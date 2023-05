Saat paddock menuju ke Prancis untuk putaran kelima musim 2023, ini akan menandai tonggak penting dalam sejarah kejuaraan dunia balap motor yang pertama kali dimulai pada 1949 dari Isle of Man.

Pada salah satu tempat paling ikonik di dunia motorsport, Le Mans, yang akan menjadi tuan rumah grand prix ke-1000 dalam kejuaraan dunia balap motor, yang

Dalam kurun waktu tersebut, banyak yang telah berubah dari grand prix balap motor. Namun sejarahnya, tetap dipenuhi dengan berbagai momen legendaris yang tak terhitung jumlahnya.

Sebagai bagian dari perayaan MotoGP ke-1000, Motorsport.com meminta para penulis untuk memilih beberapa balapan favorit mereka.

Sito Pons memenangi balapan 250cc yang sengit lawan Joan Garriga di Swedia, mengamankan titel perdananya Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Grand Prix Swedia 250cc 1988 – German Garcia Casanova

Mungkin kelas 250cc di GP Swedia 1988 bukanlah salah satu yang terbaik dalam sejarah, tetapi pada 14 Agustus, 35 tahun yang lalu, saya tidak akan pernah melupakannya.

Saya mendengar tentang Angel Nieto, Ricardo Tormo, dan Jorge Martinez Aspar, tetapi keingintahuan seputar sepeda motor terbangun ketika saya membaca bahwa dua pembalap muda Catalan, Sito Pons dan Joan Garriga, bertarung memperebutkan gelar juara dunia kelas 250cc pada tahun itu, dan percikan-percikan semangat pun muncul di antara mereka.

Hari Minggu itu, saya duduk di depan televisi, pertama kalinya dalam hidup saya, untuk menonton balap motor. Pertarungan antara Pons (Honda) dan Garriga (Yamaha), adalah yang paling intens yang pernah saya saksikan hingga saat itu, melewati, menyalip, menyilangkan motor, sikutan, tikungan paralel.

Anderstorp adalah sirkuit tua dan reyot yang menggunakan landasan pacu bandara sebagai lintasan lurus yang panjang, sementara area berkelok-keloknya sangat sempit dan teknis. Di lintasan lurus, Pons melesat dengan cepat disusul oleh Garriga, yang mengejarnya di tikungan.

Di lap terakhir, setelah keduanya sangat dekat sepanjang balapan, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba: Pons menyalip Garriga, kedua motor bersenggolan, pembalap Yamaha itu melaju agak jauh dan Honda biru dengan warna Campsa menuju garis finis untuk meraih gelar juara dunia 250cc perdana bagi Pons.

Kemenangan pertama Jorge Lorenzo dalam grand prix usai persaingan yang menakutkan di Brasil 2003 Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Grand Prix Brasil 125cc 2003 - Alberto Gomez

Sirkuit Nelson Piquet, yang penuh dengan panas tropis dan kelembapan tidak biasa, menjadi tuan rumah balapan 125cc yang brilian pada 2003.

Di antara para pembalapnya terdapat nama-nama terkenal seperti Dani Pedrosa, Alex De Angelis, Andrea Dovizioso, dan Casey Stoner. Karena kondisi cuaca yang ekstrem, tidak mungkin untuk balapan sendirian. Slipstream dan kebutuhan untuk mendinginkan motor akan mengurangi petualangan yang gila.

Hari itu adalah hari yang akan menjadi bahan bakar balapan gila, balapan ke-26 bagi Jorge Lorenzo di kategori ini. Dia memasuki kejuaraan setahun sebelumnya sebagai yang termuda dalam sejarah. Derbi tidak pernah dimenangi dalam dua musim. Namun tidak ada yang bisa menghentikan sang pembalap asal Mallorca.

Dalam beberapa lap terakhir, overtake terjadi dalam kelompok dengan kualitas yang luar biasa. Derbi bukanlah motor terbaik untuk dilawan. Meskipun tidak menjalani musim yang cemerlang (ia finis di urutan keenam), Lorenzo mengerahkan semua yang dibutuhkan motor berwarna merah dan hijau itu dalam balapan.

