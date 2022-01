ITDC Group Matangkan Persiapan Pertamina Mandalika Street Circuit

Indonesia akan menggelar MotoGP untuk pertama kalinya sejak terakhir 1997 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor.

Oleh karena itu, persiapan terus dilakukan mencakup sejumlah aktivitas, antara lain perbaikan sistem saluran air, pembangunan tribune penonton, pembenahan trek utama, serta perekrutan Marshal.

Saat ini, sistem saluran air di trek yang sebelumnya mengalami genangan di beberapa titik telah selesai diperbaiki.

Saluran drainase ini dipantau dan dievaluasi dengan rutin seiring intensitas curah hujan yang tinggi. Saat dilakukan pengukuran dan pemantauan, dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi genangan saat terjadi hujan lebat di area sirkuit.

Selain itu, ITDC Group juga membenahi area sirkuit di antaranya pengecatan pada beberapa area barrier sesuai permintaan FIM, penambahan tire barrier pada beberapa titik dan pemasangan digi flag.

Pembangunan tribune penonton juga sedang dikerjakan, khususnya Hospitality Suites VIP Village dan 11 titik lainnya di sejumlah titik di area Sirkuit.

Progres pembangunan Hospitality Suites VIP Village telah memasuki pekerjaan struktur baja, pemasangan dinding bata, dan wiremesh.

VIP Village ini direncanakan dapat menampung penonton hingga 2.400 orang. Sementara, untuk pekerjaan tribune lainnya memasuki tahap pengerjaan pemadatan timbunan, pekerjaan concrete pad, pekerjaan drainase, serta pemasangan pondasi atap.

Direktur Teknik dan Operasi MGPA Samsul Purba menuturkan mengatakan timnya terus bekerja keras untuk menyelesaikan semua pembangunan tepat waktu sebelum MotoGP Indonesia digelar pada 20 Maret.

“Kami berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana prasarana yang ada di sirkuit untuk gelaran MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit pada 18-20 Maret 2022, dan tes pramusim pada 11-13 Februari mendatang,” kata Samsul.

“Kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis sehingga dapat memenuhi persyaratan standar yang diminta Dorna Sports dan FIM.”

Selain perbaikan pada fasilitas penunjang di Sirkuit, ITDC Group juga tengah fokus mempersiapkan perekrutan dan pelatihan Marshal.

Persiapan perekrutan Marshal telah dimulai dengan proses pendaftaran pada Jumat (28/1/2022) hingga Minggu (30/1/2022).

Proses ini dilakukan dengan mengundang para Marshal yang telah berpengalaman pada event WSBK 2021 untuk kembali mengajukan diri dan berpartisipasi pada tes pramusim MotoGP di Mandalika dan MotoGP Indonesia 2022.

Proses ini terus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Ikatan Motor Indonesia (IMI).

“Kami berupaya meningkatkan kesiapan SDM di Indonesia, khususnya Lombok, dalam menyambut dan menyelenggarakan event balap motor bergengsi di Pertamina Mandalika Circuit,” ujar Samsul.

“Dalam upaya peningkatan kemampuan SDM lokal sekaligus memastikan penyelenggaraan berjalan sukses tersebut, kami akan mengkombinasikan SDM lokal dengan yang telah berpengalaman dalam event balap serupa di level internasional.

“Untuk itu, kami akan menyiapkan petugas Clerk of The Course (COC) yakni Tamo mantan COC MotoGP Sepang dan Tony Witaker mantang COC WSBK di Mandalika tahun lalu.

“Harapannya akan ada penambahan ilmu dan pengalaman dari pihak-pihak yang berpengalaman kepada SDM lokal. Diharapkan itu dapat memperkuat persiapan para Marshal dalam menghadapi event-event di Pertamina Mandalika Circuit di masa yang akan datang.”

Pembalap dan kru kembali ke pit di Mandalika International Street Circuit Foto oleh: Scherazade Mulia Saraswati