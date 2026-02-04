Lorenzo Bertaruh Makan Malam jika Vinales Ungguli Acosta

Kemitraan antara Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo menjadi salah satu daya tarik MotoGP yang dimulai pada Selasa (3/2/2026) di Sepang, dengan hari pertama tes resmi, di mana pembalap KTM mencatatkan waktu tercepat ketiga dan mengakui bahwa bekerja sama dengan pelatih barunya sangat membantu.

Lorenzo pensiun sebagai pembalap aktif pada 2019, meskipun ia masih memiliki kontrak satu tahun lagi dengan Honda, tim terakhirnya. Sejak itu, juara MotoGP tiga kali dan juara dunia lima kali ini lebih sering terlihat di media sosialnya, mengunjungi restoran dan hotel mewah, serta mengendarai mobil super sport, daripada bekerja. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menggabungkan perannya sebagai komentator televisi dengan produser siniar.

Muda, lajang, dan miliarder, semangat dan gairahnya terhadap balapan telah mengkhianati pembalap asal Mallorca ini, yang merasakan panggilan balapan dalam kemitraannya dengan Vinales yang pada awalnya, banyak orang tertawakan.

Bahkan Marc Marquez, ketika ditanya tentang hal itu dalam presentasi Ducati, menyebutnya sebagai eksperimen. "Kita lihat saja bagaimana hasil eksperimen itu. Tapi sangat menarik apa yang dilakukan Maverick dan Jorge," kata Marc, memasukkan pembalap KTM itu ke dalam daftar rival untuk gelar juara tahun ini.

Jorge Lorenzo, Maverick Viñales

Namun, Lorenzo memiliki mentalitas dan kekuatan mental yang tak terkalahkan. Sejak beberapa bulan lalu, ia sudah yakin bahwa Vinales hanya membutuhkan sedikit bantuan. Pembalap Spanyol itu sendiri bisa menjadi solusi bagi pembalap Catalan tersebut. Salah satu pembalap dengan bakat alami terbaik di MotoGP, untuk mewujudkan potensinya menjadi kemenangan dan, mengapa tidak, gelar juara dunia.

Setelah membicarakannya beberapa kali sebelumnya, akhirnya Maverick dan Lorenzo bergabung pada November tahun lalu. Sebelum Natal, mereka mulai bekerja menggembleng fisik, pikiran, motor trail, sirkuit, dan yang terpenting, meditasi, kekuatan mental, dan ketekunan.

Lorenzo mengubah proses ini menjadi 'Big Brother' di mana mereka dapat dilihat pada pukul 07.00 pagi memulai hari kerja yang panjang, di gym, sirkuit, atau sauna, tetapi selalu dengan kamera sebagai saksi.

Awalnya hubungan ini menimbulkan keraguan, tetapi perlahan-lahan hubungan ini makin menguat dan tampaknya proyek ini mulai membuahkan hasil. "Kondisi latihan dengan Lorenzo musim dingin ini sangat berat, sehingga ketika saya keluar hari ini dengan MotoGP, semuanya terasa fantastis," ucap Maverick pada Selasa, ketika semua pembalap mengeluhkan kondisi lintasan.

Lorenzo bertaruh semuanya pada Mack

Beberapa waktu lalu, Lorenzo mengatakan dalam percakapan dengan Motorsport.com bahwa "Maverick memiliki bakat dan kecepatan yang lebih baik daripada Acosta". Sebuah pendapat yang terus diulang oleh pembalap asal Mallorca itu. Bahkan, itu membuatnya bertaruh dengan mantan manajernya, yang sekarang menjadi manajer Pedro, Albert Valera.

Dalam salah satu video yang diunggah Lorenzo ke media sosialnya, terlihat sang juara tiga kali itu melontarkan tantangan kepada Valera dalam bentuk taruhan. Mereka bertaruh makan malam di setiap grand prix tahun ini bahwa Vinales akan finis di depan Acosta (lihat video di bawah ini).

"Makan malam lengkap di setiap balapan besar," kata mantan pembalap itu kepada agennya. "Jika Maverick menang, saya yang bayar makan malam. Jika Pedro menang, kamu yang bayar makan malam.

"Aku bisa mengundang siapa saja dan minum anggur," kata manajer itu, yang tahu betul betapa sulitnya bagi sang juara tiga kali itu untuk mengeluarkan sesuatu dari sakunya selain saputangan. "Aku bisa mengundang banyak orang," balas pembalap #99 dengan 'ancaman' itu.

Lelucon atau bukan, kita akan lihat selama musim ini, tantangan Lorenzo yang bertaruh makan malam di setiap grand prix bahwa Maverick akan berada di depan Pedro di garis finis, menunjukkan dengan jelas bahwa pembalap asal Mallorca itu memiliki keyakinan buta pada pembalap Catalan dan, yang terpenting, pada metode dan pengalamannya yang luar biasa yang dikumpulkannya selama 18 musim di Kejuaraan Dunia, 12 terakhir di kelas utama. Dengan total 68 kemenangan, 47 di MotoGP: 152 podium, gelar juara dunia 250 cc (2006 dan 2007), dan tiga gelar juara di kelas tertinggi (2010, 2012, dan 2015).