Drive to Survive ala MotoGP Tayang di Amazon Prime Video

Balap jet darat menuai peningkatan signifikan dalam hal popularitas dan jumlah penggemar baru berkat Drive to Survive yang tayang di Netflix sejak 2019. Hal ini dibuktikan dengan 400 ribu penonton memenuhi Circuit of The Americas (COTA) saat putaran GP Amerika Serikat lalu.

Berkaca dari dampak positif serial dokumenter tersebut, fans motorsport pun berharap MotoGP dapat melakukan langkah serupa F1, yang memiliki cerita di balik layar tentang rivalitas antar pembalap, persaingan panas melibatkan tim, di mana selama ini tak terekam sorotan kamera televisi.

Kamis (25/11/2021), Dorna Sports akhirnya resmi mengumumkan serial dokumenter Amazon Exclusive, yang diproduksi oleh The Mediapro Studio. Dijadwalkan tayang perdana pada 2022 dan akan membawa penggemar ke dalam kisah MotoGP yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Serial dokumenter ini bakal menampilkan delapan episode berdurasi 50 menit yang menceritakan nama-nama besar di kejuaraan, termasuk Legenda MotoGP, Valentino Rossi, delapan kali juara dunia Marc Marquez , serta juara dunia baru Fabio Quartararo.

Tak ketinggalan pula kisah runner-up Francesco 'Pecco' Bagnaia, juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir dan Jack Miller, serta sejumlah cerita dari sosok manajer tim dan tokoh kunci dalam ajang MotoGP.

Serial dokumenter MotoGP akan tayang perdana secara eksklusif di Amazon Prime Video di Prancis, Italia dan Spanyol, serta di lebih dari 150 negara dan wilayah pada tahun depan, termasuk Inggris dan Amerika Serikat.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

“MotoGP adalah olahraga yang menuntut dan mengesankan dengan basis penggemar global dan kami yakin produksi baru Amazon Exclusive ini tidak akan mengecewakan para penggemar,” ucap Vice President Prime Video Eropa, Barry Furlong.

“Kami senang dapat melanjutkan kolaborasi antara The Mediapro Studio dan Prime Video untuk membuat konten berkualitas dengan bintang olahraga global.”

Amazon Prime Video sebelumnya telah memproduksi beberapa serial dokumenter olahraga secara eksklusif, di antaranya All or Nothing: Manchester City, Six Dreams. Kemudian ada Fernando, yang bercerita tentang kisah pembalap legendaris dan dua kali juara dunia Formula 1, Fernando Alonso.

Penggemar yang sudah menjadi anggota Amazon Prime Video dapat menonton serial dokumenter MotoGP di aplikasi Smart TV, perangkat seluler, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, konsol, Chromecast Vodafone TV, dan di primevideo.com.

“Kolaborasi erat antara semua pihak, dan proyek ini dengan Mediapro dan Prime Video, lebih dari memastikan bahwa itu akan sukses,” kata Chief Commercial Officer Dorna Sports, Manel Arroyo.

“Selama musim yang intens ini, yang berakhir di Valencia, pekerjaan antara Dorna dan The Mediapro Studio terus berlanjut, dengan ide untuk mengekstrak momen terbaik dan paling luar biasa dari setiap Grand Prix musim ini.

“Bantuan dari enam pabrikan, tim, dan pembalap akan membantu kita melihat dan menikmati begitu banyak hal yang, hingga saat ini, tetap tertutup, menciptakan produk yang akan memenuhi kualitas dan pengalaman mengesankan dari produksi dan dokumenter mereka sebelumnya.”