Di lap terakhir yang liar, ia melakukan double overtake terhadap Pedrosa dan Stoner dari sisi luar, menunjukkan keberanian seorang pembalap yang tak kenal takut.

Memanfaatkan slipstream di lintasan lurus belakang, Lorenzo menang dalam balapan yang ketat dan sibuk di mana enam pembalap pertama finis dalam jarak 0,089 detik satu sama lain. Lorenzo menunjukkan genetika juaranya kepada dunia, dan lahirlah 'Por fuera' yang populer.

Legenda Valentino Rossi lanjut di Afrika Selatan 2004 saat dia menang dalam debut bersama Yamaha, beberapa bulan setelah berpisah dengan Honda Foto oleh: Gold and Goose / MSI

MotoGP Afrika Selatan 2004 - Alberto Gomez

Sirkuit Welkom yang berjarak 150 km di luar Bloemfontein, dihiasi dengan tambang emas, membuka musim MotoGP 2004. Valentino Rossi siap bertarung dan mengincar gelar.

Tugasnya tidak akan mudah. Beberapa bulan sebelumnya, Rossi telah memutuskan untuk meninggalkan pabrik HRC dan memulai, dengan penuh kebencian. Sebuah cerita yang sangat berbeda dengan menandatangani kontrak dengan musuh bebuyutan Honda, Yamaha.

Merek Jepang, yang belum pernah memenangi kejuaraan sejak 1992, mempertaruhkan segalanya pada pembalap Italia itu, yang mengingkari Honda ketika para petingginya menyatakan bahwa motor lebih penting daripada pembalapnya dalam komentar yang meremehkan bakat Rossi.

Karena penghinaan itu dan kepergiannya, tahun 2004 dibuka dengan intensitas dan emosi. Dan Afrika Selatan memusatkan emosi tersebut dalam sebuah balapan bersejarah di mana pria asal Tavullia ini berhadapan langsung dengan saingan beratnya, Max Biaggi, di atas motor Honda yang dikendarai Pons. Pertarungan satu lawan satu antara kedua rekan senegaranya itu diselesaikan oleh Rossi dalam lap terakhir yang luar biasa.

Setelah Rossi mengibarkan bendera finis, ia duduk di dekat M1 biru, mencium kaca depan motornya, dan mendedikasikan beberapa kata cinta tanpa syarat kepadanya. Kata-kata yang sama diulanginya beberapa tahun kemudian saat meninggalkan Yamaha untuk Ducati pada 2011.

Pembalasan dendam Rossi terhadap Honda menandai sebuah titik balik dalam sejarah sepeda motor modern, dengan menyebutnya sebagai 'Il mio grande capolavoro' - 'karya terbaik saya di atas motor'.

Toni Elias beat Valentino Rossi on the line in the closest MotoGP finish in history for his first and only premier class victory Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Portugal 2006 – German Garcia Casanova

Balapan di Estoril pada 2006, menurut saya, adalah salah satu yang paling spektakuler dalam sejarah, baik dari apa yang terlihat di lintasan maupun maknanya.

Foto paling penting pada Minggu itu adalah kecelakaan antara pembalap baru Dani Pedrosa dan pemimpin klasemen Nicky Hayden, keduanya dari tim resmi Honda. Kecelakaan tersebut membuat pembalap Amerika Serikat itu nyaris tidak memiliki mahkota, terkapar di atas gravel, sementara Valentino Rossi memimpin balapan untuk mengejar titel kelas utama yang keenam kalinya.

Namun, entah dari mana, muncul Toni Elias yang bertubuh kecil namun agresif, dengan performa terbaik dalam karier. Ia meraih kemenangan pertama dan terakhirnya di MotoGP dengan mengurangi lima poin dari Rossi yang finis posisi kedua.

