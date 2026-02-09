Loncat ke konten utama

MotoGP

Jorge Martin Akan Berpartisipasi dalam Tes MotoGP di Tailan

Jorge Martin siap untuk naik motor secara definitif pada tes resmi pramusim MotoGP, yang akan digelar pada 21 dan 22 Februari di Buriram.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Dirilis:
Tambahkan sebagai sumber pilihan
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Setahun lalu, setelah mengalami cedera pada hari pertama tes MotoGP di Sepang, Jorge Martín bersiap untuk kembali beraksi di Tailan. Namun, sebuah kecelakaan saat menguji motor jalan raya di sirkuit karting menandai awal dari serangkaian cedera yang hingga kini masih menghantuinya.

Setelah melewatkan tes pramusim pertama di Sepang, Martín kembali mengonfirmasi pada akhir pekan ini, selama presentasi musim di Kuala Lumpur, bahwa ia akan ikut dalam tes di Buriram.

"Tes pertama saya akan di Tailan untuk memahami proses pengembangan," jelas Martín kepada saluran resmi MotoGP.

"Saya tahu Aprilia melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam pengembangan. Akan sangat menarik untuk bisa 100 persen dengan motor ini. Saya sangat menantikan saat itu. Saya rasa akan sedikit sulit pada balapan-balapan awal, tetapi tahun ini masih panjang, dan jika motornya berfungsi dengan baik dan saya sudah terbiasa, saya yakin akan bisa bersaing untuk posisi terdepan."

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, junto a su pareja en la presentación de la temporada celebrada en Kuala Lumpur

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, bersama pasangannya dalam presentasi musim yang diadakan di Kuala Lumpur

Foto oleh: Steve Wobser / Getty Images

Tahun lalu, dari 22 balapan yang diadakan, Martín ikut serta dalam sembilan balapan, dan hanya menyelesaikan empat balapan.

 "Sekarang, kami memiliki banyak data dari tahun lalu dengan Marco Bezzecchi, yang memiliki gaya mengemudi sangat mirip dengan saya. Saya yakin jika bisa beradaptasi dengan baik dan siap secara fisik dengan cepat, saya akan memiliki peluang.

"Saya akan bersyukur jika bisa bersaing dengan mereka," kata Martin merujuk pada pembalap-pembalap teratas. "Tidak ada rencana B; saya akan memberikan yang terbaik untuk kembali bersaing dengan mereka, " yang membuatnya ditanya apakah dia yakin memiliki peluang untuk mengulang prestasi juara pada 2024.

"Itu pertanyaan yang bagus. Saya pikir itu akan tergantung pada seberapa baik saya beradaptasi dengan Aprilia yang baru. Jika saya bisa beradaptasi dengan cepat dan menemukan kepercayaan diri dalam dua atau tiga balapan, apa pun bisa terjadi, karena motornya bekerja dengan baik," ucapnya.

Berbeda dengan tahun-tahunnya di Pramac-Ducati, di mana Martín adalah mister pole position, yang tercepat dalam satu putaran, dengan Aprilia tahun lalu ia tidak memiliki peluang.

"Musim lalu, saya mengalami banyak kesulitan dalam kualifikasi, tetapi sulit untuk berlatih dalam hal itu. Begitu saya mengenal motor ini, apa yang bisa dilakukannya, dan batasannya, saya rasa waktu putaran akan meningkat. Dalam hal kecepatan dan keterampilan mengemudi, saya tidak terlalu jauh dari yang lain, jadi mungkin ini hanya masalah posisi di grid," ungkapnya.

A la espera de poder subirse a una moto, Jorge Martín sigue preparándose físicamente para estar en forma

Sambil menunggu untuk bisa naik motor, Jorge Martín terus berlatih fisik untuk tetap bugar

Foto oleh: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Meskipun sedang memulihkan diri dari dua operasi yang dijalaninya pada Desember, Martín hadir sebagai pengamat dan untuk bersama tim dalam tes di Sepang, di mana ia melihat kemajuan besar pada RS GP26.

"Saya rasa kami kembali ke ritme yang sama seperti sebelumnya, yang merupakan pertanda baik. Saya tidak ingin terlalu optimis, tetapi saya merasa motor ini bekerja dengan sangat baik. Terutama tergantung pada saya untuk beradaptasi. Menurut saya, motor ini sedikit lebih mudah dikendarai daripada yang saya coba di Valencia, jadi saya senang," jelasnya mengacu pada tes pada bulan November. "Sepertinya motor ini juga sedikit lebih baik. Sekarang, kami hanya perlu menambahkan beberapa detail dan mengerjakannya untuk meningkatkan sedikit lagi."

Minggu ini, di Madrid, Martín berencana menjalani pemeriksaan medis terakhir sebelum mendapat persetujuan dari dokter untuk kembali mengendarai motor jalan raya dan mempersiapkan diri untuk tes di Tailan dalam dua pekan ke depan.

Baca Juga:

MotoGP
36

