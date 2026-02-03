Marco Bezzecchi Perpanjang Kontrak Dua Tahun dengan Aprilia
Aprilia MotoGP memperpanjang kontrak dua tahun dengan Marco Bezzecchi. Namun yang mencuri perhatian, pengumuman dilakukan dengan cara sangat menghibur. Mereka membuat video adegan pernikahan antara pembalap Italia dan motor RS-GP.
Ini akan menjadi pasar pembalap MotoGP yang paling sibuk sepanjang sejarah karena dalam waktu dua hari tim-tim papan atas hampir menyelesaikan susunan pembalap mereka untuk dua tahun ke depan, yang akan menandai kedatangan regulasi teknis baru dan mesin 850 cc. Namun, ada juga yang sudah mulai menandatangani kontrak, seperti Marco Bezzecchi dan Aprilia.
Setelah musim lalu, di mana dua kemenangan berturut-turut di Portimao dan Valencia (sebelumnya ia meraih kemenangan ketiga di Silverstone), yang membuatnya menjadi pembalap pertama dalam sejarah Casa di Noale yang menempati posisi tiga besar di klasemen Kejuaraan Dunia. Konfirmasi pembalap asal Rimini ini dianggap hampir pasti. Terlebih lagi, saat rekan setimnya Jorge Martin mengalami cedera, Marco, terlepas dari hasilnya, telah menjadi pemimpin karismatik tim dalam segala hal.
Setelah kesuksesan di Valencia, "Simply the Bez" melamar RS-GP-nya dengan cincin, dan siaran pers yang mengumumkan perpanjangan kontrak itu ditulis seolah-olah itu adalah upacara pernikahan, lengkap dengan video CEO Massimo Rivola yang merayakan dan direktur teknis Fabiano Sterlacchini yang mengantar "Albarosa" (nama perempuan yang diberikan Marco) ke altar seolah-olah dia adalah ayahnya.
"Saya sangat senang telah memperbarui kontrak untuk dua tahun lagi. Sejak hari pertama, saya menandatangani kontrak, saya memiliki tujuan untuk membangun proyek jangka panjang. Saya senang telah mendapatkan dukungan dari seluruh tim dan seluruh pabrik di Noale. Saya berharap dapat memberikan banyak kebahagiaan kepada mereka, seperti yang pasti akan mereka berikan kepada saya," kata Bezzecchi.
"Kami tentu saja sangat puas, karena perpanjangan kontrak adalah prioritas kami. Kami ingin merayakan penandatanganan kontrak ini dengan cara yang sangat menyenangkan, yang menurut saya sangat cocok dengan kepribadian Marco. Kami telah membangun fondasi yang kokoh dan fakta bahwa Marco memilih untuk tetap bersama kami, meskipun ada berbagai tawaran lain yang datang kepadanya, membuat kami sangat senang dan makin menghargai kerja keras dan semangat tim ini," tambah Rivola.
Seperti yang telah disebutkan, dalam beberapa hari ke depan, pasar transfer mungkin akan semakin memanas, menyusul bocoran dari Motorsport.com bahwa Fabio Quartararo akan bergabung dengan Honda dan Jorge Martin dengan Yamaha, serta rumor yang dilontarkan oleh As bahwa Pedro Acosta telah mencapai kesepakatan dengan Ducati untuk bergabung dengan Marc Marquez di tim resmi mulai tahun depan.
ar-rinnovomarcobezzecchi-07
Berikut adalah siaran pers lucu yang dirilis oleh pabrikan Noale:
Setelah proposal di akhir balapan di Valencia, RS-GP Albarosa - sebutan Marco untuk motornya di awal petualangannya bersama Aprilia - akhirnya menyetujuinya. Oleh karena itu, mereka merayakan pernikahan mereka; diikuti dengan kontrak yang mengatur penggunaan, pemeliharaan, pengelolaan olahraga dan emosional dari hubungan tersebut, serta hak dan kewajiban timbal balik di dalam dan di luar lintasan.
PERJANJIAN PERKAWINAN
MARCO DAN ALBAROSA menyetujui sistem pembagian mutlak komponen, suku cadang, peningkatan aerodinamis, pelek, ban, bahan bakar, pelumas, dan setiap "tambahan" mekanis atau perangkat lunak, serta hadiah dan bonus hasil.
PERAWATAN, PERAWATAN, DAN KEPERCAYAAN OLAHRAGA
MARCO berkomitmen untuk memperlakukan ALBAROSA dengan ketelitian seorang ayah yang baik, memastikan perawatan rutin dan luar biasa sesuai dengan rencana teknis.
ALBAROSA, dari pihaknya, berkewajiban untuk mengeluarkan tenaga yang sebanding dengan putaran pergelangan tangan kanan, menghindari manifestasi kecemburuan elektronik terhadap motor lain di grid.
KESETIAAN
MARCO mengakui kewajiban kesetiaan olahraga kepada ALBAROSA, kembarannya, dan semua prototipe Aprilia Racing. Hal ini tidak melanggar kewajiban kesetiaan.
MANAJEMEN BALAPAN DAN KEPUTUSAN STRATEGIS
Keputusan tentang ban, set up, penyalipan di lap terakhir, dan secara umum tentang strategi balapan akan selalu diambil bersama-sama, dengan menghormati prinsip kewajaran dan garis putih.
Di lintasan, jika terjadi ketidaksepakatan, pendapat MARCO akan didahulukan; dalam hal ini, ALBAROSA dapat tidak setuju dengan bergetar dan meluncur, tetapi tidak melebihi batas kontrol traksi.
MASA BERLAKU DAN EFEKTIVITAS
Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan berlaku selama beberapa tahun, dan khususnya, untuk MARCO, selama ia ingin melaju di lintasan, dan untuk ALBAROSA, selama bensin masih mengalir di injektor.
YURISDIKSI YANG BERWENANG
Kasus-kasus sebelumnya sangat tidak disarankan untuk membawa kasus ini ke pengadilan mana pun.
KETENTUAN AKHIR
MARCO menyatakan mengetahui setiap kekhasan ALBAROSA, termasuk peta mesin, karakter saat pengereman dan akselerasi.
ALBAROSA menyatakan menerima gaya mengemudi MARCO, mengakui kemampuannya dalam berbelok, sensitivitas pada bagian depan, dan kecenderungannya untuk tidak pernah melepaskan gas.
Share Or Save This Story
Rossi Kemungkinan Ikut Latihan dengan Anak Didiknya di Mandalika
Sterlacchini Jelaskan Pengembangan Motor MotoGP 2026 Aprilia
Aprilia Waspada dengan Tawaran Menggiurkan Pabrikan Lain untuk Pembalapnya
Aprilia Konfirmasi Martin Absen dalam Tes MotoGP di Sepang
CEO Aprilia Kecewa Tak Punya Sponsor Titel di MotoGP
Kembali Dioperasi, Jorge Martín Kemungkinan Absen di Sepang
Berita terbaru
Quartararo Jawab Spekulasi Pindah ke Honda di MotoGP 2027
Ocon Teropong Hierarki Kekuatan Grid F1 2026 Usai Shakedown
Mir: Jika Menandatangani Terlalu Cepat, Anda Akan Menyesalinya
Marco Bezzecchi Perpanjang Kontrak Dua Tahun dengan Aprilia
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments