Honda Jadi Penutup Perkenalan Livery MotoGP 2026

Honda mengungkap motor MotoGP 2026 dalam peluncuran daring pada Senin (2/2/2026), menjelang dimulainya tes pramusim di Sepang.

Pembalap pabrikan Joan Mir dan Luca Marini memperkenalkan evolusi terbaru dari RC213V, yang tetap menggunakan warna merah, putih, dan biru khas Honda Racing Corporation (HRC).

Motor ini juga menampilkan citra signifikan dari perusahaan minyak Inggris Castrol, yang menjadi sponsor utama Honda tahun lalu setelah berakhirnya kemitraan jangka panjang tim dengan Repsol.

Honda memasuki musim baru dengan optimisme baru setelah kampanye 2025 yang bangkit kembali, yang melihat pabrikan Jepang ini kembali bersaing di podium.

Serangkaian pembaruan aerodinamis dan mesin di tengah musim mengubah daya saing RC213V, memungkinkan Mir meraih dua podium di akhir musim, termasuk hasil gemilang di balapan kandang Honda di Motegi.

Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC Foto oleh: Honda Racing

Marini juga menunjukkan performa yang lebih baik di paruh kedua musim dan akhirnya mengalahkan Mir dalam klasemen pembalap. Sementara itu, Johann Zarco meraih kemenangan mengejutkan di MotoGP Prancis yang diguyur hujan dengan motor satelit LCR, meskipun tim pabrikan HRC tetap tanpa kemenangan sejak 2021.

Penampilan Honda pada 2025 memungkinkan mereka melompati Yamaha dan finis keempat di klasemen pabrikan, sekaligus memastikan promosi ke Grup C di konsesi MotoGP.

Pembalap tes Honda, Aleix Espargaro, dan rekrutan baru LCR Diogo Moreira menguji motor RC213V spesifikasi 2026 di Sirkuit Internasional Sepang pekan lalu selama uji coba pramusim MotoGP.

Namun, pembalap balap Mir dan Marini baru akan mencoba motor tersebut untuk pertama kalinya saat uji coba resmi dimulai di Malaysia pada Selasa. MotoGP telah menjadwalkan lima hari uji coba pramusim resmi untuk pembalap resmi musim ini, dibagi menjadi tiga hari di Sepang pekan ini dan dua hari di Buriram menjelang pembukaan musim di Tailan.

Dengan presentasi Honda selesai, semua 11 tim kini telah memperkenalkan livery mereka untuk musim terakhir di bawah regulasi teknis saat ini.

Persiapan juga sedang berlangsung untuk musim 2027, dengan Honda termasuk di antara beberapa pabrikan yang telah mulai menguji mesin 850 cc mereka untuk siklus peraturan berikutnya.

Foto-foto dari peluncuran Honda