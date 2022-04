Jelang MotoGP Portugal, Miguel Oliveira Bakal Lakukan Parade

Akhir pekan MotoGP Portugal bakal terasa istimewa bagi Oliveira. Merupakan home race Grand Prix, sang pilot diyakini bertekad memberikan yang terbaik. Apalagi setelah tahun lalu performanya kurang begitu mengesankan.

Usai keberhasilan mengklaim pole position dan kemenangan pada 2020, Oliveira hanya mampu mengamankan finis ke-16, serta gagal menyelesaikan perlombaan dalam acara bertajuk Grand Prix Algarve 2021.

Musim ini, Oliveira tentu didorong motivasi tinggi saat melakoni balapan kandang minggu depan nanti. Terlepas dari koleksi satu podium tertinggi di Mandalika, tiga seri lainnya jelas menunjukkan inkonsistensi sang pembalap KTM.

DNF (did not finish) di putaran pembuka MotoGP Qatar, kemudian tercecer dalam posisi ke-13 ketika beraksi di Argentina, dan lalu harus puas menghuni urutan ke-18 di Amerika Serikat (AS).

“Seperti yang diprediksi sebelumnya, itu adalah balapan yang sulit. Saya sangat berharap kami akan finis dengan beberapa poin. Kami memiliki kecepatan yang baik dengan ban medium di FP4, jadi kami pikir itu akan menjadi ban untuk balapan tapi ternyata kebalikan dari apa yang kami harapkan,” tuturnya.

“Setelah lima lap dan (situasinya) makin buruk. Saya tidak bisa menghindari disalip dan kami kehilangan poin. Kami belajar dari akhir pekan ini dan dalam hal membuat perubahan.

“Kami sekarang pergi ke trek di mana kami telah kompetitif di masa lalu, dan di mana kami tahu kami bisa kompetitif lagi. Kami akan pergi ke sana dengan nol negatif mulai akhir pekan ini dan dengan motivasi penuh.”

Sebuah pre-event akan diadakan oleh Dorna Sports jelang GP Portugal. Acara yang dijadwalkan berlangsung 20 April ini adalah parade Miguel Oliveira mengemudikan RC16 dari kota Portimao ke Sirkuit Algarve.

Sebelum start, Oliveira bakal menyambut semua penggemar dan pendukung di atas panggung, di mana Isilda Gomes selaku Wali Kota Portimao akan memberi helm khusus penanda home race kepada rider pemakai nomor #88 itu.

“Miguel nantinya memimpin sekelompok fans Portugal dengan motor mereka sendiri dan (parade) berkendara selama 30 menit melalui jalan pedesaan,” demikian pernyataan resmi KTM yang diterima Motorsport.com Indonesia.

“Ini akan menjadi pertama kalinya para penggemar MotoGP dapat berkendara berdampingan dengan pahlawan tuan rumah mereka di atas motor MotoGP.

“Begitu tiba di trek Portimao, Miguel dan semua pengendara akan dipandu ke lintasan, di mana setiap orang akan diizinkan untuk mengikutinya dalam satu sighting lap.

“Acara akan berakhir di garis finis, yang mana Miguel akan menghentikan motornya untuk berfoto bersama.”

Miguel Oliveira tengah bertengger pada peringkat kesembilan klasemen sementara, mengantongi 28 poin. Jumlah angka ini sama seperti milik Jorge Martin (Pramac Racing), yang berada satu tingkat di bawahnya.

Adapun, rekan setim Brad Binder menduduki eringkat keenam. Dia mengumpulkan 42 poin atau terpaut 19 angka dari sang pemuncak, Enea Bastianini (Gresini Racing).