Pembalap Italia itu memimpin 25 dari 28 lap balapan, tetapi pada akhir tak terduga. Ia dikejutkan oleh Elias yang merebut kemenangan bersama tim satelit Honda dengan selisih 0,02 detik. Pada akhirnya, poin-poin ini menjadi penentu bagi Hayden untuk kembali memimpin pada balapan berikutnya, balapan terakhir musim itu, di Valencia, dan memenangi kejuaraan dunia dengan selisih lima poin setelah kecelakaan mengejutkan bagi Rossi.

Rossi made an epic move on Stoner at the Corkscrew to win the 2008 US GP Photo by: Bob Heathcote

MotoGP Amerika Serikat 2008 - Alberto Gomez

Sungguh mimpi buruk bagi tim Yamaha selama sesi latihan. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati kecepatan Casey Stoner.

Di lintasan yang membuatnya tampak melayang, pembalap Australia ini mengendarai Ducati dengan tenang dan santai. Di Laguna Seca, baik Rossi maupun Lorenzo tidak dapat menyamai catatan waktu pembalap Australia itu, yang menjadi favorit untuk menang.

Pada Sabtu malam, Rossi menghabiskan waktu bersama krunya untuk mencari ramuan yang dapat menandingi lawannya. Namun tidak ada yang masuk akal untuk mengatasi pasangan luar biasa seperti yang dibentuk oleh Stoner dan Ducati di lintasan yang gersang dan menantang itu. Bagi Rossi, hal itu hanya berguna sebagai taktik untuk mengganggu pembalap Ducati sebanyak mungkin, sehingga membuat balapan solo menjadi mustahil baginya.

Begitu grand prix dimulai, Rossi langsung fokus pada Stoner. Baik di sisi dalam maupun luar, pembalap Italia ini terus menutup jarak, namun Stoner tidak menyerah.

Saat keduanya saling menyalip satu sama lain secara beruntun, suasana balapan semakin memanas. Baru pada lap keempat, kedua rider mencapai tingkat persaingan yang luar biasa. Setelah terbang di atas tanah di tikungan 'Corkscrew' yang terkenal, Rossi kembali ke lintasan di depan, hampir mengalahkan Stoner.

Bertahun-tahun kemudian, terungkap bahwa apa yang tampak seperti manuver yang dipaksakan oleh keadaan, pada kenyataannya, adalah menyalip yang disengaja. Rossi terinspirasi oleh gerakan yang dilakukan oleh Alex Zanardi pada Indycar 1996. Stoner akhirnya terjatuh saat berusaha merebut kembali keunggulan dari Rossi, sementara The Doctor kembali ke Corkscrew setelah balapan untuk mencium gravel.

Rossi pulled one of MotoGP's most iconic overtakes on the last corner of the 2009 Catalan GP to steal victory from Lorenzo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP GP Catalan 2009 - Oriol Puigdemont

Setahun setelah melejit ke kancah MotoGP sebagai rekan setim Valentino Rossi, sang penguasa dekade ini, Jorge Lorenzo mendorong pembalap Italia tersebut berada dalam kondisi terbaiknya.

Ketegangan sempat terjadi di garasi Yamaha setelah Rossi memutuskan untuk beralih ke ban Bridgestone, sebuah situasi yang memaksa dibangunnya tembok pembatas di antara kedua sisi kotak dengan Lorenzo yang masih menggunakan ban Michelin.

Pada GP Catalan 2009, Yamaha telah memastikan bahwa mereka telah mempertemukan pasangan terkuat saat itu, dan mungkin dalam sejarah kompetisi.

Dalam sebuah pertukaran serangan yang didasarkan pada manuver-manuver melampaui batas fisika, pemilik VR46 Racing melakukan sebuah trik kartun untuk mendahului lawannya di tikungan kedua dari belakang, sebuah titik di mana tak seorang pun, termasuk Lorenzo, membayangkan bahwa ia bisa menyalip.

Wajah pembalap asal Mallorca tersebut setelah balapan berakhir adalah campuran antara tidak percaya dan marah, sementara Rossi hanya memproyeksikan euforia. Wajar, jika kita memperhitungkan bahwa grand prix tersebut tidak hanya mewakili kemenangan dan perolehan poin, tetapi juga kemenangan dalam hierarki di Yamaha.

