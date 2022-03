Galeri Parade MotoGP Indonesia: Pembalap Tak Risih Didekati Penggemar

Jauh sebelum konvoi dimulai, mereka berdatangan dan dengan sabar menunggu di tepi jalan. Sinar matahari yang terik tidak menyurutkan animo untuk melihat idolanya.

Program bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia: “Energy to Speed Up Parade”, tersebut digelar untuk mempromosikan MotoGP Indonesia, sekaligus mendekatkan pembalap dengan para penggemar.

Agenda Marc Marquez dan kawan-kawan dimulai dengan berjumpa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Setelah berbicang dan berfoto, mereka menuju motor masing-masing.

Mereka meninggalkan halaman istana dan dipandu menuju sekitar Monumen Nasional di mana sudah menunggu ratusan biker yang berasal dari berasal dari berbagai komunitas motor, dari yang rencana awalnya hanya 80.

Rute yang dilalui adalah Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin dan berakhir di Hotel Kempinski.

Deretan depan konvoi rider MotoGP diisi rider Repsol Honda, Pol Espargaro, Alex Rins dari Suzuki, Francesco Bagnaia yang menunggangi Ducati dan pemenang Rookie of the Year MotoGP 2021, Jorge Martin.

Melihat antuasiasme yang tinggi, 20 pembalap tentu saja merasa gembira. Mereka tak risih ketika para penonton menjulurkan tangan, mencoba memegang atau menyodorkan telepon seluler untuk memotret dari dekat.

Rider yang dekat dengan tepi jalan kadang memberikan tangan atau melambai ke arah penonton sembari mengendalikan motornya.

Setelah rombongan yang terdiri dari 15 rider MotoGP, 2 Moto2, 1 Moto3 dan 1 dari Idemitsu Asia Talent Cup sudah berlalu dengan santai. Rasa penasaran publik terkait sosok ikon MotoGP, Marc Marquez, yang tak ada di antara mereka pun terjawab.

Tiba-tiba penonton dikejutkan dengan suara motor yang sangat kencang dan melakukan manuver berbelok. Itu adalah juara dunia MotoGP enam kali. Marquez juga mendekat ke arah penonton sehingga mereka bisa leluasa memotret.

Momen indah seperti itu belum tentu terulang. Pastinya para penggemar membawa pulang kenangan indah.

Berikut foto-foto dari parade MotoGP Indonesia

Pol Espargaro, Repsol Honda, Alex Rins, Suzuki, Francesco Bagnaia, Ducati, Jorge Martin, Pramac Racing memimpin rombongan pembalap 1 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita Para pembalap MotoGP mengendarai motor dengan santai dalam parade MotoGP Indonesia 2 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita Seorang penonton Parade MotoGP Indonesia sedang memotret pembalap Gresini Racing 3 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita Rombongan para pembalap MotoGP ketika melintasi kawasan Sarinah 4 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita Pol Espargaro, Repsol Honda, menyambut uluran tangan penonton Parade MotoGP Indonesia 5 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita Penonton Parade MotoGP Indonesia memadati sepanjang jalan yang dilalui para pembalap MotoGP 6 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita Pembalap Ducati, Mooney VR46 Racing dan WithU Yamaha RNF 7 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita Ratusan biker dari berbagai komunitas mengawal pembalap MotoGP dalam parade MotoGP Indondesia 8 / 8 Foto oleh: Xaveria Yunita