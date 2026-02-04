Fabio Quartararo akan absen dalam sisa tes pramusim MotoGP di Sepang setelah mengalami patah jari akibat kecelakaan pada Selasa.

Hanya satu jam setelah dimulainya uji coba di Malaysia, pembalap Yamaha Factory Racing terjatuh di Tikungan 5 saat mengendarai Yamaha M1 bermesin V4 dan harus dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan.

Meskipun awalnya hanya mengeluhkan nyeri pada lengan dan bahkan kembali ke lintasan pada sore hari, pembalap Prancis itu kemudian mengungkapkan bahwa ia mengalami patah tulang pada jari tengah tangan kanannya.

Pembalap berusia 26 tahun ini akan absen pada dua hari terakhir tes Sepang untuk pulang ke rumah dan memulai proses pemulihan.

“Lengan sedikit sakit, tapi jari patah, jadi kami memutuskan untuk menghentikan dua hari tes berikutnya. Saya pikir itu yang terbaik,” katanya. “Tentu saja, jika ini akhir pekan balapan, saya bisa ikut, tapi tidak ada gunanya melakukan dua hari lagi.”

Berbicara kepada media termasuk Motorsport.com, ia menambahkan, “Jari ini cukup patah, jadi kami akan melakukan pemeriksaan besok atau lusa di Barcelona.

“Saya kehilangan kendali bagian depan cukup awal, jadi cukup cepat. Dampaknya besar, tapi kemudian itu karena jumlah lap yang saya lakukan di gravel. Saya kalah. Saya tidak pingsan, tapi untungnya hanya beberapa bagian yang rusak.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto oleh: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Belum jelas apakah Quartararo memerlukan operasi atau berapa lama dia akan absen, tapi cedera ini pasti akan mengganggu persiapan musim barunya.

Namun, dia sudah mencatat jarak tempuh penting dengan M1 baru untuk 2026 selama uji coba di Sepang pekan lalu. Status koncesinya di Grup D memungkinkan pembalap balap Yamaha mendapatkan waktu lintasan tambahan dibandingkan rivalnya.

“Kami sudah menguji semua yang perlu diuji. Tentu saja, dua hari tambahan akan sangat membantu untuk elektronik dan pemetaan, tetapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup. Jadi, saya lebih memilih untuk pulih dan siap untuk balapan sesungguhnya,” ucapnya.

Meskipun mengalami patah jari pada Selasa pagi, Quartararo berhasil menyelesaikan 14 lap di sesi sore di Sepang, dengan waktu terbaik 1:57,869 dan finis di posisi kesembilan. Dia menjadi pembalap Yamaha tercepat di lintasan, lima posisi di depan Jack Miller dari Pramac Yamaha.