Motor #46 kemudian memenangi gelar juara 2009, sebelum Lorenzo menang pada 2010, dengan perpaduan antara bakat dan sikap keras kepala, dan mengambil alih kendali di Yamaha.

Marquez 'pulls a Rossi' and overtakes the Yamaha rider at the Corkscrew in 2013 in a manner reminiscent of Rossi on Stoner in 2008 Photo by: Repsol Media

MotoGP Amerika Serikat 2013 - Oriol Puigdemont

Minggu itu adalah hari di mana Valentino Rossi mengetahui dimensi sebenarnya dari Marc Marquez, seorang rookie muda yang hingga saat itu telah menunjukkan kemampuan luar biasa dan semangat yang tak terpuaskan di kelas-kelas yang lebih kecil.

Saat itu adalah lap keempat dari balapan yang dipimpin oleh Stefan Bradl di Laguna Seca pada 2013 ketika Marquez memutuskan untuk menyerang.

Dalam sebuah pertunjukan murah hati yang menjadi ciri khasnya, pemuda dari Cervera ini memberikan Rossi obat yang sama seperti yang diberikan kepada Casey Stoner lima tahun sebelumnya dengan manuver yang terkenal di Corkscrew, titik yang paling terkenal di Laguna Seca.

Sama seperti yang dilakukan Rossi terhadap pembalap Australia itu pada 2008, rider Honda tersebut turun ke lintasan untuk merebut posisi dari pembalap Yamaha sebelum akhirnya mengalahkan Bradl dan meraih kemenangan ketiganya di MotoGP.

Dengan kejadian tersebut, Marquez mengirimkan pesan yang tegas kepada dunia. Dia telah berani melakukan trik yang biasa dilakukan Rossi terhadap orang lain.

Adegan selanjutnya dari keduanya di parc ferme, dengan Rossi mencengkeram leher pembalap asal Catalan itu dan berpura-pura mencekiknya, akan tetap diingat sebagai salah satu gambar terbaik dari persaingan yang, sayangnya, dua tahun kemudian berubah menjadi lebih buruk.

Bird strikes, overtakes a plenty, last-lap victory, long-lasting controversy - Australia 2015 was a wild ride Photo by: Repsol Media

MotoGP Australia 2015 - Haydn Cobb

Untuk era MotoGP modern, tidak ada pilihan lain selain GP Australia 2015 di Phillip Island. Trek terbaik? Centang. Pembalap terbaik? Centang. Pertarungan untuk memimpin sepanjang balapan dan menyalip di lap terakhir untuk meraih kemenangan? Centang.

Lintasan Australia yang dipuja-puja ini bertindak sebagai penyeimbang sejati antara pabrikan terkemuka Honda, Yamaha dan Ducati dengan berbagai bagian tata letak yang sesuai dengan merek berbeda. Sirkuit ini juga merupakan tempat di mana balapan berkelompok sering terjadi, dengan para pembalap yang ingin mempertahankan usia ban di permukaan abrasif.

Puncaknya adalah pertarungan empat pembalap yang memperebutkan kemenangan antara Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Andrea Iannone, yang hanya terpaut satu detik saat bendera finis dikibarkan. Dengan aksi-aksi memukau dan menyalip yang menakjubkan - dan bahkan Iannone menabrak burung camar yang malang - dinamika yang berkembang menjadi legenda di setiap lap, dengan keempatnya bisa dibilang berada di puncak kekuatan masing-masing dalam balapan grand prix.

Balapan berlangsung sengit namun adil dan lap terakhir Marquez merobek posisi ketiga dari posisi pertama, mencatatkan lap tercepat, tetap menjadi salah satu yang terhebat sepanjang masa saat ia merebut kemenangan dari Lorenzo, sementara Iannone melibas Rossi di podium.

