Aprilia yakin akan memasuki musim MotoGP 2026 di "slipstream" Ducati. Mereka pun mengakui bahwa merek Borgo Panigale tetap menjadi tolok ukur di kejuaraan tersebut.

Setelah menikmati musim terbaiknya dalam sejarah MotoGP, Aprilia diharapkan dapat melangkah maju tahun ini dan berpotensi menempatkan diri dalam posisi untuk menantang gelar juara secara berkelanjutan.

Namun, meskipun pabrik Noale telah benar-benar meningkatkan RS-GP dalam setiap aspek, sebagian besar kemajuan tersebut telah diimbangi oleh Ducati, yang berhasil mengembangkan versi Desmosedici GP yang lebih cepat dan lebih serbaguna.

CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengatakan dia puas dengan pekerjaan yang dilakukan pabrikan selama musim dingin, tetapi waspada terhadap kemajuan yang dicapai pesaing setelah tes pramusim pertama tahun ini di Sepang.

“Saya senang bahwa motor 2026 lebih baik daripada 2025. Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa Noale adalah perusahaan yang cukup baik, mampu membuat motor yang bagus dan juga meningkatkan performa setiap tahun,” katanya. “Tapi, kita hanya bisa bekerja pada motor kita sendiri, pada diri kita sendiri, dan bukan pada orang lain.

“Kami melihat hampir semua orang mengalami peningkatan. Kami melihat Honda sangat cepat, Ducati kembali menjadi acuan, dan KTM lebih baik daripada tahun lalu.

“Jujur, saya pikir ini akan menjadi kejuaraan yang cukup menarik, lagi-lagi dengan Ducati memimpin. Itu masih sama, tapi kami akan tetap di belakang.”

Massimo Rivola, Aprilia Racing Foto oleh: Rainier Ehrhardt

Ducati memimpin dalam tes pramusim Sepang pekan ini, dengan Alex Marquez mencatatkan waktu terbaik 1:56,402s menggunakan motor GP26 spesifikasi pabrik. Marco Bezzecchi dari Aprilia tidak jauh di belakang dalam daftar waktu, dengan upaya terakhir menggunakan ban lunak yang membuatnya naik ke posisi kedua di belakang pembalap Gresini Racing.

Namun, dalam simulasi balapan sprint, Ducati jelas unggul di lapangan, dengan Alex Marquez, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez semua menampilkan waktu lap rata-rata yang mengesankan. Bezzecchi jauh lebih lambat dari trio tersebut, tetapi keputusannya untuk menggunakan ban yang sudah aus membuat perbandingan menjadi tidak berarti.

Ketika ditanya apakah dia merasa Aprilia lebih dekat dengan Ducati dibandingkan tahun lalu, Rivola menjawab, “Saya belum bisa mengatakan, kita perlu melihat lebih dekat karena dalam uji coba selalu sulit untuk mengetahui berapa banyak lap yang telah dilalui ban tersebut, berapa banyak bahan bakar yang ada di tangki.

“Pecco melakukan simulasi sprint, sekarang kita semua bisa pulang - sampai jumpa di 2027 (tertawa).

“Saya pikir dalam hal apa pun, kami pasti memiliki motor yang lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu, tidak berjalan buruk, jadi kami tidak bisa tidak optimistis. Yang lain juga jelas telah membaik. Masih terlalu dini untuk mengatakan. Ducati tetap akan menjadi patokan.”

MotoGP akan mengadakan uji coba dua hari di Buriram sebelum Grand Prix Tailan pembuka musim pada 1 Maret.

Dengan selisih waktu yang jauh lebih lama antara dua tes pramusim dibandingkan tahun lalu, pabrikan memiliki kesempatan untuk menganalisis data dari Sepang dan membawa komponen baru ke Buriram sebelum mengesahkan paket aerodinamis 2026 mereka.

Aprilia juga akan mengevaluasi komponen baru di Buriram, tetapi Rivola menyarankan bahwa inti dari RS-GP baru sudah ditentukan.

“Akan ada bagian-bagian kecil juga di Thailand,” ungkapnya. “Saya pikir 80-90 persen dari paket akan final malam ini (setelah Sepang).

“Namun, setelah kami menganalisis semuanya di rumah, detail kecil akan dibawa ke Tailan untuk pengembangan terakhir agar memiliki dasar yang cukup baik. Tentu saja, Tailan adalah sirkuit yang cukup berbeda dalam hal aerodinamika, dalam hal karakteristiknya, ini lebih merupakan sirkuit stop-and-go. Akan ada sesuatu yang lebih (dari Aprilia).”