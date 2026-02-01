Tim yang berbasis di Monako dan setia pada kemitraannya dengan Honda selama lebih dari dua dekade, pada Minggu ini menunjukkan berbagai desain RC213V untuk MotoGP 2026. Strategi beberapa tahun terakhir di mana kedua bagian garasi mengambil arah yang berbeda, baik dalam hal sponsor maupun warna.

Pertama-tama, sisi 'Eropa' Johann Zarco diluncurkan di bawah perlindungan perusahaan pelumas Castrol, sponsor utama tim dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terlihat perubahan, garis desain tahun lalu tetap dipertahankan untuk motor pembalap Prancis yang sudah berpengalaman ini, yang akan menghadapi musim ketiganya di LCR dan musim kesepuluhnya di MotoGP, di mana ia telah meraih dua kemenangan, yang terakhir pada GP Prancis tahun lalu. Anda dapat melihat video presentasi Zarco di sini.

Johann Zarco, Tim LCR Honda Foto oleh: Tim LCR

15 menit kemudian, tirai dibuka untuk Honda baru Diogo Moreira, juara dunia Moto2 2025 dan salah satu dari dua rookie MotoGP 2026. Untuk pertama kalinya sejak sistem dua livery diperkenalkan, sponsor Asia yang melindungi pembalap yang datang dari Jepang, seperti Takaaki Nakagami, yang telah berkompetisi selama tujuh tahun dengan LCR-Idemitsu, atau pembalap Tailan Somkiat Chantra, yang gagal total dalam upayanya untuk membalap di MotoGP musim lalu, menghilang. Anda dapat melihat video presentasi Moreira di sini.

Kegagalan tersebut membuat Honda membuka mata dan mengesampingkan gagasan bahwa motor kedua LCR adalah arena pribadi bagi pembalap yang berasal dari ajang promosi Asia, mengingat kurangnya pembalap berkualitas yang ingin membalap dengan Honda di MotoGP, setidaknya sampai saat ini.

Diogo Moreira, Tim LCR Honda Foto oleh: Tim LCR

Akibatnya, Honda mendapat kesempatan untuk merekrut talenta muda Brasil, Diogo Moreira, juara Moto2 tahun lalu yang muncul sebagai salah satu dari sedikit keberhasilan pabrikan Tokyo di segmen pembalap muda yang menjanjikan.

Kedatangan Moreira ke LCR dan peluncurannya pada hari Minggu ini telah memicu antusiasme dalam tim Lucio Cecchinello yang belum pernah terlihat selama 20 tahun, sejak ia memperkenalkan Casey Stoner yang juga merupakan pembalap debutan.

Pada saat itu, LCR hanya memiliki satu motor dan bertaruh pada runner-up 250 cc saat itu, pembalap Australia yang terbang, yang memulai debutnya di MotoGP dengan mengejutkan dengan pole position, posisi kedua, dan serangkaian kecelakaan yang menghalangi debutnya menjadi lebih cemerlang. Mimpi itu hanya berlangsung satu tahun, karena Ducati merebut Stoner dari LCR, yang pada 2007 menjadi juara MotoGP dengan Desmosedici.

Diogo Moreira, Tim LCR Honda Foto oleh: Tim LCR

Kali ini, Honda memastikan bahwa mereka tidak akan 'dicuri' permata mereka, dengan menandatangani kontrak tiga tahun dengan Moreira, yang mereka lihat sebagai pembalap masa depan, tetapi juga mampu mulai membangkitkan banyak harapan sejak tahun pertama ini, di mana ia akan bersaing dengan Toprak Razgatlioglu untuk gelar Rookie of the year.

Dalam peluncuran motor Moreira, 'ProHonda', sebuah merek dari grup pabrikan Tokyo, bertanggung jawab untuk mensponsori proyek yang diluncurkan dengan RC213V yang sepenuhnya diperbarui dan memimpin lembar waktu shakedown Sepang, bersama Aleix Espargaro. Selama tiga hari uji coba, Moreira menyelesaikan lebih dari 80 lap dengan waktu terbaik 1:58,338.

Galeri: Inilah motor-motor LCR-Honda untuk 2026