Joan Mir Tercepat dalam Tes MotoGP Sepang Hari Kedua

Joan Mir membawa Honda ke posisi teratas pada hari kedua tes pramusim MotoGP di Sepang, sementara Yamaha absen dari sesi tes untuk menyelidiki masalah mesin.

Meskipun para pembalap berusaha menghemat alokasi ban lunak yang terbatas untuk hari terakhir tes, waktu putaran mulai menurun dengan cepat begitu lintasan dibuka pada pukul 09.00 pagi.

Kurang dari satu jam setelah sesi dimulai, Mir mengalahkan rekor Marc Marquez dari Selasa, naik ke posisi teratas di daftar waktu dengan catatan 1:56,874.

Franco Morbidelli dari VR46 juga berhasil menembus batas 1:57 tak lama setelahnya untuk menduduki posisi kedua, sementara rekan setimnya Fabio di Giannantonio meraih urutan ketiga dengan Ducati GP26.

Peningkatan lebih lanjut diharapkan pada sore hari, tetapi hujan singkat namun intens pada pukul 16.00 sore membuat lintasan terlalu basah untuk ban licin. Meskipun beberapa pembalap mencoba keluar setelahnya, posisi teratas di papan waktu tetap tidak berubah.

Lap pagi Mir tetap menjadi yang tercepat sepanjang hari, menempatkan pembalap Honda di depan duo VR46, Morbidelli dan Di Giannantonio, yang keduanya finis dalam selisih 0,2 detik dari waktunya.

Setelah gagal menyelesaikan serangan waktu pada Selasa, pembalap bintang KTM Pedro Acosta diklasifikasikan keempat di daftar waktu, memimpin RC16 spesifikasi yang sama milik pembalap Tech3 Maverick Vinales.

Marco Bezzecchi finis di posisi keenam yang solid untuk Aprilia, dengan pembalap Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, tidak jauh di belakang di posisi ketujuh dan kedelapan.

Fernandez dan Ogura dipisahkan oleh Francesco Bagnaia, yang memimpin serangan Ducati pabrikan di posisi kedelapan, sementara rekan setimnya Marquez finis di posisi ke-15 yang kurang menonjol.

Alex Marquez menjadi pembalap pertama yang terjatuh pada Rabu (4/2/2026), tepatnya di Tikungan 5. Pembalap Gresini tersebut berhasil kembali ke lintasan dan mencatatkan waktu tercepat pada sesi sore, namun kondisi lintasan membuatnya berakhir di urutan ke-12 secara keseluruhan - di belakang Enea Bastianini dari Tech3 dan Honda kedua, Luca Marini.

Hanya 17 pembalap yang turun ke lintasan di Sepang, dengan Yamaha memutuskan untuk tidak ikut serta pada hari itu untuk menyelidiki masalah yang memaksa Fabio Quartararo berhenti di lintasan pada Selasa sore. Masalah ini tidak terkait dengan kecelakaan yang dialaminya sebelumnya pada hari yang sama, yang pada akhirnya membuatnya mundur dari sisa tes.

Yamaha sendiri akan memutuskan pada Kamis pagi apakah akan kembali ke lintasan untuk hari terakhir. Pabrikan berbasis di Iwata ini telah mengembangkan mesin V4 baru untuk 2026 dalam upaya untuk membalikkan kesulitan yang dialaminya di MotoGP.

Hasil Hari Kedua Tes MotoGP Sepang:

Pos. Pembalap Tim Waktu / Selisih putaran 1 J. Mir Honda HRC 1'56"874 34 2 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0"109 41 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0"175 38 4 P. Acosta KTM Tim Balap Pabrik +0"242 35 5 Tn. Viñales KTM Tech3 +0"252 50 6 Tuan Bezzecchi Aprilia Racing +0"267 39 7 R. Fernández Tim MotoGP Trackhouse +0,400 28 8 P. Bagnaia Tim Ducati +0"428 25 9 A. Ogura Tim Trackhouse MotoGP +0,502 41 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0,676 27 11 L. Marini Honda HRC +0,691 28 12 A. Márquez Gresini Racing +0,790 27 13 B. Binder KTM Factory Racing +0,879 32 14 J. Zarco Honda LCR +1472 30 15 Tuan Márquez Tim Ducati +1512 30 16 L. Savadori Aprilia Racing +1692 36 17 D. Moreira Tim LCR +1.697 31 - J. Miller Pramac Yamaha - 0 - A. Rins Tim MotoGP Yamaha - 0 - T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing - 0 - A. Fernández Yamaha Factory Racing - 0