tersebut dengan penonton baru.

MotoGP memiliki basis penggemar loyal di Twitter. Sebanyak tiga juta orang bisa mendapatkan info terbaru dan tercepat, mengikuti jajak pendapat, menonton video singkat, serta laporan balapan lewat aplikasi milik Elon Musk itu. Keunggulan lain, interaksi antara penggemar dengan MotoGP juga bisa lebih intens.

Sementara itu, pengikut Instagram mereka bertambah tiga juta dari sebelumnya 10 juta musim 2020. Foto-foto eksklusif, video singkat, stories serta Instagram Lives bisa dinikmati fans.

Untuk mencapai target baru, mereka akan memaksimalkan media lain. Saat ini, pengikut Tiktok menyentuh 1,5 juta, relatif banyak dibanding Snapchat. MotoGP menawarkan siaran langsung beberapa agenda secara eksklusif lewat Twitch.

Bahkan MotoGP Podcast Last On The Brakes juga pindah ke Twitch yang disiarkan secara langsung, serta ditayangkan ulang di Spotify, Apple Podcast serta Google Podcast.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Foto oleh: Dorna