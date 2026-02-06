Juara MotoGP dua kali berturut-turut, Pecco Bagnaia, bergabung dengan daftar pembalap yang ingin mengamankan masa depan mereka hingga 2027 sebelum musim dimulai pada 1 Maret di Tailan.

Sambil menunggu saat untuk menandatangani kontrak dengan pabrikan barunya, Bagnaia menutup tes di Sepang dengan penampilan yang mengesankan. Ia berusaha melupakan masalah yang mengganggunya tahun lalu dan yang kini membuatnya harus meninggalkan Ducati.

"Saya sangat senang. Saya pikir kami telah melakukan tes yang bagus. Mungkin saya melakukan putaran cepat terlalu dini. Tapi, itu juga tidak terlalu penting dalam tes. Kami masih punya sesi di Tailan untuk mencoba lagi," katanya merujuk pada tes pramusim terakhir pada 21 dan 22 Februari.

Sebagian besar pembalap menempuh jarak balapan, tetapi di antara tiga Ducati GP26 teratas, Alex Marquez adalah yang paling konsisten. "Simulasi balapan berjalan dengan baik, hanya saja saya sedikit kesulitan untuk tetap konsisten di tiga lap terakhir, " lanjutnya, meskipun ia sadar bahwa Marquez bersaudara berada pada level yang sama atau lebih baik dari tahun lalu.

"Saya rasa perubahan yang dilakukan pada Ducati telah membantu semua pembalap," tandasnya.

Tentu saja, pertanyaan besarnya adalah apakah Bagnaia tahun lalu sudah menjadi sejarah, dan apakah ia bisa kembali kompetitif dan membuat Ducati ragu dengan keputusannya. "Mari kita tunggu tes di Tailan untuk mengatakan bahwa 2025 sudah berlalu," ucapnya.

Tahun lalu, Pecco mengakui bahwa komentarnya dan komentar Marc kompak. Tahun ini, pembalap #63 itu ingin melangkah dengan tenang, lebih memikirkan dirinya sendiri.

"Aerodinamika harus dikonfirmasi kembali dalam uji coba di Tailan. Di sana, kami akan fokus pada swingarm dan aerodinamika," untuk menyelesaikan konfigurasi paketnya.

Putuskan masa depannya sebelum musim dimulai

Dengan bursa yang sedang panas, Pecco tidak bisa ketinggalan.Apalagi jika Ducati sudah memutuskan untuk merekrut Pedro Acosta.

"Jelas bahwa musim seperti tahun lalu menempatkan Anda di sisi yang sulit dalam hal pasar. Dunia bergerak sangat cepat, dan seperti yang dikatakan Jorge Lorenzo, Anda diingat karena balapan terakhir Anda," ia menerangkan.

Ada banyak rumor tentang masa depan Pecco. Tidak sedikit yang ingin melihatnya bergabung dengan tim teman baiknya, Valentino Rossi, VR46.

"Saya percaya bahwa saya adalah pembalap kelas atas, dan itulah yang menjadi ambisi saya. Untungnya, apa yang telah saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir akan membantu saya membuat keputusan, dan semoga itu adalah keputusan yang tepat," mengisyaratkan bahwa ia mencoret VR46 dan berpikir untuk bergabung dengan pabrikan besar.