Balapan yang sulit dipercaya, namun Rossi merasa ada taktik curang yang dimainkan. Setelah membiarkan perasaannya membara, ia melancarkan serangan kepada Marquez dan Lorenzo, menuduh pembalap Honda tersebut bersekongkol untuk membantu rekan senegaranya dalam perebutan gelar juara dunia. Pertengkaran tersebut menjadi nuklir pada balapan berikutnya ketika keduanya bertabrakan di Sepang - dan MotoGP tidak akan pernah sama lagi.

Lorenzo snatched victory from Marquez on the line in a thrilling Mugello race in 2016 - much to the annoyance of the partisan Italian crowd Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Italia 2016 - German Garcia Casanova

Setelah semua kontroversi tercipta di sekitar penyelesaian kejuaraan dunia 2015, MotoGP menggelar acara pertamanya di kandang Valentino Rossi, Grand Prix Italia di Mugello.

Suasana di lintasan Toscana terasa seperti neraka bagi Jorge Lorenzo dan terutama, bagi Marc Marquez, sebuah permusuhan antara kedua pembalap yang belum pernah terjadi sebelumnya di sirkuit setelah akhir 2015 yang kontroversial antara kedua pembalap Spanyol dan Rossi.

Pada Minggu itu, para penggemar Italia berharap kemenangan idola mereka, Rossi, atas dua 'musuh' asal Spanyol. Namun, dalam balapan yang sengit dan menegangkan, keberuntungan tidak berpihak pada #46, yang mesinnya rusak setelah menyelesaikan delapan lap pertama pada posisi kedua di belakang rekan setimnya di Yamaha, Lorenzo.

Marquez mengambil alih posisi Rossi dalam pengejaran, memasuki pertarungan spektakuler yang menggetarkan di mana Lorenzo dan Marquez saling menyalip satu sama lain dalam beberapa kesempatan. Saat lap terakhir dimulai, kita bisa memastikan bahwa Marquez tahu persis di bagian mana di sirkuit ini dia harus melewati Lorenzo, menghalanginya dan merebut kemenangan.

Dia melakukannya di chicane Tikungan 13/14 dan tampaknya dia berhasil, tiba di depan saat memasuki tikungan terakhir. Honda jauh lebih bertenaga daripada Yamaha, yang lebih fleksibel dan lincah di tikungan.

Kemenangan motor #93 tampak begitu meyakinkan sehingga semua anggota tim Marquez memanjat dinding lintasan lurus untuk memberikan tepuk tangan kepada pembalap mereka. Namun, mesin 'rapuh' M1 Lorenzo, yang sempat rusak saat pemanasan pagi hari, dan saat balapan dengan Rossi, memutuskan untuk menjadi protagonis dan menghembuskan nafas terakhirnya di lintasan lurus Mugello, mengalahkan Honda dengan selisih waktu 0,019 detik di garis finis.

The 2018 Dutch TT was decided after 100+ overtakes across 26 laps Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Belanda TT 2018 - Lewis Duncan

Dari seluruh 1.000 balapan dalam sejarah kejuaraan dunia sejak 1949, TT Belanda di Assen adalah yang paling banyak menampilkan aksi saling salip. Assen dikenal sebagai katedral balap motor, dan meskipun mungkin tidak terlihat sama seperti yang terjadi pada 1949, Assen tetaplah sebuah epik.

Assen telah menjadi tempat berlangsungnya beberapa balapan terbaik MotoGP, namun TT Belanda 2018 benar-benar merebut perhatian mereka semua. Ada lebih dari 100 kali salip-menyalip dalam balapan 26 lap dan tujuh pembalap bertarung memperebutkan kemenangan hingga akhir.

Ada banyak aksi salip-menyalip yang berani di sepanjang balapan, kontak antara Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi yang entah bagaimana tidak berakhir dengan bencana, dan sebuah penyelamatan hebat dari Marc Marquez saat keluar dari tikungan ke-5 yang sama sekali tidak seharusnya ia lakukan.

Itu adalah 45 menit yang benar-benar menegangkan yang pada akhirnya dimenangi oleh Marquez, dengan krim yang terus melaju ke puncak, apa pun situasinya. Balapan seperti Assen 2018 yang membuat setiap kunjungan ke tempat ini menjadi istimewa.

