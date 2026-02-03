Marco Bezzecchi Perpanjang Kontrak Dua Tahun dengan Aprilia

Ini akan menjadi pasar pembalap MotoGP yang paling sibuk sepanjang sejarah karena dalam waktu dua hari tim-tim papan atas hampir menyelesaikan susunan pembalap mereka untuk dua tahun ke depan, yang akan menandai kedatangan regulasi teknis baru dan mesin 850 cc. Namun, ada juga yang sudah mulai menandatangani kontrak, seperti Marco Bezzecchi dan Aprilia.

Setelah musim lalu, di mana dua kemenangan berturut-turut di Portimao dan Valencia (sebelumnya ia meraih kemenangan ketiga di Silverstone), yang membuatnya menjadi pembalap pertama dalam sejarah Casa di Noale yang menempati posisi tiga besar di klasemen Kejuaraan Dunia. Konfirmasi pembalap asal Rimini ini dianggap hampir pasti. Terlebih lagi, saat rekan setimnya Jorge Martin mengalami cedera, Marco, terlepas dari hasilnya, telah menjadi pemimpin karismatik tim dalam segala hal.

Setelah kesuksesan di Valencia, "Simply the Bez" melamar RS-GP-nya dengan cincin, dan siaran pers yang mengumumkan perpanjangan kontrak itu ditulis seolah-olah itu adalah upacara pernikahan, lengkap dengan video CEO Massimo Rivola yang merayakan dan direktur teknis Fabiano Sterlacchini yang mengantar "Albarosa" (nama perempuan yang diberikan Marco) ke altar seolah-olah dia adalah ayahnya.

"Saya sangat senang telah memperbarui kontrak untuk dua tahun lagi. Sejak hari pertama, saya menandatangani kontrak, saya memiliki tujuan untuk membangun proyek jangka panjang. Saya senang telah mendapatkan dukungan dari seluruh tim dan seluruh pabrik di Noale. Saya berharap dapat memberikan banyak kebahagiaan kepada mereka, seperti yang pasti akan mereka berikan kepada saya," kata Bezzecchi.

"Kami tentu saja sangat puas, karena perpanjangan kontrak adalah prioritas kami. Kami ingin merayakan penandatanganan kontrak ini dengan cara yang sangat menyenangkan, yang menurut saya sangat cocok dengan kepribadian Marco. Kami telah membangun fondasi yang kokoh dan fakta bahwa Marco memilih untuk tetap bersama kami, meskipun ada berbagai tawaran lain yang datang kepadanya, membuat kami sangat senang dan makin menghargai kerja keras dan semangat tim ini," tambah Rivola.

Seperti yang telah disebutkan, dalam beberapa hari ke depan, pasar transfer mungkin akan semakin memanas, menyusul bocoran dari Motorsport.com bahwa Fabio Quartararo akan bergabung dengan Honda dan Jorge Martin dengan Yamaha, serta rumor yang dilontarkan oleh As bahwa Pedro Acosta telah mencapai kesepakatan dengan Ducati untuk bergabung dengan Marc Marquez di tim resmi mulai tahun depan.

ar-rinnovomarcobezzecchi-07

Berikut adalah siaran pers lucu yang dirilis oleh pabrikan Noale:

Setelah proposal di akhir balapan di Valencia, RS-GP Albarosa - sebutan Marco untuk motornya di awal petualangannya bersama Aprilia - akhirnya menyetujuinya. Oleh karena itu, mereka merayakan pernikahan mereka; diikuti dengan kontrak yang mengatur penggunaan, pemeliharaan, pengelolaan olahraga dan emosional dari hubungan tersebut, serta hak dan kewajiban timbal balik di dalam dan di luar lintasan.

PERJANJIAN PERKAWINAN

MARCO DAN ALBAROSA menyetujui sistem pembagian mutlak komponen, suku cadang, peningkatan aerodinamis, pelek, ban, bahan bakar, pelumas, dan setiap "tambahan" mekanis atau perangkat lunak, serta hadiah dan bonus hasil.

PERAWATAN, PERAWATAN, DAN KEPERCAYAAN OLAHRAGA

MARCO berkomitmen untuk memperlakukan ALBAROSA dengan ketelitian seorang ayah yang baik, memastikan perawatan rutin dan luar biasa sesuai dengan rencana teknis.

ALBAROSA, dari pihaknya, berkewajiban untuk mengeluarkan tenaga yang sebanding dengan putaran pergelangan tangan kanan, menghindari manifestasi kecemburuan elektronik terhadap motor lain di grid.

KESETIAAN

MARCO mengakui kewajiban kesetiaan olahraga kepada ALBAROSA, kembarannya, dan semua prototipe Aprilia Racing. Hal ini tidak melanggar kewajiban kesetiaan.

MANAJEMEN BALAPAN DAN KEPUTUSAN STRATEGIS

Keputusan tentang ban, set up, penyalipan di lap terakhir, dan secara umum tentang strategi balapan akan selalu diambil bersama-sama, dengan menghormati prinsip kewajaran dan garis putih.

Di lintasan, jika terjadi ketidaksepakatan, pendapat MARCO akan didahulukan; dalam hal ini, ALBAROSA dapat tidak setuju dengan bergetar dan meluncur, tetapi tidak melebihi batas kontrol traksi.

MASA BERLAKU DAN EFEKTIVITAS

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan berlaku selama beberapa tahun, dan khususnya, untuk MARCO, selama ia ingin melaju di lintasan, dan untuk ALBAROSA, selama bensin masih mengalir di injektor.

YURISDIKSI YANG BERWENANG

Kasus-kasus sebelumnya sangat tidak disarankan untuk membawa kasus ini ke pengadilan mana pun.

KETENTUAN AKHIR

MARCO menyatakan mengetahui setiap kekhasan ALBAROSA, termasuk peta mesin, karakter saat pengereman dan akselerasi.

ALBAROSA menyatakan menerima gaya mengemudi MARCO, mengakui kemampuannya dalam berbelok, sensitivitas pada bagian depan, dan kecenderungannya untuk tidak pernah melepaskan gas.