Lelang Amal MotoGP Inggris Raup Rp3,6 Miliar

Two Wheels for Life (Two Wheels) adalah organisasi mitra Riders for Health. Badan amal ini mendukung pekerjaan Riders di berbagai bidang termasuk; membiayai proyek-proyek, penulisan hibah, penelitian dan pengembangan, keberlanjutan, komunikasi dan advokasi.

Acara penggalangan dana tahunan Two Wheels for Life digelar untuk membantu mengumpulkan uang dalam program yang memungkinkan layanan kesehatan menjangkau komunitas pedesaan di Afrika dengan sistem transportasi yang andal.

Two Wheels for Life adalah badan amal resmi FIM dan MotoGP, dengan dukungan mereka dapat menyelenggarakan acara unik dan memberi penggemar balap motor akses ke pengalaman eksklusif dan memorabilia moto yang unik.

Proyek-proyek yang didukung berarti bahwa petugas kesehatan dapat menjangkau orang-orang yang paling terpencil dengan perawatan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

Pada event Day of Champions saat gelaran Grand Prix Inggris lalu, para pembalap dari kelas MotoGP, Moto2 hingga Moto3 ambil bagian untuk terlibat dalam kegiatan amal di Sirkuit Silverstone.

Pembalap Yamaha RNF, Darryn Binder, dalam event lelang amal Day of Champions yang digelar Two Wheels for Life di Sirkuit Silverstone, Inggris Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Dana terkumpul 206.550 Poundsterling berasal dari lelang dalam Day of Champions (77.550 Poundsterling), lelang pada Sabtu malam (22,850 Poundsterling), serta helm yang dipakai Kenny Roberts Sr di Goodwood Festival of Speed (3800 Poundsterling).

Lalu, chequered flag yang digunakan pada balapan terakhir Valentino Rossi di MotoGP Valencia 2021, ditandatangani oleh The Doctor dan dengan sertifikat keaslian, berhasil dijual seharga 4.500 Poundsterling (Rp80,1 juta).

Pembalap Red Bull Tech3 KTM, Remy Gardner, menyumbang foto dirinya. Sementara rider Yamaha RNF, Darryn Binder, melelang baju balapnya untuk aktivitas event saat Day of Champions.

Selain itu, jumlah dana amal yang digalang juga berasal dari penjualan tiket Day of Champions, tiket masuk, helmet park, merchandise dan penjualan two-seater motor MotoGP.

“Akhir pekan di Silverstone luar biasa, mengumpulkan jumlah yang fantastis untuk amal dan kami berharap memberi banyak orang waktu yang menyenangkan,” kata CEO dan pendiri Two Wheels for Life, Andrea Coleman, dalam pernyataan tertulis.

“Tanpa para penggemar, bersama dengan semua tim MotoGP, pembalap, sukarelawan fantastis kami, dan semua orang di Dorna Sports, Monster Energy, dan Silverstone, semua ini tidak akan mungkin terjadi.

“Kami juga perlu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada presenter Michael Hill dan Suzi Perry yang telah memberikan begitu banyak energi untuk acara ini.”