Just 0.013s split Alex Rins and Marc Marquez at the finish line of this Silverstone epic in 2019 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Inggris 2019 - Lewis Duncan

Hal ini menunjukkan kualitas MotoGP sekarang, karena begitu banyak yang masuk dalam daftar ini adalah balapan di era modern. Upaya Dorna Sports untuk memperketat lapangan selama 10 tahun terakhir telah menghasilkan beberapa balapan terbaik yang pernah kita lihat.

Grand Prix Inggris 2019 adalah salah satu contohnya. Menyusul duel epik lainnya antara Marc Marquez dan Andrea Dovizioso pada putaran sebelumnya di Austria, paddock menjadi ramai saat MotoGP menikmati masa-masa indahnya.

Sedikit yang kami ketahui ketika kami tiba di Silverstone untuk memulai akhir pekan, bahwa kami akan menyaksikan sebuah grand prix yang akan ditentukan hanya dalam hitungan 0,013 detik. Melawan Marc Marquez bukanlah tugas yang mudah, namun Alex Rins mampu melaluinya dengan tenang saat Suzuki yang dikendarainya bekerja dengan brilian di tikungan Silverstone.

Meskipun sering dilupakan bahwa Maverick Vinales dari Yamaha juga menjadi faktor penting dalam pertarungan ini, balapan pada akhirnya berakhir dengan head-to-head antara Rins dan Marquez. Menumpuk tekanan, Rins nyaris terjatuh di Vale pada tahap akhir saat ia kehilangan bagian depan. Namun, ia dengan cepat pulih dan berhasil mengejar Marquez saat mereka memasuki lap terakhir.

Sebuah upaya yang gagal untuk melewati sisi luar Woodcote membuat Rins keluar dari jalur dan membuat Marquez mempertahankan keunggulannya di Copse. Lap terakhir yang defensif membuat Honda tetap di depan saat mereka memasuki Wellington Straight untuk terakhir kalinya.

Marquez sangat ketat melewati Brooklands dan Luffield, Rins sedikit melebar untuk mendapatkan jarak yang lebih baik untuk keluar dari tikungan. Marquez masuk ke Woodcote terlebih dahulu, tetapi memiliki gerakan terkecil pada motor Honda-nya yang mengurangi kecepatannya dan membuat Rins dapat mengiris bagian dalam untuk mencetak kemenangan paling berkesan dalam kariernya hingga saat ini.

Meskipun tidak ada nama-nama pembalap Inggris yang terlibat, pertarungan ini mengingatkan kita pada duel epik di Silverstone tahun 1979 antara Barry Sheene dan Kenny Roberts. Sheene, yang mengendarai Suzuki, kalah tipis setelah mencoba menyalip di sisi luar Woodcote. Dengan demikian, cara kemenangan Rins menebus kekalahan Suzuki 40 tahun sebelumnya.

An emotional championship win for Joan Mir at Valencia in 2020 ended a 20-year wait for Suzuki. The manufacturer's demise at the end of 2022 further puts this achievement into perspective Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Valencia 2020 - Alberto Gomez

Saat itu, 15 November 2020, masih mengenakan masker untuk menghindari COVID-19, bersandar di pagar yang menghadap ke lintasan lurus start/finish, para anggota tim Suzuki merayakan peristiwa bersejarah, hal yang tidak terpikirkan beberapa bulan sebelumnya.

Ini adalah pengukuhan sebuah mimpi: Joan Mir memenangi juara dunia MotoGP pertamanya. Suzuki, pada saat yang sama, juga merayakan dengan cara luar biasa sebuah kejuaraan dunia yang sempurna. Perayaan ini bertepatan dengan ulang tahun ke-100 Suzuki Motor Corporation, yang didirikan pada 1920, dan ulang tahun ke-60 Suzuki di kejuaraan dunia grand prix - dan 20 tahun setelah mahkota terakhir bersama Kenny Roberts Jr.

Naskah tahun itu mulai diputarbalikkan dengan merebaknya musuh yang diam dan seperti hantu karena COVID memaksa dunia untuk menutup diri dan menghadirkan kenyataan baru yang mengejutkan.

