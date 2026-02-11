Loncat ke konten utama

MotoGP Sepang Official Testing

Marini: Honda Meningkat, tetapi Belum Capai Posisi yang Diinginkan

Meskipun hari terakhir tes MotoGP di Sepang sedikit lebih rumit, Luca Marini yakin RC213V sudah mengalami kemajuan, terutama dalam hal pengereman dan akselerasi. Namun, dia juga sadar bahwa masih ada banyak hal yang harus diperbaiki Honda agar bisa mendekati posisi teratas.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Dirilis:
Luca Marini, Honda HRC

Honda memberikan kesan telah berkembang pesat selama musim dingin. Waktu terbaik Joan Mir pada hari kedua tes kolektif MotoGP di Sepang sempat membuat orang berpikir bahwa mereka hampir menutup jurang dengan Ducati, meskipun sesi terakhir membawa semua orang kembali pada kenyataan. Ducati menunjukkan potensi penuh mereka dan RC213V kembali ke tengah-tengah grup.

Kamis (5/2/2026) bukanlah hari yang mudah bagi Luca Marini, yang mengalami masalah teknis yang menghentikannya di lintasan pada pagi hari, sehingga ia tidak dapat melakukan time attack. Tepat ketika ia merencanakan time attack lainnya pada sore hari, pembalap asal Marche ini harus menyerah karena turunnya hujan ringan. Akhirnya, ia hanya menempati posisi ke-16 dalam klasemen hari terakhir, tertinggal 1,4 detik dari waktu terbaik Alex Marquez. Bagaimanapun, kesan yang ia tinggalkan di Malaysia tampaknya cukup positif.

"Saya kira hasilnya sangat positif. Tentu saja itu tidak pernah cukup, karena semua orang meningkat, bukan hanya kami. Dibandingkan dengan balapan akhir pekan tahun lalu, banyak hal yang sudah meningkat, misalnya pengereman dan masuk tikungan, tetapi masih perlu sedikit lagi, karena kami belum mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi harus dilakukan selangkah demi selangkah," urai Marini.

"Di Tailan, kami masih memiliki beberapa hal yang perlu dicoba. Kemudian, kami akan fokus pada pencarian pengaturan di trek tersebut, yang agak unik dan sedikit berbeda dari Sepang."

Luca Marini, Honda HRC

Luca Marini, Honda HRC

Foto oleh: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Adik tiri Valentino Rossi itu tidak ragu bahwa RC213V telah meningkat, tetapi yang lebih sulit untuk dipahami adalah apakah peningkatan tersebut lebih besar daripada motor pesaing.

"Untuk saat ini, tidak mungkin untuk menarik kesimpulan seperti itu, karena Anda tidak pernah tahu berapa banyak bahan bakar yang digunakan oleh yang lain atau jenis ban apa yang mereka gunakan. Tes pertama tahun ini, harus selalu ditanggapi dengan hati-hati," ucapnya.

"Kami tunggu saja balapan pertama dan kami akan tahu seberapa besar perbedaannya. Pasti masih ada sedikit kesenjangan, tapi kita tahu apa yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan motor. Semuanya jelas, hanya perlu sedikit waktu."

Masalah teknis pada pagi terakhir tidak menimbulkan kekhawatiran khusus, meskipun tetap ada kekecewaan karena tidak dapat menutup dengan time attack yang sesungguhnya untuk mengukur potensi dirinya dan motor dengan lebih baik.

"Hal-hal seperti itu bisa terjadi, semuanya terkendali. Kami ingin melakukan time attack sekarang (sore hari), tetapi hujan mulai turun. Tapi, tidak ada yang berubah, pada akhirnya yang penting dalam tes adalah mencoba berbagai hal dan ini adalah tes yang benar-benar penuh dengan bagian-bagian baru, jadi sangat menantang dari segi pekerjaan dan itu tidak masalah," ia mengungkapkan.

Artikel sebelumnya Ducati Beri Peningkatan, Motor Morbidelli Dekati GP26

