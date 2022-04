Honda Konfirmasi Marc Marquez Comeback di MotoGP Amerika

Kabar baik datang dari kubu Honda Racing Corporation (HRC). Marc Marquez dipastikan comeback di Grand Prix Amerika akhir pekan ini (8-10 April) usai berkonsultasi dan dapat lampu hijau dari tim medisnya untuk kembali balapan.

“Dokter telah mengizinkan juara dunia enam kali MotoGP tersebut berkompetisi lagi menyusul crash fatal yang dialaminya dalam sesi Warm Up GP Indonesia di Mandalika, di mana ia didiagnosis diplopia,” ujar pernyataan HRC.

“Pembalap tim Repsol Honda itu telah menyelesaikan proses rehabilitasinya dengan cepat. Kini, ia sudah siap beraksi lagi dalam putaran keempat MotoGP musim ini yang akan berlangsung di Austin, Texas.”

Sebelum menuju ke Negeri Paman Sam, pembalap berjuluk The Baby Alien telah menegaskan kondisi fisik, feeling dan tentu saja penglihatannya dengan berlatih menggunakan CBR600RR di Sirkuit Alcarras.

Comeback Marc Marquez ini tiba di saat yang tepat. Pasalnya, sang pembalap memiliki rekor impresif dalam GP Amerika. The Baby Alien adalah pemegang rekor kemenangan di Circuit of The Americas (COTA).

Sejak di pertama digelar di Austin pada 2013, Marquez telah mengantongi tujuh kemenangan. Ia hanya kehilangan podium utama musim 2019, sementara tahun 2020, GP Amerika tak digelar karena pandemi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Kendati memiliki catatan bagus, ia tidak menargetkan kemenangan akhir pekan ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengemukan kecepatannya lagi dan terus membangun feeling dengan RC213V 2022.

“Tentu saja saya sangat senang bisa kembali, rasanya luar biasa untuk melakukannya, terutama di salah satu trek favorit saya. Apa pun situasinya, saya sangat menikmati berkendara di Texas dan memiliki memori luar biasa di sana,” kata Marquez dalam rilis HRC.

“Kami memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan setelah melewatkan dua balapan dan seluruh akhir pekan di Argentina, jadi saya tidak datang untuk menetapkan satu target saat ini.

“Ada banyak hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan, tetapi yang terpenting adalah kami kembali ke motor akhir pekan ini,” pembalap yang sekarang menempati posisi ke-15 dalam klasemen sementara MotoGP 2022 tersebut menambahkan.