Laporan tes
MotoGP Sepang Official Testing

Joan Mir Tercepat dalam Tes MotoGP Sepang Hari Kedua

Hujan mengganggu hari kedua tes pramusim MotoGP di Malaysia, sementara dua pabrikan Jepang mengalami nasib yang berbeda-beda.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Dirilis:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir membawa Honda ke posisi teratas pada hari kedua tes pramusim MotoGP di Sepang, sementara Yamaha absen dari sesi tes untuk menyelidiki masalah mesin. 

Meskipun para pembalap berusaha menghemat alokasi ban lunak yang terbatas untuk hari terakhir tes, waktu putaran mulai menurun dengan cepat begitu lintasan dibuka pada pukul 09.00 pagi.

Kurang dari satu jam setelah sesi dimulai, Mir mengalahkan rekor Marc Marquez dari Selasa, naik ke posisi teratas di daftar waktu dengan catatan 1:56,874.

Franco Morbidelli dari VR46 juga berhasil menembus batas 1:57 tak lama setelahnya untuk menduduki posisi kedua, sementara rekan setimnya Fabio di Giannantonio meraih urutan ketiga dengan Ducati GP26.

Peningkatan lebih lanjut diharapkan pada sore hari, tetapi hujan singkat namun intens pada pukul 16.00 sore membuat lintasan terlalu basah untuk ban licin. Meskipun beberapa pembalap mencoba keluar setelahnya, posisi teratas di papan waktu tetap tidak berubah.

Lap pagi Mir tetap menjadi yang tercepat sepanjang hari, menempatkan pembalap Honda di depan duo VR46, Morbidelli dan Di Giannantonio, yang keduanya finis dalam selisih 0,2 detik dari waktunya.

Setelah gagal menyelesaikan serangan waktu pada Selasa, pembalap bintang KTM Pedro Acosta diklasifikasikan keempat di daftar waktu, memimpin RC16 spesifikasi yang sama milik pembalap Tech3 Maverick Vinales.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Marco Bezzecchi finis di posisi keenam yang solid untuk Aprilia, dengan pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, tidak jauh di belakang di posisi ketujuh dan kedelapan.

Fernandez dan Ogura dipisahkan oleh Francesco Bagnaia, yang memimpin serangan Ducati pabrikan di posisi kedelapan, sementara rekan setimnya Marquez finis di posisi ke-15 yang kurang menonjol.

Alex Marquez menjadi pembalap pertama yang terjatuh pada Rabu (4/2/2026), tepatnya di Tikungan 5. Pembalap Gresini tersebut berhasil kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu tercepat pada sesi sore, namun kondisi lintasan membuatnya berakhir di urutan ke-12 secara keseluruhan - di belakang Enea Bastianini dari Tech3 dan Honda kedua, Luca Marini.

Hanya 17 pembalap yang turun ke lintasan di Sepang, dengan Yamaha memutuskan untuk tidak ikut serta pada hari itu untuk menyelidiki masalah yang memaksa Fabio Quartararo berhenti di lintasan pada Selasa sore. Masalah ini tidak terkait dengan kecelakaan yang dialaminya sebelumnya pada hari yang sama, yang pada akhirnya membuatnya mundur dari sisa tes.

Yamaha sendiri akan memutuskan pada Kamis pagi apakah akan kembali ke lintasan untuk hari terakhir. Pabrikan berbasis di Iwata ini telah mengembangkan mesin V4 baru untuk 2026 dalam upaya untuk membalikkan kesulitan yang dialaminya di MotoGP.

Hasil Hari Kedua Tes  MotoGP Sepang:

Pos. Pembalap Tim Waktu / Selisih putaran
1

Spain J. Mir

 Honda HRC 1'56"874 34
2

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0"109 41
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0"175 38
4

Spain P. Acosta

 KTM Tim Balap Pabrik +0"242 35
5

Spain Tn. Viñales

 KTM Tech3 +0"252 50
6

Italy Tuan Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"267 39
7

Spain R. Fernández

 Tim MotoGP Trackhouse +0,400 28
8

Italy P. Bagnaia

 Tim Ducati +0"428 25
9

Japan A. Ogura

 Tim Trackhouse MotoGP +0,502 41
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0,676 27
11

Italy L. Marini

 Honda HRC +0,691 28
12

Spain A. Márquez

 Gresini Racing +0,790 27
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0,879 32
14 France J. Zarco Honda LCR +1472 30
15

Spain Tuan Márquez

 Tim Ducati +1512 30
16 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1692 36
17 Brazil D. Moreira Tim LCR +1.697 31
- Australia J. Miller Pramac Yamaha - 0
- Spain A. Rins Tim MotoGP Yamaha - 0
- Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing - 0
-

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing - 0

