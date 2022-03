Honda Tanpa Marc Marquez di MotoGP Argentina

The Baby Alien mengalami highside saat menjalani sesi Warm Up pada gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia, dua minggu lalu. Sempat diperiksa di Medical Centre, sebelum kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mataram.

Rupanya, dalam perjalanan pulang ke Spanyol, #93 mengalami episode baru diplopia (penglihatan ganda). Sebelumnya, sang pembalap dinyatakan tidak fit balapab di Sirkuit Mandalika karena menderita gegar otak.

Selasa (22/3/2022) pekan lalu, Repsol Honda Team merilis pernyataan resmi bahwa diplopia (penglihatan ganda) Marquez, yang sempat dideritanya akhir November 2021, kembali kambuh setelah meninggalkan Indonesia.

Enam kali juara dunia MotoGP itu bahkan sampai melakukan kunjungan darurat ke sebuah rumah sakit di Barcelona, untuk menemui dokter mata terpercayanya, yakni Dokter Sanchez Dalmau.

Dan kini, Selasa (29/3/2022), Honda mengabarkan bahwa Marquez telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik pada diplopianya setelah mengunjungi Hospital Clinic dan pemeriksaan dari Dokter Sanchez Dalmau.

Namun, Spaniard terpaksa harus melewatkan seri ketiga MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo, yang dijadwalkan berlangsung pada 1-3 April 2022.

“Marc Marquez mengunjungi dokter mata, Dokter Sanchez Dalmau, di Hospital Clinic di Barcelona, Senin (28/3/2022) kemarin, di mana ia menjalani pemeriksaan kesehatan keduanya setelah kecelakaan dalam Warm Up untuk GP Indonesia seminggu yang lalu,” bunyi pernyataan resmi.

“Dalam pemeriksaan baru ini, Dokter Sanchez Dalmau menegaskan bahwa diplopia Marc Marquez menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menegaskan kembali bahwa perkembangan penglihatannya sangat baik.

“Seperti yang terjadi pada episode terakhir diplopia, Marc Marquez akan terus melakukan pengobatan konservatif dengan pemeriksaan rutin.

“Pembalap Repsol Honda Team itu tidak akan mengikuti putaran berikutnya Kejuaraan Dunia MotoGP yang berlangsung akhir pekan ini di Argentina karena dia melanjutkan pemulihannya.”

Belum diketahui apakah pabrikan berlogo sayap tunggal itu menunjuk pembalap pengganti Marquez, sekaligus untuk mendampingi Pol Espargaro.

Kendati demikian, test rider HRC, Stefan Bradl kemungkinan besar bakal diturunkan Honda guna mengisi kekosongan posisi.