Pada hari itu di Valencia, bertengger di pagar, emosi meluap di atas topeng biru. Itu adalah pengusiran setan yang mengeluarkan ketakutan dan kerumitan dari sebuah tim pabrikan kecil yang telah dibuat oleh Davide Brivio untuk mencapai, tanpa banyak kebisingan, keunggulan.

Valencia, balapan yang mengesahkan penobatan Mir, bukanlah balapan yang luar biasa, tetapi merupakan cara terpendek dan teraman untuk memenangi gelar di tahun yang penuh guncangan. Mir tidak gagal dan, berkat strategi konservatif, mampu menyelesaikan mimpi bersama. Ketujuh, seminggu setelah mengamankan kemenangan MotoGP pertamanya di tempat yang sama, tidak menjadi masalah.

Yang paling penting adalah demonstrasi bahwa tim yang lebih kecil dengan sumber daya lebih sedikit dapat melawan pabrikan besar dan menang. Motor yang bagus dan pembalap muda, orang luar dengan tantangan yang solid dan konsisten, dapat memusnahkan harapan para pesaing lebih besar seperti Yamaha, Honda atau Ducati, dalam kejuaraan dunia yang tidak biasa di mana beberapa lintasan mengadakan dua balapan karena masalah logistik yang ditimbulkan oleh pandemi.

Hari-hari terakhir, sebelum hasil akhir, adalah hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan penularan. Banyak mekanik dan insinyur dari tim yang berbeda dipaksa untuk diisolasi karena hasil tes COVID yang positif. Yang terpenting, di luar waktu balapan, adalah melindungi diri mereka sendiri. Suzuki dan Mir mengetahui hal ini. Dan mereka tidak gagal.

Brad Binder took a gamble on slicks as the Red Bull Ring got wet, and emerged with a stunning win in 2021 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP Austria 2021 - Megan White

Sejauh menyangkut balapan pertama, ini termasuk yang cukup bagus untuk dipilih. Setelah membaca banyak laporan MotoGP tetapi tidak pernah menonton balapan, saya duduk untuk menyaksikan lampu menyala hijau untuk GP Austria 2021.

Dengan seri yang juga telah berlangsung di Spielberg pada akhir pekan sebelumnya, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ini akan menjadi kompetisi yang spektakuler. Namun, itu sebelum cuaca mulai mempengaruhi.

Titik-titik hujan mulai muncul di Red Bull Ring saat balapan berlangsung, sebelum bendera hujan dikibarkan pada lap kedelapan. Kondisi semakin memburuk seiring berjalannya balapan dan pada lap ke-22, langit benar-benar terbuka.

Sebelum hujan turun, trio terdepan Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Marc Marquez berhasil memisahkan diri dari rombongan. Namun saat kecepatan menurun dan lintasan makin basah, banyak yang memilih untuk mengganti motor, dengan tiga pembalap terdepan berhenti dengan tiga lap tersisa.

Namun tidak dengan Brad Binder. Pembalap KTM ini mengambil keputusan berani untuk tetap menggunakan motor slick-nya, dan itu terbukti sangat penting, jika tidak bisa dibilang gila. Kekacauan terjadi di lap terakhir, dan bahkan Valentino Rossi - yang telah mengumumkan pengunduran dirinya di putaran sebelumnya - sempat berpeluang naik podium.

Tidak ada yang bisa menandingi Binder, dan secara ajaib ia mampu menjaga motornya tetap tegak, meskipun mengalami beberapa goyangan serius, untuk meraih kemenangan kedua di MotoGP. Balapan yang sangat menakjubkan, dan akan selalu dikenang karena tiga lap terakhirnya yang dramatis.

Setelah balapan, saya bertanya apakah balapan selalu seperti ini, dan diyakinkan bahwa tidak demikian. Bagi penulis ini, balapan ini akan dikenang sebagai balapan yang memulai kecintaan saya pada MotoGP.

MotoGP menghibur penggemar dalam 999 ajang-! Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images